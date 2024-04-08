茜月甜點工作室(fb粉絲團):新北市板橋區松江街48巷14號1樓，電話:02 2254 6818，營業時間:11:00-19:00(星期一、六休)

剛剛查了一下才驚覺我寫過的甜點、下午茶居然是接近200的下午茶/咖啡館 (195)，這還只是大台北地區，不含台灣其他縣市、日本、韓國等國外，要是認真算恐必早早超過3、400家...對於這個半百的老伙子，應該算是不可思議吧(笑);但，相對來說板橋我寫的好像不多，即便我也沒少找、少吃，但就是沒有令我有寫的衝動，特別是在日本文章老寫不完的現在...。但，這家「板橋區美食里」推薦的茜月卻讓我一嚐傾心，特別是加了鮮奶油的抹茶巴斯克，絕對有我吃過抹茶巴斯克前三的實力。

茜月位於板南線江子翠、新益埔和環狀線新埔民生三站構成的三角形中心，雖說是在巷弄，但理論上不是太難找。

門口在一個轉彎的巷弄角，不小心就會擦身而過，店門口的磨石地板頗點親切，右邊的白牆、綠色植物和木凳，倒是提供候客女生絕佳的拍照打卡，以消磨時間。

門外、室內到處有毛小孩的LOGO、照片和飾品，想來是一家寵物友善的店。

位子不多，大概就兩個小圓桌，四個窗邊的高腳椅，因為在巷弄所以算是蠻安靜的，最少是我喜歡的環境和氛圍，雖然談不上多舒適。

牆上不少日系的海報和飾品，多少添了些許「日式文青」風。

甜點算是偏日系，也有販售一些法式常溫的蛋糕，如費南雪等。比較特別的是這裡沒賣飲料..但，可以從外面帶進來。

抹茶白雪巴斯克155元，多美的名字，光看名字你可能會以為是抹茶巴斯克灑上一點白糖粉，是吧。但，這一塊卻是在抹茶巴斯克的上層加了一層鮮奶油，就像是抹茶山頂積了一層厚厚的白雪，名字美、視視也美，味道更是好吃得亂七八糟;首先可能是上面有一層抹茶粉，讓入口的抹茶香氣特別濃厚。卻又不苦不澀更不膩，同時興許是加了一層滑順又鮮甜的奶油，讓它變得更圓融，不管是味道還是口感，抹茶香和巴斯克特有的乳酪比例拿捏的非常好，再有隱隱約約的蜂蜜氣息，層次感十足，口感、味覺都堪稱完美。最少，一時半刻要我說出一家的抹茶比斯克更好吃，我也想不出來。

歐牧鮮奶油草莓蛋糕165元。曾經有一位甜點師傅這麼說，鮮奶油蛋糕只要鮮奶油用得好，蛋糕體滋潤，加上台灣水果沒有不好吃的道理。茜月的水果鮮奶油大概就印證了這個道理，滑順甜而不膩的鮮奶油(北海道無添加物的OMU鮮奶油)，滋潤不乾不礙口的海綿蛋糕，加上冬季新鮮草莓的甜美，好吃那是無庸置疑，就是那種規規矩矩的模範生滋與味。

秋脆綠葡萄紅烏龍蛋糕160元，綠葡萄非常脆爽有一點像「麝香葡萄」，甜度也完全沒問題，特別是水份滋潤度很夠，蛋糕體加了紅鳥龍，淡淡的茶香有幾分淡淡伯爵的香韻，配合鮮奶油的甜韻，就像喝了一口的奶茶。這兩款鮮奶油，我不敢說多厲害，但絕對嚐得出店家對食材的用心和堅持。

茜月甜點工作室(fb粉絲團):新北市板橋區松江街48巷14號1樓，電話:02 2254 6818，營業時間:11:00-19:00(星期一、六休)

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