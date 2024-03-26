提到居酒屋，第一個想法就是熱鬧，店面通常都會小小的，可能很擁擠這類的想法…

但來到甘吧居酒屋完全被顛覆了。

甘吧居酒屋遠離了市區的喧鬧，坐落在很靜謐的虎山一街一隅，

所以非常適合推薦給來奇美博物館、捷絲旅、十鼓文創園區來玩的人。



初來乍到甘吧居酒屋的印象是….

這根本是餐廳了XD

但是一堆看到菜單跟那些酒類，嗯…居酒屋沒錯！！

而且除了平日晚上營業外，週六日的中午提供商業午餐，方便來這附近遊玩的人用餐。



菜單－載自甘吧居酒屋粉絲團



甘吧居酒屋由日籍主廚操刀烹飪各式菜色，

看GOOGLE評論，很多菜色都很推薦，

尤其是食材的部分，店家很有自信，肉品嚴選究好豬，

蔬菜則是來自台灣阿甘有機農場的優質蔬果。



如果用餐日有巧遇老闆….還會有機會獲得自家的有機蔬菜XD

看GOOGLE評論也不少人說老闆很好客，真的是無庸置疑！！

但不得不說這蔬菜真的很漂亮～看看尺寸跟整體外貌，難怪老闆很自豪！！



日式鮭魚卵溫泉蛋，溫潤的溫泉蛋好適合拿來當開胃菜，

連雞蛋也是嚴選自老闆農場的蛋雞，甘醇的醬油搭配滑嫩的溫泉蛋，非常美味。



鵝拔當天喝的是湧金的琥珀金啤酒，我跟鵝拔第一次聽到這品牌，入喉醇香不苦澀，

尾韻有著焦糖香混著麥芽香氣與果香，跟食材都非常的合拍。

喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒！！



現炒有機時蔬，這道菜一上桌我跟鵝拔更是筷子不停手地吃，

沒有惱人的青菜澀味，只保留青菜清甜及香脆口感，

調味不過度，吃的出蔬菜原始的滋味。



豚五花青蔥捲、雞軟骨串

來居酒屋就是要吃點烤串，吃得到豬五花肥瘦均勻的油花感，採用非直火燒烤，不容易吃到焦黑或是烤焦的部位，吃起來比較安心。

豬肉的鮮甜跟青蔥馨香的味道很對味，簡單好味道。

雞軟骨則是有刷上甜而不膩的醬汁，

勁咬著喀滋喀滋軟骨的脆，加上軟骨肉的嫩，好好吃。



松坂豬(究好豬)、一夜干午仔魚

用最講究優質台灣頂級豬肉的究好豬，甘甜順口的油脂分布真的會讓人一口接一口，

即便不用調味料，單吃就很可口，所以很快就嗑光光XD

午仔魚的肉質細嫩鮮美，做成一夜干更是美味加乘！！

牠的肉質很綿細軟嫩，外皮酥香而內裡的肉質綿嫩，當下酒菜跟主食都很OK！！



主廚特製拌飯，魚鬆（香鬆）佐上美乃滋，很日式的吃法，

簡單卻美味，米飯嚴選自花蓮的御皇米，以富里優質土壤跟純淨水質而產出的好稻米，

加上日籍廚師的巧思製作，主廚特製拌飯推薦來一碗！！



海鮮味噌湯、清燉牛腩湯

湯品雖然份量不少，但口味上來說我蠻推薦點來喝喝的(人多可以2-3人分食)

海鮮味噌湯鮮甜好喝］，裡面的蛤蜊超大顆又飽滿，

而鵝拔誇讚這清燉牛肉湯清甜順口，牛腩入味又軟嫩，不用費勁地咬。

第一次來甘吧居酒屋用餐印象極好，好停車、環境舒適，沒有鬧區居酒屋那種吵鬧感，

大人小孩、團體聚餐、家庭聚餐都適宜。

甘吧居酒屋

電話：06-2667799

地址：台南市仁德區虎山一街16號

營業時間：17:00-22:30、週六日：11:30-14:00、17:00-22:30

公休日：每周三

店家粉絲團：點我