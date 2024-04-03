這家麵線羹很特別，多一味特製沙茶!!!

只賣麵線羹、肉羹、臭豆腐幾個品項就蠻強的!!!

跟著粉友分享推薦假日午後到「紀洲庵文學森林」感染文青氣息，開車經過這家小吃看到大排長龍的景象，停好車從羅斯福路走來排隊人潮依然。

牆上張貼菜單正好是跟忘情水都愛的國民小吃，來排隊品嚐看看好了，排隊同時研究要吃的品項，小吃單價是身在台北市難得能找到的平價小吃。2023/12月價格已調為50元，價位還是覺得親民。

排在前面幾位客人端麵線羹時湯汁還外流，老闆應該是不小心失手裝太滿了，不過排在我們前一位客人也是如此，心想輪到我們時可得小心端不要燙到。

看來是老闆太佛啦，每碗麵線羹都是盛到衝破表面張力，裝到像要溢出來老闆才會乖乖放下湯杓。

裝超滿，自己端麵線羹很難不流湯汁啦\笑/

點二碗麵線羹都是這麼滿，拿起湯匙湯汁又不爭氣的流下來。

這家很特別麵線羹還會再加特製沙茶醬調味，頭一次吃到沙茶口味麵線羹很特別跟沙茶醬有搭，配料有腸子、肉羹還有黑木耳絲。

吃了幾口居然還舀到像是貢丸的配料，整碗料不多但配料豐富。

臭豆腐更是讓我們驚豔到，口味介於辣豆瓣和麻辣小辣中間程度，調味不會太鹹連湯我們都有喝光。

一碗有二塊臭豆腐，有感的超值銅板美食。

以價格和特製沙茶口味麵線羹和臭豆腐，是可以列入回訪名單。

店名：同安街麵線羹

地址：台北市中正區同安街85-1號

營業時間：10:30~19:30，週一休息

大眾運輸：古亭站2號出口步行約8~9分鐘

開車：同安街平面停車場