茶香料理開吃！喫茶趣包種茶西魯肉 茶料理新品登場，解膩喝爆山楂紫蘇梅晶凍飲。

喫茶趣春季茶膳登場，主打包種鮑魚西魯肉與913雲朵蛋糕，從主餐到甜點皆融入茶香設計，編輯張人尹表示，適合聚餐與約會下午茶選擇。

▲喫茶趣推出春季茶膳主打茶入料理設計，從主餐到甜點都能感受到茶香層次，打造完整用餐體驗。



▲喫茶趣山楂紫蘇梅晶凍飲以酸甜茶飲搭配寒天口感，成為整套餐後清爽收尾的亮點選擇。

經典台菜升級 三款茶香料理成亮點

▲喫茶趣推出包種鮑魚西魯肉與茶燻手工火腿，結合經典台菜與茶香元素，呈現全新風味層次。

下午茶甜點登場 茶香系飲品收尾剛好

▲喫茶趣推出913雲朵蛋糕與焦糖布朗尼，結合茶王風味打造甜點控必吃的下午茶組合。

喫茶趣 春季新套膳推薦

茶香料理開吃！喫茶趣這次推出一系列以茶入料理的春季茶膳，從主餐、飲料、甜點都結合「茶香」作為主題。這次不只把熟悉的台味料理重新演繹，也透過包種茶、東方美人茶與913茶王等元素，讓餐點整體風味多了清爽與細緻層次。粉絲在一桌料理中，同時感受到料理與茶之間的呼應，不管是聚餐或約會，都能慢慢品味春季氣氛。喫茶趣本季主打三款茶入料理，首先是升級版「包種鮑魚西魯肉」，選用整顆鮑魚搭配究好豬枕頭肉與珠貝提鮮，再加上包種茶蛋酥點綴。另一道「茶燻手工火腿」則與郭榮市合作，以茉莉花茶入味再經茶枝檜木煙燻，呈現淡雅香氣。喜歡清爽路線的粉絲，也能選擇「美人山海蔬香匯」，以東方美人茶結合素鮑魚與植物肉排，讓蔬食料理多了層次與變化。甜點與飲品同樣延續茶香主題，「913雲朵蛋糕」以鬆軟蛋糕體包裹913茶王內餡，微冰口感更接近冰淇淋蛋糕。「913焦糖布朗尼」則搭配義式冰淇淋與焦糖醬，口感濃郁。飲品部分推出「山楂紫蘇梅晶凍飲」，以山楂與紫蘇結合紅茶帶出酸甜風味，再加入寒天晶球增加口感，讓粉絲不只吃茶料理，飯後甜點胃也用茶香解膩。

包種鮑魚西魯肉套膳

售價：$580

套膳內含：開胃飲「913冬瓜蜂蜜醋飲」/ 前菜「茶燻火腿芙蓉」/湯品「茶香雲吞湯」(+80元升級茶香剝皮辣椒雞湯) /配菜「913三味絲瓜」/ 主菜「包種鮑魚西魯肉」/主食「紅韻滷肉飯」/甜品「913雲朵蛋糕」/餐後茶





美人山海蔬香匯套膳

售價：$535元

套膳內含：開胃飲「913冬瓜蜂蜜醋飲」/前菜「鮮蔬果沙拉」/ 湯品「素茶油香蕈湯」/配菜「素茶油米豆豆腐」主菜「美人山海蔬香匯」/主食「素茶香滷肉飯」/甜品「茉莉茶凍」/餐後茶

913雲朵蛋糕派對

售價：$288 (僅供下午茶)

套餐內含：913雲朵蛋糕、913茶王冰淇淋、蘋果、奇異果、水蜜桃、蜜核桃；鮮蔬派對杯、和風醬和1杯茶飲



913焦糖布朗尼：僅供單點 特價160元(原價180元)