都已經來到淺草寺了,雖然有滿坑滿谷擠到爆的人客.

但是,要我就這樣空腹離開,真的又有點不太甘願.

所以,嘴饞的我,決定.......

元祖木村家人形燒本舖

人形燒因為發源於日本橋人形町而得名，與雷門、五重塔合稱為淺草寺三大名物。以麵粉、雞蛋、砂糖為原料，吃起來蠻接近台灣的雞蛋糕，但相較雞蛋糕鬆軟的口感，人形燒麵團密度比較高，口感也比較扎實。

創立於西元 1868 年的木村家，是淺草最古老的人形燒店，人形燒的造型共有四種分別是五重塔、雷神、木村家提燈和鳩，非常厲害的是不論造型和味道都堅持保持150年前的傳統樣子。

木村家的人形燒有原味、包紅豆餡、抹茶三種。如果想要送人當伴手禮可以選擇照片裡有可愛紙盒包裝的種類，若是要自己品嚐的話可以選擇沒有紙盒包裝的，價錢會更便宜。

更厲害的是，木村家人形燒都是由有多年經驗的師傅，一個個手工烤出來的，在很有歷史感的火爐上翻動著模具，製作出一個個可愛的人形燒，這樣傳統而經典的點心，飽含著滿滿的心意。

人形燒實體長的真的超級療癒的，從上到下分別就是木村家提燈、鳩、雷神和五重塔的造型人形燒，與紙盒上的圖案相互對應，真的好可愛啊！採用了特別嚴選的雞蛋和麵粉，有著濃濃的香氣，帶著淡淡的甜香，是很單純的美味。這次選擇的是裡面有包紅豆餡的口味，紅豆餡不會過甜，被溫柔地包在人形燒中，外皮有點麻糬感覺，咬下去有些微嚼勁，配上甜度適中的紅豆餡，是個簡單卻讓人不自覺一個接著一個的超療癒復古小點心。

以上資料摘錄自LIVE JAPAN官網

行前有安排了幾間自己想去的店鋪,但是就像前面提到的,來淺草寺的人客實在是太多了,多到讓我想要趕緊逃離這裡.

而且有些店鋪外已經排了長長~~~~~的隊伍,真的讓我很猶豫到底要不要跟著排下去?

最後,口腹之慾戰勝了理智.

人都來到這裡,就算沒有全部吃到,也要挑幾樣來吃.

首先,元祖木村家人形燒,是我的口袋名單之一.

剛好就在仲見世商店街的最後一間店鋪,也是最靠近寶藏門的位置.

這是間有百年歷史老舖,不過運氣還算不錯,排隊的人客似乎沒有很多,所以很快就買到了.

店鋪旁邊還可以看到師傅很認真的在製作人形燒,熟練又俐落的動作,迅速地完成一個又一個的人形燒.

光看到就很想吃了,怎麼可以錯過呢....

很精美的包裝盒,千萬別丟掉,可以留作紀念.

一拿到就急著打開來吃,完全忘記要先拍照.

盒內的人形燒就和盒外的圖案一樣,一盒裡面有四個.

基本上看起來很像台灣的雞蛋糕,尺寸稍微小了一點,但是人形燒口感比較扎實一點.

內餡挑選紅豆,好吃也不會太膩口,蠻不錯的小點心.

如果能夠再搭配一杯好茶,那就更完美了.

據我所知,好像整條仲見世商店街還有其他店鋪在賣人形燒,各位可以選擇自己喜歡的店舖.

我個人是蠻推薦的,但是不用買太多.

浅草 よ兵衛

走在充滿日式下町風情的淺草街道上，若此時來上一根日式糰子就太完美了。位在仲見世商店街旁與其平行的揚餅專賣的店「よ兵衛」（YOHEI），還沒靠近店家就能被那現烤的糰子香吸引。販售的糰子口味不止一種，若喜歡日式醬油口味的旅客絕不能錯過！現烤過的醬油帶著一股非常迷人的焦香，配著Q彈有勁的糰子，吃起來非常過癮，另外店裡也有提供座位可以稍作休息，在具有日式風情的店內，品嚐著現烤糰子，再配上店家免費提供的熱茶，再幸福不過了！另外，這間店其實是日式傳統零食「揚餅」專賣店，至今已流傳到第4代。若想跟親朋好友分享最傳統又道地的日式零食，也非常推薦「揚餅」唷！

以上資料摘錄自完美行旅遊情報

這間店,說真的是有點意外發現的.

