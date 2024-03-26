為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南．仁德區．遠離城市喧囂．近奇美博物館、十鼓文創園區的甘吧居酒屋

台南．仁德區．遠離城市喧囂．近奇美博物館、十鼓文創園區的甘吧居酒屋

2024-03-26 20:38:00 企鵝 人氣：110
share
窩客好文

企鵝

發表篇數：335篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：甘吧居酒屋
phone06-2667799
place台南市仁德區虎山一街16號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

提到居酒屋，第一個想法就是熱鬧，店面通常都會小小的，可能很擁擠這類的想法…
但來到甘吧居酒屋完全被顛覆了。
甘吧居酒屋遠離了市區的喧鬧，坐落在很靜謐的虎山一街一隅，
所以非常適合推薦給來奇美博物館、捷絲旅、十鼓文創園區來玩的人。


初來乍到甘吧居酒屋的印象是….
這根本是餐廳了XD
但是一堆看到菜單跟那些酒類，嗯…居酒屋沒錯！！
而且除了平日晚上營業外，週六日的中午提供商業午餐，方便來這附近遊玩的人用餐。


菜單－載自甘吧居酒屋粉絲團


甘吧居酒屋由日籍主廚操刀烹飪各式菜色，
看GOOGLE評論，很多菜色都很推薦，
尤其是食材的部分，店家很有自信，肉品嚴選究好豬，
蔬菜則是來自台灣阿甘有機農場的優質蔬果。


如果用餐日有巧遇老闆….還會有機會獲得自家的有機蔬菜XD
看GOOGLE評論也不少人說老闆很好客，真的是無庸置疑！！
但不得不說這蔬菜真的很漂亮～看看尺寸跟整體外貌，難怪老闆很自豪！！


日式鮭魚卵溫泉蛋，溫潤的溫泉蛋好適合拿來當開胃菜，
連雞蛋也是嚴選自老闆農場的蛋雞，甘醇的醬油搭配滑嫩的溫泉蛋，非常美味。


鵝拔當天喝的是湧金的琥珀金啤酒，我跟鵝拔第一次聽到這品牌，入喉醇香不苦澀，
尾韻有著焦糖香混著麥芽香氣與果香，跟食材都非常的合拍。

喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒！！


現炒有機時蔬，這道菜一上桌我跟鵝拔更是筷子不停手地吃，
沒有惱人的青菜澀味，只保留青菜清甜及香脆口感，
調味不過度，吃的出蔬菜原始的滋味。


豚五花青蔥捲、雞軟骨串
來居酒屋就是要吃點烤串，吃得到豬五花肥瘦均勻的油花感，採用非直火燒烤，不容易吃到焦黑或是烤焦的部位，吃起來比較安心。
豬肉的鮮甜跟青蔥馨香的味道很對味，簡單好味道。

雞軟骨則是有刷上甜而不膩的醬汁，
勁咬著喀滋喀滋軟骨的脆，加上軟骨肉的嫩，好好吃。


松坂豬(究好豬)、一夜干午仔魚
用最講究優質台灣頂級豬肉的究好豬，甘甜順口的油脂分布真的會讓人一口接一口，
即便不用調味料，單吃就很可口，所以很快就嗑光光XD

午仔魚的肉質細嫩鮮美，做成一夜干更是美味加乘！！
牠的肉質很綿細軟嫩，外皮酥香而內裡的肉質綿嫩，當下酒菜跟主食都很OK！！


主廚特製拌飯，魚鬆（香鬆）佐上美乃滋，很日式的吃法，
簡單卻美味，米飯嚴選自花蓮的御皇米，以富里優質土壤跟純淨水質而產出的好稻米，
加上日籍廚師的巧思製作，主廚特製拌飯推薦來一碗！！


海鮮味噌湯、清燉牛腩湯
湯品雖然份量不少，但口味上來說我蠻推薦點來喝喝的(人多可以2-3人分食)
海鮮味噌湯鮮甜好喝］，裡面的蛤蜊超大顆又飽滿，
而鵝拔誇讚這清燉牛肉湯清甜順口，牛腩入味又軟嫩，不用費勁地咬。

第一次來甘吧居酒屋用餐印象極好，好停車、環境舒適，沒有鬧區居酒屋那種吵鬧感，
大人小孩、團體聚餐、家庭聚餐都適宜。

甘吧居酒屋
電話：06-2667799
地址：台南市仁德區虎山一街16號
營業時間：17:00-22:30、週六日：11:30-14:00、17:00-22:30
公休日：每周三
店家粉絲團：點我

 




加入窩客島line好友搶看限時優惠
文章關鍵字
奇美博物館 十鼓文創園區 居酒屋
檢舉
share
chevron_left

台南．中西區．皋月當代日式料理．親民的價格享
延伸閱讀
亞都麗緻打造「餐飲副牌」天香樓mini
 Walker新發現
日式雜貨風+在地有機小農種植～買得安心吃得放心
 Walker新發現
老闆你也太佛心了吧！「堤諾義式比薩」新菜推CP值超高的「白酒蛤蜊貝殼烤麵」！多到滿出來的蛤蜊讓你驚呼連連！
 編輯 鄭雅之
挑戰最強居酒屋寶座！日式串燒「台北鳥喜」推出夏季新菜色，加碼再推「生日祝酒」第二杯半價優惠。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up