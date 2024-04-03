NCL挪威郵輪奮進號以船上超美味的餐食聞名，是饕客必訪！除了各式餐廳，還有一系列高級享樂的設施，是今年郵輪旅遊中備受期待的選手，快跟著AsiaYo一起看看船上有什麼令人期待的新鮮事與熱門的郵輪航線吧！

NCL挪威郵輪奮進號攻略懶人包

【美食娛樂盛大饗宴】

✅免費餐廳7間 ✅付費特色餐廳14間 ✅打卡風格酒吧8間 ✅高級奢華設施體驗

【航線多元】

✅航程遍及澎湖、香港、日本、韓國等多個城市 ✅3到6天短程到長程，超多航線組合任君挑選！

【郵輪煙火新鮮體驗】

擁有澎湖海上花火節的行程選項，讓你享受在郵輪上欣賞煙火的浪漫體驗。

NCL挪威郵輪奮進號精選餐廳酒吧

📌Garden Café 花園咖啡餐廳

花園咖啡廳三餐都有供餐，自助吧讓你想吃什麼都能自由選擇！

📌Onda by Scaarpetta 義大利餐廳

喜歡吃海鮮的朋友必訪，這邊的海鮮料理超新鮮的，而番茄羅勒義大利麵則是這裡的首推餐點！

📌Megnum's Champagne&Wine 大堂香檳酒吧

喜歡聽現場音樂的旅客一定會喜歡這裡，調酒、香檳與音樂實在是最佳的搭配！

NCL挪威郵輪奮進號精選設施

📌Mandara Spa熱石按摩

搭郵輪就是要釋放壓力，沒有什麼比來熱石按摩一邊看海一邊舒緩全身肌肉還要chill的享受了！

📌星塵劇院

有音樂秀，也有舞蹈秀、魔術秀，想待在劇院一整天也完全沒問題呢！

🌠NCL奮進號的餐廳、酒吧跟各種設施，真的太~~~多啦！想看更多這邊去：更多NCL挪威郵輪奮進號餐廳酒吧設施

NCL挪威郵輪奮進號艙房介紹

奮進號共有✅內艙 ✅海景艙 ✅陽台艙 ✅套房艙 等多種房型，讓你能夠根據自己的需求自由選擇！

NCL挪威郵輪奮進號精選行程推薦

【2024 NCL挪威郵輪】奮進號～澎湖海上3天

✨澎湖花火節度假首選：想要在郵輪上與另一半或家人朋友一起欣賞浪漫的煙火嗎？選這個行程準沒錯！

※6/5航次為花火節施放檔期；6/28 航次非花火節施放檔期。實際施放時間依當地縣政府公告為主

⭐行程總覽

【DAY 1】基隆登船，16:00啟航

【DAY 2】08:00抵達、20:00啟航

🔸花火節檔期的啟航時間會安排在煙火施放前！

【DAY 3】08:00抵達、17:00啟航

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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【2024 NCL挪威郵輪】奮進號～石垣島、那霸 5天-高雄出發

✨高雄登船超貼心：住在南部的朋友不必大老遠跑到基隆登船，可以就近在高雄登船，實在太貼心啦！高雄附近的鄉親絕對必訪！

⭐行程總覽

【DAY 1】高雄登船，16:00啟航

【DAY 2】石垣島，11:00抵達、20:00啟航

【DAY 3】那霸，11:00抵達、20:00啟航

【DAY 4】海上巡航

【DAY 5】高雄，07:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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長崎、濟州島6天5夜郵輪旅遊

✨海上巡遊新鮮體驗：前往距離較遠的目的地，可以在郵輪上享受設施，或好好睡一覺，一覺起來就到達下一個景點了，體感上完全感覺步道路途遙遠！

⭐行程總覽

【DAY 1】基隆登船，16:00啟航

【DAY 2】海上巡航

【DAY 3】長崎，08:00抵達、17:00啟航

【DAY 4】濟州，08:00抵達、17:00啟航

【DAY 5】海上巡航

【DAY 6】基隆，07:00抵達

※行程內容因氣候等其他因素而有所變動，請依出發前說明會資料為主

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看完以上挪威奮進號的介紹後，你是不是也聽到大海的召喚，想在甲板上曬日光浴、邊看海邊大口吃美食了呢？那麼，現在就手刀前往AsiaYo預訂，開啟你的郵輪之旅吧！

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