今天帶大家來一家很舒適的小空間，這裡有好喝的咖啡，有好吃的甜點，還有美味的家庭料理

空間溫馨舒適令人放鬆，音樂一放會讓人彷彿處在異國鄉間

這家小咖啡廳就是【q. b Kitchen & Coffee 其味咖啡3.0】

店址: 桃園區蓮埔街53號

電話: 03-326-0010

營業時間: 如下所示

先帶大家走進店裡看看環境，這個色調是不是很令人放鬆

再來一張，店內座位多以兩人桌為主喔!

換個角度，也有提供個人吧台，而且是有景的，可以看看寧靜的街道，看看窗邊的花花草草

這邊有提供茶水自助喔!

接著來看看【菜單】吧

入座之後，店員會送上菜單和這盤咖啡罐們給大家先用鼻子體驗咖啡香氣的美妙

大家可以來試試看用鼻子當偵探，看你能不能聞出蓋子上寫的那些香氣

，

首頁有用餐規則給大家參考

先來看個【飲料區】品項還蠻多選擇的，有幾個口味挺特別的

也有【進階版】

不是咖啡愛好者的朋友也有其他選擇，有茶類跟果汁喔!

喝咖啡就要吃甜點啊，來看看【甜點】的菜單吧!

午餐時段11:30-14:00也有提供餐點喔!

目前三月的餐點是提供麻婆豆腐跟薑汁燒肉，店家會不定期更換菜色喔

我跟朋友今天是來吃下午茶的，就各點一杯飲料一份甜點，不收服務費，一個人不用花到300元喔!

先來看看我的牛奶咖啡，好喜歡這種雙層感，一看就覺得很好喝

一喝果然很順口很好吃，我覺得咖啡跟牛奶的比例抓得很剛好，沒有誰特別搶味，

牛奶跟咖啡就是完美的平衡狀態

來看一下朋友點的【西西里咖啡】，不愧是招牌飲品，檸檬汁是現榨的喔!

也是檸檬汁跟咖啡有完美平衡的狀態,不會太酸太甜，咖啡的香味都沒有被蓋住

也給這杯咖啡來張文青網美照吧! 還沒喝用看的就有好心情了!

來看看我們的甜點吧! 今天點了【原味生乳捲】和【檸檬老奶奶】

外面的檸檬糖霜脆脆的，酸酸甜甜，是我喜歡的滋味!

這片【原味生乳捲】使人驚艷!本來看到奶油部分那麼大一圈怕會太甜太膩

結果完全不會! 奶油很香，可是吃起來很輕盈很清爽，這塊覺得厲害

我跟朋友兩人就在咖啡和甜點的陪伴之下，度過一個快樂的下午

重點這個空間讓人感覺很放鬆! 跟大家分享!