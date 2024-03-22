



這家隱身在台北中山區中山北路三段距離民權西路站9號、10號出口步行約10分鐘的「瑪喜餐酒館 Marée Taipei」 Bistro ，是一家十分適合聚餐約會，氣氛很好有藍帶主廚掌廚的餐酒館，到了晚上八點後會調整體燈光明亮度及略微熱鬧的音樂讓餐廳氛圍更加輕鬆浪漫，當月壽星只要在預約時有提前告知並攜帶證件還會贈送一份美味的瑪喜黑松露烘蛋



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瑪喜餐酒館 Marée Taipei

住址：台北市中山區中山北路三段26-1號

電話：0225996663

營業時間：週日到週四18：00~23：00;週五週六18：00~01：00

線上訂位

FB: https://www.facebook.com/mareetaipei

※每席位最低消費為套餐乙客或低消600，店內客滿時用餐時間限制120分鐘※



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瑪喜餐酒館 Marée Taipei店內環境

在台北中山區中山北路三段蘿亞婚紗旁的巷弄中，一彎進來就能看到被綠意圍繞著的瑪喜餐酒館，氣氛很棒，店內店外都有座位區，店內牆上也有不少無框畫可以欣賞















日本松葉蟹肉奶油起司佐脆餅$328

這算我個人蠻喜歡的一道開胃前菜，中間的松葉蟹肉奶油上面還有鮭魚卵點綴，用酥脆的脆餅盛裝松葉蟹肉混合奶油起司放入口中，細緻綿密的海洋鮮甜口感，讓人忍不住一口接著一口





布拉塔芝士佐季節水果沙拉$358

看起來像超大顆溫泉白色蛋體的其實空運來台的布拉塔芝士，是一種義大利牛奶起司，搭配季節水果和有機生采沙拉，切開芝士以後看著緩緩流下的樣子好療癒，沾取一旁的新鮮水果食用很是清爽美味





炙燒日本和牛沙拉$498

這道華麗的炙燒和牛沙拉也是必點的推薦料理，新鮮的有機生菜上面放了日本紐約克和牛，上桌後噴槍炙燒和牛的畫面好華麗，在灑上現刨的帕瑪森起司 , 炙燒過後的和牛充滿香氣再搭配生菜的鮮甜，兩人一下就分食完







水果玉米天婦羅$168

瑪喜餐酒館的餐點真的是很有創意，和友人都是第一次吃到水果玉米炸成天婦羅，吃起來帶有鹹香酥脆的多層次口感，令人感到十分新奇





義式油封蒜香鮮蚵義大利麵$388

每顆都很鮮美肥膩的鮮蚵看到就令人食指大動，麵體則採用比較不常見的義式麻花捲麵很是Q彈有勁，吃起來除了蒜香還有些許的辣，而中間的半熟蛋可以跟麵攪拌，更為滑膩順口





乾式熟成28天肋眼心$1388

12盎司乾式熟成28天肋眼心，淋上君度橙酒並炙燒一旁的迷迭香，讓橙酒和迷迭香起滲透到牛排肉中，瓷盤具有熱度，以三到五分熟恰好的熟度已切好剛好入口的大小，若是想要吃更為熟一點只需要讓牛排在盤中停留久些或把較生的部份壓在盤子上就可以自已調整熟度，吃起來除了牛排肉本身的肉香還有橙酒和迷迭香，一旁還附了松露塩可自行沾取









當月壽星活動-黑松露烘蛋

當月壽星只要在預約時有提前告知並攜帶證件就會贈送一份美味的黑松露烘蛋，店員擠上奶油插上星星形狀的蠟燭，超吸晴又美味

個人意見

不愧是藍帶主廚坐鎮的餐酒館，若是想享受浪漫氣氛跟不一樣的美味創意餐點，瑪喜餐酒館是個不錯的選擇

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瑪喜餐酒館 Marée Taipei菜單



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