台中無菜單料理2024、北屯日本料理餐廳、松竹五路超人氣熱門美食推薦、客製化日本料理

台中市北屯必吃美食「鮨初割烹-預約制無菜單板前料理」

日料控注意 新開幕北屯日本料理來啦！嚴選新鮮當季食材、漁獲

加上精湛的刀工和料理技巧 搭配職人手藝 12-15道精緻料理

用餐時段分為午餐和晚餐 中午1280元+10%人、晚餐1980元+10%/人的平價無菜單日料

每餐期座位僅有十二席 採全預約制 餐點精緻且份量給得很足 視覺味覺雙極致享受

每道菜色皆是舌尖上的美味 愛吃日料的老饕們 記得一定要提早預約才吃的到唷！

原文:鮨初割烹｜想吃不一定吃的到 預約制無菜單日料 秒飛日本視覺與味蕾極致享受。菜單價位(台中北屯日料推薦)

鮨初割烹-割鮮在哪裡?怎麼去?

奉上店家資訊



店家名稱:鮨初割烹-預約制無菜單板前料理



鮨初割烹電話:04-2436-1078

鮨初割烹營業時間:12:00–14:00, 18:30–21:30 周一二公休

鮨初割烹 ＦＢ: 點我

鮨初割烹 ＩＧ: 點我

鮨初割烹線上預約: 點我

鮨初割烹地址:台中市北屯區松竹五路一段131號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以店家為主

文章內有鮨初割烹-預約制無菜單板前料理地址、電話、營業時間可提供參考

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鮨初割烹-預約制無菜單板前料理位於精銳建設豪宅建案「精銳IN未來」的店面區

