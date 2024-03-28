小福利麻辣鍋竹北店 ｜頂級和牛+天使紅蝦任你吃到飽，從火鍋到自助吧，無限自取百款食材 !!

喜歡吃火鍋的要收藏這家 ! 新竹CP值超高的吃到飽【小福利麻辣鍋】，是饗賓集團旗下的品牌之一，，在小福利能吃到頂級和牛+天使紅蝦，從肉品、海鮮、炙燒壽司、炸物、主食、蔬菜、甜點、飲料，從鍋物到自助餐檯，有甜有鹹供應百樣食材任你吃，甚至連啤酒也是無限暢飲喝到飽，趕快找朋友一起來大吃一波吧!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

菜單

．平日中餐每人898元；平日晚餐/假日全日 每人998元(10%服務費另計)

．未滿三歲以下之幼兒免費/三歲(含)以上~未滿五歲之幼兒100元/五歲(含)以上~未滿十二歲兒童半價。

．Eztable訂位 ｜官網訂位

．用餐時間均為2小時

餐點介紹

湯底

▼湯底有四種口味可以選兩種配成鴛鴦鍋，有經典麻辣、鮮香汕頭、輕舒番茄和日式昆布，最推薦香而有層次的經典麻辣，涮上肉片麻辣香氣隨之附著四溢，湯頭溫潤順口，鴨血和豆腐還可以一直續加，不敢吃辣的話可以點鮮香汕頭，以大骨、蔬菜及小魚乾熬煮而成，湯頭清爽鮮甜，拿來涮肉涮蔬菜都很好吃~更推薦涮海鮮！

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】的自助區很厲害，居然還有師傅現場炙燒鮭魚+和牛握壽司，台味炸物、開胃冷盤前菜和各款料理，等待湯滾前，就可以自取享用。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】蔬食區嚴選當季食材，有花椰菜、青江菜、水蓮、高麗菜、南瓜、玉米及奶油白菜等等，各式各樣的菇類、豆製品、丸餃鍋料選擇。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】供應牛豬雞等豐富肉品選擇，每個桌上都有提供專屬夾子，想吃牛肉或豬肉投進去自助區盒子即可，雞肉可在餐檯自行夾取。海鮮的部分更是毫不遜色，有天使紅蝦、澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝、蟹腳、鮮魚片、小卷、東石蚵仔等品項超多。光是蝦子就有三款可以任夾，蟹腳還是特別師傅有處理過的，非常好剝開。

極饗肉品

▼喜歡吃肉肉在這裡絕對滿足，多達十款牛豬雞不同等級肉品，首推這盤澳洲M8-9熟成和牛極霜，油花細緻肉質軟嫩，只要多吃個幾盤就可以回本，或是口感彈嫩的美國無骨牛小排也很讚，不吃牛的話也有雞豬的品項，伊比利豬五花有著甜甜的獨特肉香，還有帶點酒味的花雕雞腿肉，每一款肉品的表現都很不錯!

澎派海鮮

▼海鮮控們也可以狂嗑一波，超大尾的天使紅蝦肉質彈牙飽滿，還有澳洲白玉蝦、特選白蝦、干貝、扇貝、蟹腳、鮮魚片、小卷、軟絲、東石蚵仔等，品項超多，吃起來新鮮度都很不錯。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】主食有台梗九號米、寬冬粉、韓國泡麵、鍋燒意麵跟王子麵等，可搭配滷肉、和牛咖哩、麻辣鴨血更夠味。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】醬料更是讓人選擇障礙，除了基本常見的口味之外，還有豆腐乳和超酷的香個臭皮(香菜皮蛋)醬，推薦搭配豬肉，可再以依照喜好自行調整風味。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】飲品有熱飲機、茶包、冷茶類、氣泡飲品、罐裝飲料之外，現場更有生啤酒冰柱，現拉生啤無限暢飲！

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】還有豐富的水果與甜點區，供應當季新鮮水果、甜湯、古早味點心等，冰品除了「哈根達斯」還有自創品牌「NO.24濃作冰淇淋」，以義大利設備+國產鮮乳與在地食材製作，現場有七種口味，建議可以選水果口味比較有特色，旁邊還有可愛的冰淇淋配料區可加入

環境分享

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】位於新竹縣竹北市莊敬北路，竹北大遠百的八樓，位置就在旭集的旁邊，開車可停放於百貨停車場，依照消費金額免費折抵停車。

消費滿1000元，即可兌換免費停車1小時

消費滿50000元，即可兌換當天免費停車

持Happy Go卡/兒童卡/美好卡/運動活力卡，可再加贈1小時

免費停車兌換以此類推，最高上限3小時

停車收費及折抵優惠，以百貨現場公告為主。

▼【小福利麻辣鍋 竹北店】用餐環境相當乾淨明亮，桌位以4~6人為主，每桌共享一個火鍋，空間寬敞且桌面很大，採取自助式用餐模式。

用餐心得

不用花大錢就可吃飽飽，比起自己在外面買食材回家煮，在【小福利麻辣鍋 竹北店】就能吃到百款食材，鍋物到自助餐檯內容超豐盛，吃鍋體驗豐富許多，這個價位相較來說真的很可以，身為饗賓集團旗下的品牌之一，食材用料和新鮮度也都有保證，愛吃鍋的各位可以準備衝了!

店家資訊

小福利麻辣鍋 竹北店

粉絲團 : 小福利麻辣鍋 FB

電話 :03-6682-672

地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號8F

營業時間：11:30〜21:30

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food