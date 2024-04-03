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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市中正區【旅食.中正區】老闆盛到灑出來才滿意!沙茶醬特色麵線羮，同安街麵線羹、臭豆腐都不可錯過平價小吃

台北市中正區【旅食.中正區】老闆盛到灑出來才滿意!沙茶醬特色麵線羮，同安街麵線羹、臭豆腐都不可錯過平價小吃

2024-04-03 04:00:00 愛蜜粒小婦 人氣：213
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窩客好文

愛蜜粒小婦

發表篇數：9篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：同安街麵線羹
phone02-2368-4231
place台北市中正區同安街85-1號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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這家麵線羹很特別，多一味特製沙茶!!!
只賣麵線羹、肉羹、臭豆腐幾個品項就蠻強的!!!

跟著粉友分享推薦假日午後到「紀洲庵文學森林」感染文青氣息，開車經過這家小吃看到大排長龍的景象，停好車從羅斯福路走來排隊人潮依然。

 

牆上張貼菜單正好是跟忘情水都愛的國民小吃，來排隊品嚐看看好了，排隊同時研究要吃的品項，小吃單價是身在台北市難得能找到的平價小吃。2023/12月價格已調為50元，價位還是覺得親民。

 

排在前面幾位客人端麵線羹時湯汁還外流，老闆應該是不小心失手裝太滿了，不過排在我們前一位客人也是如此，心想輪到我們時可得小心端不要燙到。

看來是老闆太佛啦，每碗麵線羹都是盛到衝破表面張力，裝到像要溢出來老闆才會乖乖放下湯杓。

裝超滿，自己端麵線羹很難不流湯汁啦\笑/

點二碗麵線羹都是這麼滿，拿起湯匙湯汁又不爭氣的流下來。

 

這家很特別麵線羹還會再加特製沙茶醬調味，頭一次吃到沙茶口味麵線羹很特別跟沙茶醬有搭，配料有腸子、肉羹還有黑木耳絲。

吃了幾口居然還舀到像是貢丸的配料，整碗料不多但配料豐富。

臭豆腐更是讓我們驚豔到，口味介於辣豆瓣和麻辣小辣中間程度，調味不會太鹹連湯我們都有喝光。

一碗有二塊臭豆腐，有感的超值銅板美食。

 

以價格和特製沙茶口味麵線羹和臭豆腐，是可以列入回訪名單。

店名：同安街麵線羹
地址：台北市中正區同安街85-1號
營業時間：10:30~19:30，週一休息
大眾運輸：古亭站2號出口步行約8~9分鐘
開車：同安街平面停車場

 

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#臭豆腐
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同安街麵線羹 同安街小吃 麵線羹 臭豆腐 more
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