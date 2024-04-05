113. 3. 6 (三) 國家漫畫博物館籌備處

這天結束南投小旅行，回程順遊台中

來到目前正夯的新景點「國家漫畫博物館籌備處」

這裡原是台中刑務所宿舍群，文化部將日式老建築活化再利用

打造成兼具博物館、圖書館、創意基地的漫畫博物館園區

一踏入園區，立刻被眼前這棵九重葛吸引目光

桃紅色的九重葛正值盛開期，好像巨大的花傘，美極了！

九重葛與日式房舍、紅磚牆相呼應，交織成春日最美好的畫面

很幸運正好遇上滿開的美景，目前九重葛已凋謝，期待它再次綻放美麗

園區共有19棟日式建築，為台灣現有日治時期刑務所保存最完整的建築群體

定期更換漫畫展覽主題，可參閱官網的展覽資訊

漫畫聯名飲料，粉絲一定很想擁有及收藏

我在學生時期也很喜歡看漫畫，逗趣的圖文頗有療癒效果

除了靜態展覽，假日也會舉辦文創市集或相關活動

這天走訪園區，發現很多"喵星人"的公仔和藝術裝置

「嘿！你在看我嗎？」

名符其實的"躲貓貓"，真可愛

逛完園區若肚子餓了，這裡也有拉麵店

不久前到台中一日遊，趁著二訪的機會踩點園區的名單「吳甜」

由官網得知"吳甜"是老闆阿嬤的名字，疼孫的阿嬤總會買甜食給孫子吃

長大後才知道這是一種幸福，也是記憶深處最難忘的味道

現在的「吳甜」供應手作義式冰淇淋、雞蛋糕、飲品

希望品嘗甜食帶給大家希望、幸福與美好的感受

內用座位區有一秒飛日本的錯覺

如願坐在靠窗座位享受愜意的午後時光，這種感覺真好

義式冰淇淋兩球+蛋糕燒 $140 桃香烏龍茶 $50

冰淇淋口味任選，這天品嘗愛文芒果和草莓牛奶口味

不甜膩的滋味我喜歡，搭配可愛的蛋糕燒非常滿足

步出「吳甜」已接近傍晚，園區陸續點燈更有FU

充滿生命力的大樹，路過的遊客都停下腳步觀賞、拍照

天色漸暗，暖色調的天空與倒影好迷人

靜謐的氛圍有一種"歲月靜好"的味道，也為旅程畫下完美的句點。

＜漫畫博物館＞台中市西區林森路33號

(04) 2371 - 0360 10:00～19:00 (假日到20:00 / 週二公休)

粉絲頁：國家漫畫博物館籌備處 Preparatory Office of NTMC

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