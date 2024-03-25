楊梅新開幕的壽司郎，對於喜歡吃壽司的阿菲一家人當然要去朝聖。尤其是它的網路高評價與超大停車場，還有身邊去過的親朋好友都讚不絕口。基於這些因素當然要去朝聖一番。事不宜遲趕緊出發到『スシロー壽司郎-楊梅中山店』。

關於壽司郎

壽司郎是一家由專業壽司師傅起家的迴轉壽司

成立於1984年是來自大阪的日本第一迴轉壽司品牌

2011年起至今蟬聯營業額第一

集團全球超過一千間門市

自創業以來秉承專業壽司師傅的堅持與用心

不斷的推陳出新

誠心為每一位客人提供最優質的料理

2017年台灣壽司郎股份有限公司成立

2018年6月15日台北開設台灣壽司郎一號店

持續在台灣深耕努力

為每一位客人服務

スシロー壽司郎(楊梅中山店)-店面外觀

抵達『スシロー壽司郎-楊梅中山店』

你會被它超級大間的店面所震撼

佔地面積寬廣

又非常好導航找到它

讓每個人都可以輕鬆找到它

日式風格的外觀整齊漂亮

就彷彿是一座日本的餐館

帶給人無限期待與興奮的感覺

店內設有多台扭蛋機

若是帶小朋友來肯定是為之瘋狂

這裡也是蠻適合帶小朋友一起來用餐的選擇

建議大家可使用線上APP訂位

這樣可避免在現場久候

不過阿菲這天是假日到訪

等待時間可能久一點點

大約等了20分鐘左右

算是還能接受的範圍內

スシロー壽司郎(楊梅中山店)-用餐環境

入座後

每組客人都有專屬的小包廂

讓大家用餐方面可以更加私密與舒適

不怕人擠人

點餐採用平板點餐系統

方便又快速

也能即時看到餐點照片

用餐時間為60分鐘

若現場無其他候位客人則無此限制

每盤壽司的價格從40元至100元都有

若有其他菜色則依照點餐平板上面顯示的價格為主

每桌還有專屬的調味料可使用

像是吃壽司必沾的醬油與芥末

在這裡也是有提供

薑片也有

當然還有阿菲喜歡的抹茶

可以依照自己喜歡的濃淡添加熱水去沖泡

玫瑰鹽、七味唐辛子

在這裡也有提供

自助區則是提供了醬料小碟子、餐具以及兒童椅

都需自行取用

芥末需要從壽司軌道中拿取

並無放在桌上

大家要特別注意

因為阿菲一開始也找不到芥末在哪裡

是後來看到軌道上面有才知道的

美味的旋轉壽司

每盤看起來都好吸引人

餐點介紹

海膽海苔包

赤貝

蛤蜊味噌湯

鮭魚卵軍艦

生拌赤蝦鮮蝦

茄子辣肉味噌茄子

鮟鱇魚肝軍艦

炙烤鮭魚肚

炸蝦酪梨卷

海鱺

北海道產花枝鰭

玉米沙拉軍艦

炙燒厚切培根

可樂餅

甜蝦軍艦

スシロー壽司郎(楊梅中山店)-停車資訊

對於機車族來說也是超級友善

機車格超級多

不怕沒有位置停

內建汽車及機車停車場

停車位置超大且便利

就算是技術不好的人來這裡也免擔心停車問題

用餐心得

『スシロー壽司郎-楊梅中山店』的優點在於空間寬廣明亮乾淨

餐點選擇多

價錢從低中高都有

服務人員也非常親切

候位時間不用等很久

停車場位置很多十分方便

店內還設有許多扭蛋機可供娛樂

也非常適合帶小孩來用餐

不過唯一的缺點可能是因為剛開幕不久

人手不足

有時需要等待一段時間才能獲得店員前來服務

另外每桌上都應該放置衛生紙

這樣會讓大家用餐時更加方便

『スシロー壽司郎-楊梅中山店』是一個絕佳的平價迴轉壽司店選擇

如果你也是壽司控

不妨來此試一試

相信你也會成為它的忠實粉絲

スシロー壽司郎(楊梅中山店)-店家資訊

スシロー壽司郎 楊梅中山店

評分： / 4.2

/ 4.2 地址：326台灣桃園市楊梅區中山北路一段202號1樓( 地圖 )

電話：03 488 4306

營業時間

星期一: 11:00 – 22:00,

星期二: 11:00 – 22:00,

星期三: 11:00 – 22:00,

星期四: 11:00 – 22:00,

星期五: 11:00 – 22:00,

星期六: 11:00 – 22:00,

星期日: 11:00 – 22:00

星期一: 11:00 – 22:00, 星期二: 11:00 – 22:00, 星期三: 11:00 – 22:00, 星期四: 11:00 – 22:00, 星期五: 11:00 – 22:00, 星期六: 11:00 – 22:00, 星期日: 11:00 – 22:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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