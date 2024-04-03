這次去首爾最想最想去的店家就是這家「天然鹽麵包 자연도소금빵」，目前在首爾有三家分店，三清洞、聖水、狎鷗亭各有一間，這次去聖水吃完「祖傳三代馬鈴薯排骨湯」剛好順路走去買鹽麵包，店面很好認，常常排隊人龍真的很難忽視，賣的品項只有一樣就是鹽麵包，一份四個12,000韓幣，是有點貴但是真的很好吃，當天吃好吃烤過之後應該更棒！
天然鹽麵包 聖水店 자연도소금빵 in 성수 營業資訊
- 자연도소금빵 in 성수
- 評分： / 4.5
- 地址：56-1 Yeonmujang-gil, Seongdong-gu, Seoul；서울 성동구 연무장길 56-1 1층( 地圖 )
- 電話：02-463-2245
- 營業時間
週一～週日：09:00~22:00
- IG
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
天然鹽麵包 聖水店 位置
這次去的聖水店距離聖水站三號出口最近，步行不到五分鐘就到，就是排隊要稍微久一點，一開始還傻傻地先去排隊，後來才發現原來要先去店裡的自助點餐機點餐付款抽單據，拿到單去再去排隊，機器旁會有工作人員協助，遇到會日文也會英文的，很厲害！建議可以一人排隊一人去點餐會更快些，不過還好人雖多但是人潮消化的蠻快的，鹽麵包一袋一袋包好，拿了就走，店面很有日本麵包店的感覺，裝潢包裝也都算有質感。
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天然鹽麵包 聖水店 品項
奶油鹽麵包
賣的品項就只有一樣，就是天然鹽麵包，吃得出來用料頗厲害，使用的是100%加拿大最高級小麥、100%法國AOP認證的奶油、100% 法國海鹽，每天出爐時間有六次：早上九點、中午十二點半、下午兩點、下午三點半、下午五點、下午六點半，包裝很可愛，紙袋裝著鹽麵包再用麻繩綁著可以用手拎著。
鹽麵包蠻大顆的，吃起來認真感覺到奶油真的是放了100%，因為真的頗油但是也因為這樣，味道夠香。第一天吃口感鬆軟，奶油香氣非常濃厚，吃到中間海鹽的時候又是不一樣的感覺，有畫龍點睛的效果，烤過之後應該味道更棒，整體夠油夠香夠好吃，可以瞬間吃光光沒問題！
首爾蠻多麵包店都蠻厲害的，很多咖啡廳更是賣麵包為主，這家天然鹽麵包真的算是好吃，先把熱量甩一邊，買了一定要先現吃一顆再說！
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