地址於台中市北屯區松竹五路一段 對面就有停車場 開車前往用餐也相當方便

夜幕低垂 望過去十分低調 點亮小燈 看起來格外寧靜優雅 僅簡單寫上了鮨初割烹四字 讓人迫不及待開箱

鮨初割烹採全預約制 以吧台與餐桌為中心的開放式廚房 客人可以一邊欣賞師傅做菜一邊享受料理

就像一場藝術盛宴在眼前拉開序幕 分為午、晚餐 兩個餐期

可以安心的享受美食 完全不用擔心後面是否還有訂位 這點真的有夠讚的啦！

鮨初割烹-預約制無菜單板前料理一律採「預約制」

鮨初割烹線上預約: 點我

需提早3-5天去電預約 需特殊食材客製化或包場可跟店家討論 依當日開放時間為主

午間套餐1280元+10%／人（午12：10）

晚間套餐1980元+10%／人（晚 18：30）

訂位完成即收取 預約電話：（線上預約能最快搶位置） 點我

付款方式：現金／匯款

午餐12晚餐 15道料理 每一道份量都很精緻 餐期後段還會提供釜飯 其實都是可以吃飽飽的

一走進店內 映入眼簾的是豁然開朗的明亮色系 L條型日式座位

整個空間洋溢著濃濃日本風格 板前座位的安排也相當寬闊

食客如同坐在舞台下看著型男主廚表演著高超廚藝

後方有提供洗手間可使用 椅子下方提供置物區供放置個人包包 非常貼心

入席前 座位都已經放好餐具等器皿、醬油和漬物跟紙巾 超期待用餐的呀！

來吃日本料理怎麼可錯過好酒呢！一旁的冰櫃 就擺放琳瑯滿目的各類酒品

喜歡小酌的饕客們 不妨也可以點上一壺 來一場美麗的日式饗宴

入座後也會提供暖呼呼的玄米茶 是無限暢飲的 搭配日料超適合

要是不喜歡 也有其他的無酒精飲料

YUNO在此提醒大家未滿18歲禁止飲酒



喝酒不開車 開車不喝酒

飲酒過量有害身心健康

鮨初割烹｜開胃小菜 : 柚香蘿蔔、芥末章魚

用蜂蜜及柚子醬醃製的白蘿蔔 酸酸甜甜的口感帶著紫蘇葉的香氣 有夠好吃的

芥末章魚入口清脆爽口 鮮嫩彈牙 微嗆的滋味 不管是做為開胃菜、或是解膩小菜

都相當合適 不夠都是可以再續唷

醬油採用日本昆布柴魚醬油 口感帶甘甜味不死鹹 搭配著生魚片吃 風味更佳

座位前的餐盤有提供哇沙米 帶有微微辛辣感

沒有太嗆辣的刺激感 搭配生魚片....等等食材 層次感更加豐富

料理檯已擺放今日的餐點食材 鮨初割烹非常講求食材的新鮮度

每天選用新鮮且是當季的海鮮、生食來做料理 不定時也會去崁仔頂漁市補新鮮漁獲

看著主廚俐落的手法與熟稔的刀工 能感受到主廚對料理的熱誠 盡顯職人精神

觀看餐點製作的過程也是品嚐無菜單的樂趣之一 也算是沉浸式體驗

而且完全不曉得當天會端出什麼菜餚 就宛如拆驚喜包一樣 且鮨初割烹會根據當日的食材與主廚的臨場發揮

來變化每次的餐點 為饕客們帶來源源不絕的驚喜 若飲食有忌口 可事先告知主廚以做出客製化調整

鮨初割烹｜前菜

發著光的北海道甜蝦超級鮮甜 加上鮭魚卵＆甜蝦蝦卵的點綴

看起來就像是藝術物品依樣 底層則是日本山藥及藍帶無花果

吃起來清爽開胃 口感滑溜 一口吃下令人直呼過癮

鮨初割烹｜澎湖軟絲、海葡萄

綿密的澎湖軟絲 柳主廚以細緻刀工劃開

綿密口感來自於巧妙的刀工 外側薄刀劃出200以上刀痕

讓口感更加有黏性 更能品嚐到迷人鮮甜滋味

再撒上綜合堅果碎 入口後有顆粒層次感 帶有堅果香氣

淋醬則是柚香味增 在撒上櫻花鹽 更能品嘗出澎湖軟絲的鮮甜迷人滋味

鮨初割烹｜鮫鰈、櫛瓜、姬松茸、銀杏

鮫鰈又稱為:鯊魚皮鰈屬於高級食材 陣陣飄香的烤魚香氣 還沒上桌就超讓人心動啦

刷上海膽醬 烤到外酥內軟恰恰好 富含膠原蛋白 魚肉相當細膩軟嫩

富有豐富油脂香氣 搭配櫛瓜、姬松茸、銀杏 最後撒上日本五色芝麻 咬下一口 滋味超誘人

鮨初割烹｜宜蘭龜山島剝皮魚



剝皮魚細緻軟嫩的口感之中又帶點微微脆口

搭配水果醋、辣蘿蔔泥以及日本萬能蔥就成了一道精緻又豐富的料理了

鮨初割烹｜干貝磯邊燒