因為我原本的口袋名單,並不是這一間.

本來是打算不跟人群擠在仲見世商店街,所以從旁邊的小巷要離開.

忽然看見很多人在排隊,才知道是一間賣烤糰子的店舖.

既然是日式烤糰子,又這麼多人在排隊,想必一定是非常好吃.

但是看看眼前這個排隊的人潮,心一橫,就給他排下去.

事後想想,幸好有排隊買來吃.

這是一間好像有40年歷史的老店舖,網路上日文資料比較多,不過評價都不錯.

我個人也是覺得,確實值得排隊.

菜單在這裡,各位人客可以選擇自己喜歡的口味.

除了三色糰子是200日圓外,其他的都是180日圓.

最後買了三色糰子,芝麻醬糰子,生醬油糰子.

這也是我第一次買糰子,感覺很新奇.

糰子（だんご），又稱糰子串、烤糰子，是和菓子的一種。是藉由搓半濕的糯米粉製成，日式糰子完全沒有餡料，用開水煮熟撈出，食用時會裹上豆粉、醬油、黑芝麻、白糖或花生粉等，在日本各地都有其特色糰子。

日式糰子的製法介於元宵和湯圓之間，在加入日本的民族特色之後，便形成了今日的糰子。

以上資料摘錄自維基百科

我起初以為可能和麻糬一樣,但是實際咬上一口後,這個軟Q軟Q的口感,確實和麻糬不太一樣.

難怪各位人客來到日本,只要是有推薦的糰子,就一定會買來吃.

浅草メンチ

這間淺草炸肉餅,是我在規畫行程時,也是必吃的美食之一.

因為在網路上太多文章和影片了,不買一個來吃吃看,好像有點對不起自己.

不過,一樣是爆滿的排隊人潮.

排不排???

人都來了,還不排....

幸好店家的速度也蠻快的,所以也不需要等太久.

淺草炸肉餅約一個手掌大小,我是覺得這樣的蠻剛好的.

店家有規劃一個用餐區,所以買到炸肉餅之後,就往旁邊走過去到用餐區享用.

整個肉餅外皮用麵包屑包覆,下油鍋炸得金黃酥脆.

輕輕咬一口,在還沒有嚐到美味的內餡前,就已經被酥脆的聲音給療癒了.

神奈川縣名牌豬肉「Koza Pork」和黑毛和牛的混合體，其特點是濃鬱的口感和細膩的甜味。

由新鮮麵包屑製成的外層酥脆的淺草肉餅，口感細膩柔軟，味道清淡濃鬱。

以上資料摘錄自浅草メンチ官網

內餡飽滿多汁,細膩柔軟,真的很不錯.

只是稍微油了一點.....

所以還沒有來吃過的人客,不用貪心,一人一個就夠了.

人力車

起源自明治時期的人力車，現代廣泛出現在淺草、京都、鎌倉等古色古香的日本傳統觀光景點中，並成為旅客到日本旅遊的熱門體驗活動之一。人力車如同其名，就是由人力拉動的交通工具，而拉車的人被稱為「俥夫（しゃふ）」。說到俥夫，可能會聯想到他們粗曠剛毅的外型，但這份工作其實不僅僅是體力活，也要求一定程度的知識涵養、談話能力，是飽含日本服務業衷心款待精神的工作。

以上資料摘錄自thegate21官網

淺草寺有名的人力車,如果有興趣的人客,可以體驗看看.

以上,就是這次淺草寺的美食.

推薦給各位人客,放進你們的口袋名單裡.

淺草寺是個很熱門的景點,還是會建議各位人客能夠早點來.

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