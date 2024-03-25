桃園八德脆皮烤鴨推薦！介壽路超人氣熱門美食推薦「邊境烤鴨」

邊境烤鴨顏色金黃誘人 皮嫩多汁 噴香無比

餅皮口感Q彈有嚼勁 椒鹽鴨(鹹酥鴨)＆炒鴨架還可以另外加蔬菜 超級配飯與下酒

涮嘴程度讓人欲罷不能 周末假日太晚來或是沒打電話預訂

保證吃不到 喜歡吃烤鴨的小夥伴們 可以來試試看

另外邊境烤鴨也有提供 UberEats外送 想吃好料不出門也可以輕鬆享受

原文:邊境烤鴨｜必吃椒鹽鴨(鹹酥鴨)香酥不油膩的下酒菜 吮指煙燻滷味更是不能錯過。菜單價位(桃園八德烤鴨推薦)

邊境烤鴨在哪裡?怎麼去?

奉上資訊

名稱:邊境烤鴨

邊境烤鴨電話:03-366-7515

邊境烤鴨營業時間:10:00–19:00

邊境烤鴨ＦＢ: 點我

邊境烤鴨地址:334桃園市八德區介壽路二段22號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以邊境烤鴨為主

文章內有邊境烤鴨地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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邊境烤鴨位於桃園市八德區介壽路二段22號 八德農會大湳辦事處旁

最近在蓋捷運 導致車子超多 超不易停車 建議提前打電話預訂

再騎車依約到店取餐 比較不用擔心臨停或違停被開單

下午時段沒休息 也可以離峰時段來購買 比較不用等待

一整排的油油亮亮脆皮烤鴨 光是看就讓人食慾大開

目前是老闆 闆娘 校長兼敲鐘 如果剛好被買完

就需等待約20~30分 下一爐熱騰騰現烤烤鴨出爐才能買到

之前還有許多美食節目前來採訪過

老闆年少時曾是七逃囝仔 遇到賢妻不離不棄的鼓勵

浪子回頭金不換 回頭當個正正當當生意人、靠自己雙手創立屬於自己特色的烤鴨品牌 相當勵志

邊境烤鴨｜菜單價位

分為一鴨兩吃、剁盤、全炒、椒鹽鴨、全隻＆半隻

半隻(含餅皮、蔥、醬各一份) 全隻(含餅皮、蔥、醬各兩份)

炒或椒鹽還可以做加料 使其更豐富

油亮的烤鴨闆娘的巧手切工下 每一片都平均的皮肉分開

一邊湯汁還會噴出來 焦糖色的鴨皮看起來就好好吃

闆娘在片鴨時 都會保留一些鴨肉在鴨骨上 這樣客人在吃炒鴨架或椒鹽鴨時才可以吃到肉

剩下的骨邊肉隨即送到旁邊熱炒區 老闆開始大火爆炒骨架

接著開始甩鍋 鑊氣十足 ＹＵＮＯ光是站在一旁就口水直流

邊境烤鴨｜經典片鴨

闆娘精湛刀工把鴨肉片到恰到好處！鴨片趁熱吃外皮還有點脆不柴口

光是單吃就很滿足了 肉質保有嫩度表面的油脂香氣超迷人 沾醬吃更夠味

買全鴨會附2包蔥+2包酪餅

邊境烤鴨｜酪餅

酪餅有點厚度 一片餅皮可以拆分成2片 一份三片故可以拆成六片

口感帶著彈性與咬勁 包著烤鴨一起吃 飽足感十足

加點蔥段再來兩片烤鴨 最後淋上秘製濃稠不死鹹的甜麵醬

連孩子都喜歡吃 蔥段保有清脆口感 餅皮有Q度

整個大口咀嚼甜麵醬味道都湧上來 多層次的口感 越嚼勁越美味

邊境烤鴨｜椒鹽鴨

椒鹽鴨炒的乾爽不油膩 又香又酥 超適合當下酒菜

炒鴨架或椒鹽鴨如果想吃的更澎湃更豐盛 千萬要記得加料

這次加了豬血糕與甜不辣 九層塔、蒜末、辣椒、花生一起炒 真的是有夠香！

如果買回家不夠熱了 氣炸鍋炸個五分鐘 啃起來爽度更高

邊境烤鴨｜炒鴨架

炒鴨架 我們則是加料高麗菜、金針菇、甜不辣、米血

加上九層塔快炒的鴨骨超入味 這香氣是想逼死誰啊

看起來超澎湃 每塊鴨骨吸附爆炒鹹香醬汁

骨邊肉咬起來特別過癮 來一碗白飯淋上醬汁也超級下飯

邊境烤鴨｜煙燻滷味(真空包裝)

煙燻滷味目前有五種品項

都是老闆自己滷製的 除了到店購買也可宅配

可直接吃冷食滷味也可隔水加熱更好吃

煙燻鴨翅、鴨心、鴨胗、土雞腳 不得不說 樣樣不踩雷

除了可以當正餐配菜之外 出外露營或者當下午茶點心、宵夜也都超級適合的

經過附近時不妨也來邊境烤鴨嘗嘗看吧!!