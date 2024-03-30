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台南石頭火鍋推薦｜數十種湯頭任你選｜熱門東區火鍋選擇｜貍偷聚門鍋物

2024-03-30 17:31:32 台南大媽走天下 人氣：104
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窩客好文

台南大媽走天下

發表篇數：107篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：貍偷聚門鍋物
phone09-06864643
place台南市東區崇善路205巷5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南火鍋推薦【貍偷聚門】新品石頭火鍋，鹹辣濃郁！好開胃！滿料

週五送完小孩後，中午和妹妹們聚餐敘舊聊聊家常～

我們約在離學校、離家裡都算近的火鍋店貍偷聚門，不過今天是吃鍋燒～不是吃火鍋，貍偷鍋燒用的是火鍋湯底，好喝、份量也剛剛好，很適合簡單吃。

 

▼因為店家在巷子裡，通常騎機車來的次數比較多，之前開車我則是停在外面大馬路的停車格，走路進來3-5分鐘，也是挺方便的。

台南火鍋推薦【貍偷聚門】新品石頭火鍋，鹹辣濃郁！好開胃！滿料

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▼11點還沒開始營業我們就到了，桌數很多，我們是第一組客人可以隨意坐～

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▼火鍋醬料自取區。

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▼有免費蜜茶和飲用水。也有花茶、咖啡等飲品可以單點～

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貍偷聚門鍋燒的菜單

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我們點了三碗鍋燒～還有新品石頭火鍋！！一起share嚐嚐鮮❤️

 

▼鍋燒登場！

其實料很豐富，滿滿一鍋吃起來也挺滿足的！

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田園番茄+手打麵+七股蛤蜊

▼我最喜歡的番茄湯頭！用大量蕃茄丁一起熬煮，加上義式香料，真的有種在喝義式羅宋湯的感覺，好濃好喜歡😍

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▼特別加點七股直送的新鮮蛤蜊，蛤蜊飽滿多汁，變身蕃茄海鮮湯！還可以吃到蕃茄丁的酸甜！

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▼以鍋燒來說，料也是給得很大方，有高麗菜、木耳、香菇、魚丸、豆皮等等。

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▼肉也是有厚度的四片，吃完飽足感是有的！

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▼麵體～我搭配手打麵，喜歡這種粗細不均的麵條，吃起來口感比較豐富也滑順彈牙。

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黃金蔬果(含沙茶)+鍋燒意麵

▼大妹點的是貍偷聚門經典湯頭，燉煮至少7小時的蔬果湯頭，喝起來清爽清甜，再加點沙茶提香，是接受度最高也是最安全的選擇，不知道選什麼口味可以直接點這個！

台南火鍋推薦【貍偷聚門】新品石頭火鍋，鹹辣濃郁！好開胃！滿料

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▼鍋燒意麵是直接附上，不會經過烹煮，讓大家可以選擇硬度，喜歡吃硬一點的浸泡30秒，喜歡吃軟一點的浸泡1分鐘。

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印度咖哩+烏龍麵+雲林無毒蝦

▼小妹點的～愛濃郁口味的可以點這個印度咖哩！咖哩中加了鮮奶油，吃起來咖哩香混合奶香，味道不會辣，小朋友也可以吃。

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▼來自雲林的無毒白蝦，我覺得用得滿大隻的，肉質Q彈甜美，加點很值得！

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烏龍麵+咖哩絕配啊！

不清楚是不是讚岐烏龍麵，不過我們都覺得挺好吃的，很滑順口感很好。

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新品石頭火鍋

▼店員說是新品我們就無腦點啦😆結果還滿好吃的耶！

有洋蔥、蒜頭、辣椒等等經過火炒，再加入高湯，湯頭香氣十足，搭配蔬果湯頭本身的甘甜，有層次、鹹辣開胃！

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▼精緻小菜盤，種類超過12種，而且大部分都是原型食物，我覺得是有誠意的菜盤。

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去骨雞腿肉～～滑嫩鮮甜，因為我們三人一起share，點了雞腿加肉！吃到一半覺得肉量有點多哈哈🤣

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湯頭越煮越香，也會越煮越辣，喜歡重口味的推薦一定要吃看看！

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▼同時也超級下飯…😍上面那顆是栗子。

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▼火鍋附的茶凍，店家自製～茶味濃郁。

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飲品

吃飽我們也沒有急著趕場，喝杯飲品緩和一下！

 

永恆愛戀

▼店員說這是闆娘特別挑選的德國芙蘿拉茶飲，永恆愛戀裡有玫瑰花、蘋果片、玫瑰花苞、白茶(綠茶)、葡萄乾、蜜鳳梨片、水蜜桃片、甜菜根片、胡蘿蔔片。

喝起來香香的、玫瑰花香，味道微酸，特別浪漫～還附了餅乾！

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蔓蔓莓果

▼清爽氣泡飲！吃濃郁鍋燒和火鍋，最適合來一杯氣泡飲！爽口解膩！

喝的時候要先攪拌均勻哦～

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今天午餐我們三人姊妹吃得很開心❤️主要是環境不錯、餐點也是精緻美味，如果想吃看看不一樣的火鍋湯頭和鍋燒，貍偷聚門我滿推薦的呦！

貍偷聚門鍋物

地址：台南市東區崇善路205巷5號

營業時間：11:00-14:30、17:00-21:30

電話：0906 864 643

粉專：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064094882729


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