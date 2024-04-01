好市多超夯新品獨家上市|連續6年獲得米其林必比登”雙月”阿甘剝皮辣椒雞湯、辛辣回甘絕對讓你一吃上癮！！

吃貨們看過來！不用再煩惱吃什麼啦！不論是一家人開伙，或是晚間宵夜時間， 雙月阿甘剝皮辣椒雞湯 、 雙月愛恨椒芝麵 、讓你輕輕鬆鬆就能搞定一餐。

雙月 除了是連續六年獲得米其林必比登美食推薦以外，更是代表台灣味的美味小吃之一。而現在不用跑到台北也能在好市多輕鬆買到雙月食品獨創的阿甘剝皮辣椒雞湯囉!!

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯以帶點厚度的紙盒裝著，且外表還會罩上一層塑膠保持內層不受潮，畢竟這款是冷凍商品啊~~~

更在外盒旁清楚的標示品名、成分、須冷凍保存、營養標示以及調理方式。

一盒雞湯內共有2包阿甘剝皮辣椒雞湯包+2包剝皮辣椒包，一包可供2-3人享用。

雞湯解凍後，放入鍋中煮沸後轉小火煮5-10分鐘即可，最後再加入完全解凍後的剝皮辣椒包就可上桌享用囉!

小凉個人覺得雙月推出的阿甘剝皮辣椒雞湯不只是醇香，還另外多附上一包剝皮辣椒加入，讓湯頭更是濃厚不已，不只是單吃滋味令人印象深刻，還能直接將阿甘剝皮辣椒雞湯拿來當火鍋湯頭煮，加上自己喜歡的時蔬、菇類就是一碗超澎湃的剝皮辣椒雞火鍋唷!

一份阿甘剝皮辣椒雞湯內大約有6-7塊土雞肉，加上不少的剝皮辣椒，熱騰騰的喝起來既暖心又暖胃。

以雞高湯、土雞肉、剝皮辣椒熬煮出來的湯鮮味更濃郁，喝起來溫潤又順口，微微的辣香搭配著剝皮辣椒刺激味蕾，多喝幾口還會回甘甜呢～～

土雞肉與一般肉雞吃起來就是非常不一樣，口感香甜有嚼勁，不潤爛超讚!

肉塊大小剛好又紮實，加上肉質細緻又營養，皮滑肉嫩，久煮也不乾柴真的很厲害!!

愛恨椒芝麵 (冷凍食品)，椒芝麵為雙月店內必點招牌，現在全家便利商店和 全家行動購 ，都可以買的到，在家就能神還原現場美味唷!!

包裝袋上清楚的標示品名、成分、有效期限、煮法等，就連附上的雙月芝麻醬、雙月椒麻醬都清楚地告知成分及過敏原，最棒的是這款愛恨椒芝麵吃素者也能輕鬆吃唷!!

愛恨椒芝麵的麵體是選用南僑中式勁麵(無需退冰)，直接冷凍拿出來、放入滾水中煮10秒即可撈起加醬。就算是廚房新手也可以輕鬆煮出一碗香噴噴的拌麵!!

雙月特調椒麻醬、芝麻醬一倒入那空氣間瀰漫了芝麻的醇香、椒麻的香，不自覺的邊拌麵邊吞下口水XDD

切記! 麵體入滾水真的只需要10秒，就能保有Q彈的口感唷! 小凉習慣先將麵條與醬料趁熱拌均勻後再放上些許蔥末一起吃更美味唷!

肚子餓一聞到這個味道，整個超級開胃！麵條吸附了滿滿的醬汁，花椒味道明顯又香、辣度對小凉來說算微微辣，加上麵條Ｑ彈不軟爛，細細咀嚼間伴隨著芝麻香氣，可是讓人越吃越上癮的不想停口呢！！

想不到雙月家的 阿甘剝皮辣椒雞湯 搭配 愛恨椒芝麵 竟是絕配中的王道，讓人不禁敲碗好市多也可以販售這美味又便利烹煮的愛恨椒芝麵，一個點就讓家庭主婦一次買齊家裡的精神糧食吧!!

雙月食品社

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全台好市多獨家販售 好市多台中店

住址：台中市南屯區文心南三路289號

營業時間：10:00~21:30