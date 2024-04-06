八德火鍋推薦「想吃鍋創意小火鍋」，位於八德重劃區，是我N次造訪的百元小火鍋。每次來都能品嚐到季節性限定火鍋，而且即使一個人用餐，也能盡情享受美食。這次特別推薦的 火燒龍蛤蛤鍋 ，讓人驚艷不已，火焰熊熊而起，配上一整隻的小龍蝦，絕對是視覺和味覺的雙重享受。店內更提供飲料、冰淇淋、白飯、抹醬土司、餅乾等無限享用，讓用餐體驗更加豐富。

想吃鍋創意小火鍋怎麼去？

地址：桃園市八德區豐田路41號

電話：03-365-6922

營業時間：11:00-14:00、17:00-20:30

想吃鍋創意小火鍋位於八德重劃區，鄰近八塊綠廊公園，在大廈的一樓，周邊有路邊停車格。在八德地區，想吃鍋創意小火鍋可是相當受歡迎的百元小火鍋。

想吃鍋創意小火鍋用餐環境

想吃鍋創意小火鍋店內採用輕工業風裝潢，綠牆和木質元素營造出溫暖的氛圍。主要座位為2-4人桌，客群以家庭為主，是親子友善火鍋店，提供兒童座椅。

想吃鍋創意小火鍋菜單

想吃鍋創意小火鍋內用每人需點一鍋，共鍋費用(可折單點)為：小孩每人50元，成人身高130公分以上每人100元（身高低於110公分者免共鍋費）。尖峰時段用餐時間為90分鐘。

想吃鍋創意小火鍋完整菜單，小火鍋單價150元起，提供多達14種選擇，同時也有單點區供應。

想吃鍋創意小火鍋還提供火鍋自由配，先選擇湯頭，然後自行挑選其他食材和蔬菜，這樣的菜單設計真是難得一見。

我正是為了想吃鍋創意小火鍋的季節性菜單而前來，他們推出的一些鍋物是限定限量的，同時還提供各種拼盤可供選擇！

想吃鍋創意小火鍋內用採用QR code線上點餐，隨後到櫃台結帳即可。 想吃鍋創意小火鍋自助區

想吃鍋創意小火鍋自助區提供白飯、醬料、餐具、碳酸飲料、冰淇淋、抹醬吐司、餅乾，以及茶水。

醬料包括蔥、蒜、辣椒、沙茶醬、豆瓣醬、醬油和醋。

碳酸飲料提供五種口味，而冰淇淋則使用小美冰淇淋，有四種口味可選，並會不定時更換口味。

另外，還提供香蒜和巧克力口味的土司，可以使用旁邊的烤箱自行加熱。 此外，還備有各種口味的小餅乾和多種茶包自由選擇。

櫃台有放置高湯，可以自行添加。

餐點

當天我們在想吃鍋創意小火鍋用餐，點了火燒龍蛤蛤鍋和無骨牛小排鍋，還點了季節限定的蠔蝦拼盤、照燒豬肉飯、照燒豬肉蚵蚵飯和生食級干貝。另外，店家四月份有推出當日壽星優惠，就是「幾歲生日就送幾顆蛤蜊」。如果你愛吃蛤蜊，這個優惠絕對不能錯過！若你是當月的壽星，則可以在牛五花、梅花豬、白蝦或牛肉飯中挑選一種享用。

無骨牛小排+招牌湯底

無骨牛小排鍋是想吃鍋創意小火鍋必吃，搭配招牌湯底更是絕配！

每鍋都附贈菜盤，裡面有高麗菜、小白菜、金針菇、玉米、芋頭、南瓜等食材，還有各式火鍋料，食材種類相當豐富多元。

店家的招牌湯底是特製白湯，加入了洋蔥，喝起來清爽香甜，並且帶有一絲絲的奶香。

無骨牛小排只需輕輕涮幾下，就能感受到它的軟嫩和嚼勁。

火燒龍蛤蛤鍋

火燒龍蛤蛤鍋是季節限定，上桌時鍋內擺放著新鮮的蛤蜊，隨後加入薑絲、蔥、蒜等香料炒香，再注入米酒和小龍蝦，散發出誘人的香氣。

接下來要上演桌邊火焰秀了，店員會問你要全燒還是半燒，我們那天選擇了全燒，熊熊的火焰看起來超級壯觀！

最後加入高湯進去，煮滾後就可以開始享用囉！

這鍋裡滿滿的小龍蝦和蛤蠣精華，喝起來超鮮美的。

店家貼心地將小龍蝦的蝦殼剪開，因此吃起來十分方便，而且肉質非常Q彈，讓我直接一口吃下去～

火燒龍蛤蛤鍋最後剩下的湯汁，店員會先去除渣，再加入雞蛋、飯、蔥和胡椒，煮成一碗濃郁的粥。吃起來有海鮮的鮮味，即使已經很飽，也忍不住一口接一口地享用。

蠔蝦拼盤

蠔蝦拼盤裡有海大蝦、天使紅蝦、白蝦和半殼大牡蠣，這一盤端上來也太補了！

半殼大牡蠣顆顆飽滿肥美，放進鍋內稍微煮一下，入口鮮甜多汁～

至於蝦子的部分也非常新鮮，吃起來肉質紮實鮮甜，他們家的海鮮真的是必推！

照燒豬肉飯和照燒豬肉蚵蚵飯是菜單上沒有的選項，雖然店家必推的是一碗牛肉飯，但是對於不吃牛肉的人來說，終於有照燒豬肉的選擇啦！

照燒豬肉蚵蚵飯

照燒豬肉蚵蚵飯是蚵蚵飯的升級版，新鮮的蚵蚵搭配照燒豬肉片，一不留神就會把整晚的飯都吃光光。

照燒豬肉飯

如果不想吃鮮蚵，也可以選擇照燒豬肉飯，甜甜鹹鹹中帶有醬燒的香氣，肉片軟嫩Q彈，拌著香Q米飯，讓人忍不住多吃一碗飯。

生食級干貝

生食級干貝湯滾後，只要稍微川燙一下，就可以食用囉！吃起來鮮Q口感扎實。

當日壽星優惠-蛤蜊

只要當日壽星到想吃鍋創意小火鍋用餐出示證件，幾歲生日就送你幾顆蛤蜊，而且蛤蜊是用寶盒裝，實在是太奢華了！蛤蜊顆顆肥美多汁又飽滿，吃起來超爽的～像我這樣的蛤蜊控，每次吃火鍋都會特別單點蛤蜊，直接帶當日壽星去用餐，就有免費的蛤蜊享用啦！重點是要帶著歲數比較多的朋友去才行XD

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