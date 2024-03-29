宮崎駿卡通《龍貓》的魅力無遠弗屆，全台各地設有多點龍貓車站，串聯起來倒真是通車路線了。然而在苗栗縣通霄鎮，卻有一個可說是全台最隱密的龍貓車站，怎麼個隱密法？就來一探究竟。

地點在苗栗縣通霄鎮通灣里，最靠近的導航地址是通灣64號之1的川鉅實業有限公司，或是Google Map上直接定位【24.5163738、120.6864261】即可找到。

↓偏僻的鄉間小路，路邊可停車。

↓下車時還迷惘了一下，一堆人擠在矮樹叢前，哪裡有什麼龍貓車站？

↓原來要彎腰鑽進樹叢。其實站遠點，會看到龍貓的耳朵。

↓硬要騎車進來？也太皮了。

↓浪漫的樹叢是金露花。

↓進入後，啊～有了，真的有站牌，一隻胖嘟嘟圓滾滾的龍貓在等車。後面還趴著一隻SNOOPY。

好奇怪，如此偏僻的鄉間田邊，誰有這樣的閒情逸致設置了如此可愛的打卡景點？純粹讓有心尋來的遊客開心的，沒有其他經濟效益。

↓地方小，遊客們排隊輪流拍照。

↓龍貓車站的站名是「通霄灣站」。

↓前一站是白沙屯。是的，就只有醬，後面一片防風林頗為神秘感，但應該沒有遊客會走過去。

↓三隻小龍貓和小黑炭。

說不定半夜來等，貓公車真的會從天而降，這個車站或許不是白設的。能跟上路特地尋來，實在非常有緣份。

↓再見了，金露花矮樹叢裡的龍貓車站。

今天出遊另一個無預期的收獲，就是沿途金黃稻田的景象，一定要記錄下來。

季節限定的美景，對台北都市俗極其難得。這一季農田豐收，心靈也豐收。

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