北海道干貝大顆軟嫩無腥感 經過炙燒過後 表面富有香氣

裡面維持著鮮甜嫩口 搭配日本林屋海苔及紫蘇昆布醬 這滋味根本是夢幻等級

鮨初割烹｜磯煮南非鮑魚

南非鮑魚取下肝膽做醬汁 呈現多層次

鮑魚充滿嚼勁彈牙脆口 吸附滿滿的醬汁鮮甜十足

肝膽醬汁可不能浪費 主廚還配上一顆稍帶溫度的壽司飯

不得不說 這鮑魚肝膽醬飯糰有夠好吃順口的 一旁的小朋友吃的津津有味的 還續了好幾顆呢

鮨初割烹｜林屋海苔、溏心烏魚子、麻糬

溏心烏魚子經過炙燒後 帶著淡淡的香氣 選用豐洲林屋壽司海苔包覆麻糬有小小的亮點

分兩口吃很剛好 酥脆又甜甜鹹鹹 搭配一起吃更有多層次的口感 整體非常開胃又爽口

原來烏魚子跟麻糬可以這麼相配 好吃到翻掉！

鮨初割烹｜椿魚、萬能蔥

椿魚又稱土魠魚為澎湖最具代表性的魚

主廚使用熟成做法 使其讓風味更佳 肉質飽滿且細嫩鮮甜

最後撒上柚子鹽 魚皮經過炙燒 香氣十足

油脂飽滿的鮮白魚肉 加上萬能蔥明顯甘甜鮮嫩的滋味

在口中又有柚子香氣襲來 入口即化的美妙口感只能一直點頭說好吃啦

接著讓我們眼睛為之一亮 主廚拿出肥美的澳洲龍蝦水姑娘 開始分解切塊 讓人不禁好奇會有什麼變化呢

鮨初割烹｜澳洲龍蝦水姑娘

只見主廚淋上特調醬汁 是使用日高昆布、清酒、味醂、

加上紹興酒 和自家考的烏魚子粉 搭配鮮美龍蝦更是一絕

鮨初割烹｜鰤魚

油脂含量豐富 一口咬下滿溢豐腴脂香 不管是沾點芥末哇沙米醬油

不管是單吃或沾醬都好吃

鮨初割烹｜黑鮪魚赤身、魚子醬、蔥醬

口感柔嫩又鹹香無比 顏色略深 油脂豐富 香氣在嘴裡纏綿好久！

鮨初割烹｜日本海膽天婦羅



使用日本天婦羅粉 這盤吃到的是紫蘇海膽、甜玉米、青花筍

紫蘇葉包裹著鮮美海膽 嫩滑口感味道淡雅跟紫蘇葉的清香 美味到讓人回味無窮

帶點濃郁甜鹹的大海滋味 海膽控一吃令人著迷

除了提供胡椒鹽 還有特調天婦羅醬汁 使用薑汁、蘿蔔泥、和風醬油、七味粉製作而成

相當適合配炸物食用

主廚詢問要不要加點和牛、黑鮪魚 有興趣的話也可以另外加點

鮨初割烹｜日本A5和牛月見燒

加點價為680 份量可二至三人食用 只見主廚拿出油脂分佈均勻的和牛肉片

用高溫熱火在表面輕輕炙燒 牛肉的香味瞬間撲鼻 香氣逼人啊！

中間放上放牧雞場的雞蛋、醋飯、細蔥

最後加上魚子醬及玫瑰鹽增添其風味 Q彈的米飯搭配上肥美的A5和牛及濕潤蛋液 真的是滿滿的幸福感

鮨初割烹｜胡椒塩豚 釜飯

釜飯使用的主食材會依照時節變化

選用鮮美胡椒塩豚 搭上日本品種台灣越光米 加入高湯一起炊煮

再拌上烤過的玉米、毛豆仁、白松露油...等 提升香氣與口感

米粒完美吸收鮮味精華 Ｑ彈的口感 溫潤的鹹香 真的不禁一口接一口

出鍋前會先跟食客介紹 讓我們能夠好好拍照 之後拌勻分裝送上桌

而且釜飯不夠還可以再續喔 不用害羞 直接再來一碗

熱騰騰地入口很美味 就算涼了也能感受到釜飯調味的細緻

搭配鮭魚卵不只是為了點綴效果 能讓整個釜飯吃起來更有口感 且鮮甜感拉的更高！

鮨初割烹｜味噌湯

使用魚頭魚骨根據取下的骨頭 烤過的真鯛和龍蝦魚頭

與來自北海道的日高昆布熬五小時 再加入赤味增、白味增

可以保裹著海味所以更加濃郁鮮美

YUNO覺得很加分 湯體不死鹹 很適合搭著釜飯一起享用

鮨初割烹｜甜點



最後用熱甜點做完美的結尾！使用日本紅豆及牛奶下去熬煮

搭配金時地瓜與烤過的日本麻糬並灑上宇治抹茶粉

口感鬆軟綿密 香濃順口 暖心又暖胃 根本媲美專業甜點店的等級啊 真的是太厲害了！

主廚對食材的要求跟精湛刀工 一連串十多道料理相當精彩 端出來的每一道料理都讓人很享受

在這裡不用花大錢就能吃得頂級食材 很適合情侶或是跟好友的聚餐

以這價位真的極為超值 採全預約制 台中北屯日料推薦

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