中山區有一家姐妹們會超興奮的餐酒館！

R77餐酒館Bistro & Bar

地址：台北市中山區林森北路119巷77號

時間：週一至週日 PM7:00～AM4:00

電話：02-2542-0520

R77的店名除了因為在77號，R則是代表Relax和Rich，意指進來R77可以因氣氛放鬆也可以因服務備感尊貴！

一進R77都會有一群小鮮肉熱烈歡迎喔！來感受一下蕭亞軒的快樂！

現場可以立即買到螢光棒，可以打賞給桌邊服務人員及現場表演者喔！

R77有三個樓層，一樓適合二人至六七人的同事朋友聚餐，當然一個人也可以選吧台位！

二樓是適合辦理聚餐的場所，空間舒適高雅，卡座費用一萬還可觀賞不定時的精彩表演！

三樓需提前預約，最適合招待貴賓，有二間私密包廂，且有專用廁所，既有私密性又還有專屬服務！

R77的服務人員都非常細心，上下樓梯都會下意識的提醒要小心注意腳步！

跟大分享一下R77餐酒館Bistro & Bar的餐食！

招牌的調酒R77及初戀的感覺~

使用爆米花糖漿及水果酒去調製的R77及使用梅酒和紅茶的初戀感覺，都是口感較順，顏色粉嫩，這二款就是女孩兒會喜歡的妹酒！

烏金海鮮炒飯

粒粒分明的炒飯，加入烏魚子及干貝等海鮮，灑上日式海苔絲，這個炒飯好哇塞！

黑松露嫩煎干貝沙拉

加干貝的沙拉超高級，而干貝還是用黑松露煎的，加上新鮮蔬菜，淋上特製醬汁，吃起來超有層次感！

酥炸魷魚

最喜歡彈牙有嚼的魷魚，現炸的酥炸魷魚是必備的下酒菜，也是R77的特色餐點！

黑松露甘貝

超厚實寬大的干貝，吃進嘴裡超大滿足，新鮮的干貝用最原始的料理方式，就能嚐得到鮮味，加入松露提味，味道更是一絕！

辣炒魷魚麵

熱帶雨林調酒

百香果調酒

份量不大的辣炒魷魚麵，不油膩的麵條和富有嚼勁的魷魚，很適合胃口小的女生，好吃不油！

熱帶雨林和百香果的調酒，都是使用琴酒和伏特加等基酒，再加入花香紫羅蘭及百果香味，使得喝起來的口感順滑好入口！

中山區的新地標，在R77享受美食也感受蕭亞軒的快樂！

R77餐酒館Bistro & Bar

地址：台北市中山區林森北路119巷77號

時間：週一至週日 PM7:00～AM4:00

電話：02-2542-0520

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551879910189

IG：https://www.instagram.com/r77_official_/

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