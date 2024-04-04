在YT以及bilibili挺夯的韓國無人拉麵店也在高雄設店囉，目前高雄有二間不同名字的拉麵店進駐

其中韓熙恩無人拉麵店全台有17間分店，高雄則是3間，分別設在大昌店、大社、楠梓

大昌店店面很小招牌也不明顯，停車更是不方便，可人潮確是最多的，因為周圍都是學校人潮不多才怪

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 位置

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 位在國立高雄科技大學 建工校區 (原校名為高應大)附近

這裡小吃攤很多，沒特色或是賣的太貴、不好吃的話大概2年內就倒了，三角窗的燒餅店就是例子









韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 裝設環境

如果你跟我一樣討厭太多人擠在一個空間裡頭用餐，建議八點過後再來，大概快九點人潮就會只剩小貓2、3隻

說是無人拉麵店其實還是有一位員工，補料、補貨、清潔都是這位員工在整理，沒有狀況都站在最後方

挺汗顏的我們是一位3歲小孩教我們怎麼弄(遮臉)，這娃是來吃幾回啊吃到都能教陌生人怎麼操作

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 泡麵介紹

韓熙恩無人拉麵店 牆上擺放的泡麵一共有60款，除了韓式還有台式泡麵(統一滿漢全席)及杯裝泡麵

3歲小奶娃跟我們說先看好自己要吃的麵條數字，選好後再去機器操作買單，買完單再拿泡麵

回回都被轉貼到bilibili韓國yt主播吃的火辣雞肉麵吸引到，所以看到火雞辣麵就選了25號

回家修圖才知道應該要選23號而不是25號，怪不得鹹又不好吃









韓國泡麵口味很多種，麵條粗細不同，還有有乾、湯麵區分

不倒翁拉麵我沒看過，之前去韓國都是吃辛拉麵，那時飯店裡的超市也只有那一款

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 消費方式

店內只有這一台結帳機器，人多就得排隊，個人覺得先找位置，不然煮好麵確沒位置坐只能站門口吃囉

自助煮麵區有六台機子，四台是平裝泡麵機，二台是杯裝泡麵機，怎麼煮上頭都有操作說明

配料就只有6樣，最多是7樣，請酌量取餐以吃的完為主

我就看到隔壁桌夾的滿滿滿，然後還剩一半沒吃完就倒掉









冰櫃裡也微波食品

蛋一顆15元，水滾後再打蛋不然會焦，朋友是水滾後丟蛋下去還是沒熟

飲料也是付完款後再拿

廚餘/資源回收/湯碗回收以及清洗都在店內的最後方，上頭寫的很清楚請不要亂扔喔

自己吃完的東西要自己處理不是放在桌上走人，店員只負責客人離去後的酒精清掃桌面服務而已

雖說我去日本才幾天也習慣按機器點餐，但不習慣是中文介面XD









點餐模式我就一一截圖給大家看囉，付款方式有六種，還有發票類別

最便利還是現金，當然也有用line pay或悠遊卡，全支付可以在日本使用，悠遊付只有七家銀行有配合

拿好收據單就去領自己的泡麵吧，但有個缺點，泡麵檯下坐滿客人，要領泡麵還要跟人說借過

泡麵壓的太緊完全拿不出來，坐在下方吃泡麵的人也挺害怕會被砸到頭，設計的方式就不對了

購買平裝泡麵的人記得拿錫箔碗喔

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 拉麵口味介紹

不倒翁起司拉麵

朋友買的不倒翁起司拉麵帶點微辣感，外加單點一顆15元的蛋

配料就隨自己夾，吃多少就夾多少不要有貪小便宜的心態









選好料後找空台的煮麵機，煮麵機上選擇你買的是乾麵還是湯麵，湯麵就按湯麵的鈕再按啟動

按啟動後就會自己注水，水到一定的高度就會停止，如果覺得麵煮的不夠軟再按【再煮一次】

煮麵的時候請不要離開，裡頭的麵和菜要不定時的翻一下，不然會吃到半生熟的菜或熱狗

雞蛋的話要等水滾了再打進去，記得打在正中央，不要打在旁邊

機台的熱源都在中心點，打在邊邊的話根本熟不了

水溫大概是85度左右，麵烹煮設定時間是3分鐘，再煮一次則是1分鐘









煮二回的不倒翁起司拉麵煮好囉，準備上桌開吃!!

火辣雞肉拉麵

火辣雞肉拉麵有三種口味，起司風味、鐵板炒麵、奶油白醬這3種，一開始我就選錯口味

回家寫稿子才發現還有奶油白醬，起司風味味道很鹹，不是很合我口味

火辣雞肉拉麵需要自己一直攪拌，不然會沒有味道，也不好吃

朋友很滿意她的不倒翁起司拉麵，就是辣了點，隔一天她帶著娃娃們去吃另一間店無人拉麵店

1大2小可以吃到488元，看到價格後我講不出話來了，好貴的一頓泡麵!!

吃到傳說中很辣的火雞拉麵，有種太高估自己的能力，這也太辣了吧

不是那種很舒服的辣，而是充滿工業香精料的辣，總之就是吃完舉白旗

感謝麻吉揪我體驗24小時無人拉麵店，但我不要花488元吃泡麵!!

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店 店家資訊

韓熙恩無人拉麵店 高雄大昌店

電話： 0985-491382

時間：24小時

地址：高雄市三民區大昌二路564號

韓熙恩無人拉麵店：粉絲團