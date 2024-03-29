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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 苗栗通宵：隱藏版【龍貓車站】，偏僻田間打卡秘境

苗栗通宵：隱藏版【龍貓車站】，偏僻田間打卡秘境

2024-03-29 22:13:04 雲大少爺 人氣：186
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窩客好文

雲大少爺

發表篇數：101篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 通霄鎮

通宵龍貓車站

      宮崎駿卡通《龍貓》的魅力無遠弗屆，全台各地設有多點龍貓車站，串聯起來倒真是通車路線了。然而在苗栗縣通霄鎮，卻有一個可說是全台最隱密的龍貓車站，怎麼個隱密法？就來一探究竟。

      地點在苗栗縣通霄鎮通灣里，最靠近的導航地址是通灣64號之1的川鉅實業有限公司，或是Google Map上直接定位【24.5163738120.6864261可找到。

      ↓偏僻的鄉間小路，路邊可停車。

通宵龍貓車站鄉間小路

      ↓下車時還迷惘了一下，一堆人擠在矮樹叢前，哪裡有什麼龍貓車站？

通宵龍貓車站

      ↓原來要彎腰鑽進樹叢。其實站遠點，會看到龍貓的耳朵。

通宵龍貓車站

      ↓硬要騎車進來？也太皮了。

通宵龍貓車站

      ↓浪漫的樹叢是金露花。

通宵龍貓車站金露花

      ↓進入後，啊有了，真的有站牌，一隻胖嘟嘟圓滾滾的龍貓在等車。後面還趴著一隻SNOOPY

通宵龍貓車站

      好奇怪，如此偏僻的鄉間田邊，誰有這樣的閒情逸致設置了如此可愛的打卡景點？純粹讓有心尋來的遊客開心的，沒有其他經濟效益。

      ↓地方小，遊客們排隊輪流拍照。

通宵龍貓車站

      ↓龍貓車站的站名是「通霄灣站」。

通宵龍貓車站

      ↓前一站是白沙屯。是的，就只有醬，後面一片防風林頗為神秘感，但應該沒有遊客會走過去。

通宵龍貓車站

通宵龍貓車站

      ↓三隻小龍貓和小黑炭。

通宵龍貓車站

通宵龍貓車站

通宵龍貓車站

      說不定半夜來等，貓公車真的會從天而降，這個車站或許不是白設的。能跟上路特地尋來，實在非常有緣份

龍貓劇照

      ↓再見了，金露花矮樹叢裡的龍貓車站。

通宵龍貓車站

國道風光

      今天出遊另一個無預期的收獲，就是沿途金黃稻田的景象，一定要記錄下來。

苗栗金黃稻田景色

苗栗金黃稻田景色

苗栗金黃稻田景色

苗栗金黃稻田景色

苗栗金黃稻田景色

苗栗金黃稻田景色

苗栗後龍海線

苗栗金黃稻田景色

      季節限定的美景，對台北都市俗極其難得。這一季農田豐收，心靈也豐收。

 

 

大少爺的攝影遊蹤

文章標籤
金露花 宮崎駿 龍貓 打卡 秘境 稻田 苗栗通霄 龍貓車站 龍貓公車 站牌 樹叢 隱藏版
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