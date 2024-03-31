GAIA MANOR 蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區｜朝聖全台首座希臘浪漫城堡，感受全新沉浸式聞香體驗!

嘉義人氣景點又有新展區啦，開幕不久就造成討論度的【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】，以歐式浪漫主題為特色，絕美的城堡搭配許多華麗景色，吸引許多網美前來朝聖打卡，近期全新打造沉浸式聞香新展區，同時滿足大家視覺和嗅覺的體驗，除了打卡拍照之外，還能體驗米其林等級地中海料理，有趣的DIY課程，試用各種美妝保養品，而且全區都有規畫無障礙空間，很適合情侶約會或全家一起來玩!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

GAIA MANOR 蓋婭莊園 – 環境分享

▼【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】建築充滿歐式優雅風情，由迪士尼建築設計團隊規劃設計，設計靈感來自英國布倫海姆宮，以古典建築文化的揉合現代創新元素，融入希臘女神、守護神獸等元素，包含希臘羅馬柱、手工泥作神像、浮雕等，細膩復刻出優雅希臘美學。

▼整個園區占地15000坪，相當適合打卡拍照，從羅馬浴場、日月鏡池、蓋婭劇場、維納斯許願池、庭院和噴泉，每個角落都有特別設計，代表著希臘古典意象，視覺效果100分，讓人忍不住拿起手機狂拍一波!

GAIA MANOR 蓋婭莊園 – 交通資訊

▼【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】位於嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號，開車的朋友，導航搜尋地標就能抵達，園區有戶外大型停車場，免費停車很方便。

從嘉義高鐵到【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】可用以下兩種方式：搭乘109線轉大埔美幸福小黃 ，109線高鐵站發車時間08:40、11:10、14:10，抵達大埔美園區服務中心後轉乘幸福小黃到康倪時代美學莊園（幸福小黃需預約），或是溪口幸福小黃 轉大埔美幸福小黃，若109發車時間與需求不同可以來電預約用幸福小黃”預約”的方式搭乘

GAIA MANOR 蓋婭莊園 – 入園門票

紙本票券 每人100元 每日08：30~16：30可於園區入口售票亭現場排隊購買，購買門票後會提供市集的專屬折價券。

電子票券 KKDAY 單人電子門票100 元 贈送商品折抵券 50 元Ｘ2 張 【點我購票】

電子票券 LINE@：【點我購票】，加入好友並點選「線上購票」

兒童票 / 愛心票 免費入園

適用對象：1.12歲 (含) 以下幼兒，需有家長同行

領有身心障礙手冊者與一名陪同者免費入場（須出示相關證明文件）

寵物友善方案 犬貓入園清潔費：50元 寵物推車租借：50元 / 次 (需遵守戶外牽繩 / 室內不落地原則)。

GAIA MANOR 蓋婭莊園 – 全新打卡地標

▼【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】全新展區-時光秘境，以沉浸式聞香體驗為特色，共有六大主題：時光車站、時光月台、歲月之城、純粹密林、配方花園、日光寶盒、逆光花廊!

A 時光車站：以海洋意象作為時光秘境的入口，帶領旅人於此拋開紛擾繁雜的生活，跳脫時間與空間的枷鎖，探尋屬於自己的自癒之境。

B 時光月台 : 搭上進入時光秘境的列車，回溯保養文化的發展與沿革，展望自然與科技碰撞的全新維度。

C 歲月之城：穿越時間限制，透過五大古時代對於美學追求的變遷，體驗不同時代的美，還可以跟這面牆互動呦。

D 純粹密林：以嗅覺探索香氣的魅力，了解天然精油與人造香水的不同，還有一整面的永生花果原料牆，打造視覺與嗅覺雙重感官饗宴。

E 配方花園：引領旅人深入了解保養品的組成架構與配方。

F 逆光花廊：透過鏡面自我凝視與永生花卉交錯的疊影，感受並定格屬於自己如同花朵綻放的美麗時刻。

餐廳 – CHLORIS GARDEN克洛絲的花園

菜單 : https://www.gaiamanor.com/?pageid=unity&L1no=3&wno=9

▼CHLORIS GARDEN克洛絲的花園提供正餐/飲品/甜點等可享用，由米其林餐廳主廚結合在地特色食材，打造星級地中海式餐點。

▼義大利麵和燉飯的表現都很不錯，份量實在吃完會有飽足感，不過它們的漢堡更是讓我驚艷，咬下去會爆出滿滿肉汁，完全不輸外面專業漢堡店水準。

GAIA MANOR 蓋婭莊園 –DIY手作實驗室

▼DIY手作實驗室有許多活動可參加，像是香氛泡泡球、時光花園擴香石、莊園絹布包，適合全家大小一起來同樂。

GAIA MANOR 蓋婭莊園 -煥齡轉運站

▼煥齡轉運站販售蓋婭莊園聯名伴手禮、健康食品、精油生活、沐浴清潔及護膚美妝等，有興趣的可以詢問服務人員介紹~

▼帶了這瓶牛奶鳳梨氣泡洗顏凝膠，從牛奶、綠茶、鳳梨和益生菌萃取精華，泡泡很細緻洗起來蠻舒服的，而且可以洗卸保養三合一很方便!

旅遊心得

放假還不知道去哪裡玩的話，很推薦【GAIA MANOR 蓋婭莊園 】，成人從網路買門票只要100元，12歲 (含) 以下幼兒免費，或是攜帶家中的毛小孩，就可以滿足吃喝玩樂的需求一整天，最讓我印象深刻的純粹密林，享受了用手機紀錄不了的神奇時刻，讓不喜歡拍照的朋友也有新體驗，喜歡異國風情景點的朋友，快列入口袋名單來玩看看吧!

店家資訊

GAIA MANOR 蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區

粉絲團 : GAIA MANOR 蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區 FB

官方帳號IG : gaiamanor

官網 : https://www.gaiamanor.com/

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

電話 : 0910-855-206

營業時間：8:30~17:30

附設免費停車場/可攜帶寵物/可刷卡

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food