每年春季，全台灣最具活力的聚落─寶藏巖

在台北市文化基金會藝術村營運部的精心策劃下，為大家帶來一場獨特的視覺盛宴─《寶藏巖光節》

這個活動吸引了數萬名觀眾前來參觀，感受當代藝術家的靈感迸發，深刻體驗這個「共生聚落」所散發出的獨特風情與趣味

寶藏巖國際藝術村坐落在公館新店溪水岸旁的小山丘上，風景優美

沿著蜿蜒錯綜的山路，許多違章建築在60、70年代逐漸形成，為這片地區增添了獨特的歷史色彩

這些建築在台灣的建築發展史上佔據著重要的一席之地，成為寶藏巖獨特的一部分

寶藏巖國際藝術村

地址：台北市汀州路三段230巷14弄2號 (捷運公館站一號出)

開放時間：週二至週日上午11:00至22:00 (週一休館)

活動日期：2024.3.23(六)-5.5(日)

那些老舊的房子，經過一番點綴，仿佛又焕發出了新生命

「迎著陽光，踏進夢境，這裡充滿無限可能！」歡迎大家來到2024年的寶藏巖光節—夜夢

這裡不僅有精彩絕倫的藝術作品，還有來自世界各地的優秀藝術家

透過他們的作品，我們將一同探索並理解存在於現在、過去與未知未來之間的本我、非人以及另類時空的溝通

這裡是三角窗諮詢服務處，有專人為您提供服務

這擺放了許多文化藝術和駐村藝術家的作品簡介，可以自由拿取，深入了解這些藝術家和他們的作品

2024年寶藏巖光節夜夢－從風中來，這件作品帶領觀眾進入一個靈感迸發的奇幻世界

在《從風中來》中，觀眾可以感受到一陣陣微風帶來的神秘氛圍，仿佛置身於一個充滿魔法與幻想的境地

走進寶藏巖，你會感受到一股慢活的步調自然而然地出現

悠悠地漫步在古老的房舍間，細細品味著歷史的痕跡，仿佛時光慢慢凝結在每一塊石板上

當你靜靜欣賞著藝術家們的作品時，彷彿時間也因著藝術的魔力而悄然停滯，盡情沉醉在每一幅畫作、雕塑之中

2024年寶藏巖光節《夜夢》的另一個引人注目的作品是《地獄空+地獄籤詩+地獄現》，展示在防空洞遺跡內

這件作品是由姚瑞中、海闊拉帝、李可共同創作，探索著「地獄可能空滅嗎？」、「若能證空性何處現地獄？」等問題

這裡不僅提供心願卡讓你寫下心願，還擺放了可愛的玫瑰花和雨傘，供遊客拍照留念

你可以在心願卡上寫下您的願望，或是分享你的感想和祝福，讓你的心聲在這片寧靜的角落裡被聆聽

而那些色彩繽紛的玫瑰花和精緻的雨傘，更是為你的拍照留下美好的回憶

如果你對集章有興趣，別忘了把你的小本本拿出來

在這裡，你可以蓋上獨特的章章，留下美好的回憶

隨著每一個章的蓋上，你的小本本也將充滿了寶藏巖獨特的印記，成為你旅程中珍貴的收藏

無論是在日間的陽光下，還是在夜晚的燈光下，這個超巨大的幸運餅乾都會是一個絕佳的拍攝主題

2024年寶藏巖光節《夜夢》的一件作品是黃晞竭的《如樹之生，默思禪行》

這件作品將觀眾帶入一個充滿靜謐和靈性的場景中

透過藝術家的巧妙設計，觀眾仿佛置身於一片茂密的森林中，四周樹木綠蔭婆娑，微風輕拂，令人心曠神怡

在這個空間裡，觀眾可以感受到自然界的力量和生命的律動，以及靜心冥想的深刻意義

寶藏巖的各個角落都埋藏著不同風格、大小不一的裝置藝術品

漫步在寶藏巖的小巷中，你會發現許多獨特而引人注目的裝置藝術品

我超喜歡這句妳很性感的招牌，好有梗

2024年寶藏巖光節《夜夢》的一個作品是安筆行策和林政佑合作的《捕夢與掙脫》

這件作品探索了夢境與現實之間的交錯和對立，通過這個作品

觀眾可以感受到夢境的迷離與真實的追求，以及人們在掙脫現實束縛，追逐夢想的過程中所面臨的挑戰和掙扎

「寶村」就像是一個給人自足、開心的農場一樣

「藏寶．綠生活」在追求幸福豐盛的同時，也要注意保護我們珍貴的環境

寶藏巖其實蠻好逛的，最好選擇平日來，這樣人潮會少一點，可以更輕鬆地欣賞這裡的景色和文化

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^

文章標籤