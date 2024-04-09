吃心絕對 6 天 ago 在〈高雄美食 – 一底夯燒肉專賣 x 高檔燒肉一底夯 | 台式燒烤巔峰之作〉中留言功能已關閉

關於一底夯燒肉專賣

知名火鍋店五鮮級新品牌燒肉，就在鳳山區寶陽路上，提供多樣的燒肉套餐，還有超澎湃的自助區，高貴不貴，是最近超夯的燒肉店！

隔壁就是五鮮級火鍋，店內環境高貴風雅，自助用餐區的餐點眾多，尤其超多生菜，醬料也有近二十種，好爽呀！

一底夯燒肉專賣店內外環境

地理位置



▲▼一底夯位於鳳山區的南成里，捷運草衙道開車過來七分鐘，位於88快速道路下，鳳山溪旁，這裡以前稱之為牛寮，現在大多是現代的建築，是紅毛港重劃區，附近的重要宮廟是代德宮。



▲門口可愛的標語。



▲進來後，左邊看到五鮮級。



▲右邊就是一底夯燒肉！

座位區



▲店內環境現代且時尚，桌上配有內置烤爐，豪華的灰色軟椅，以白色穿孔版隔間，讓空間不致視覺陝隘，但又保留包廂隱密感，上方則是黑金吊燈，為整個環境帶來溫馨的感覺。



▲座位區簡單大方，帶著大理石紋的桌面，使用的是日本進口的瓦斯爐，操作還滿方便的呢！

醬料區



▲▼醬料區的口味眾多。有香草、黑鹽、十三香、特別的有巴黎卡非醬等等，還有日的味噌醬、韓式辣椒醬。



▲醬料搭配教學。

自助區

自助區的品項眾多，讓我們一一看下去吧！



▲▼我愛吃的沙拉，種類很多耶，有美生菜、小蕃茄、玉米，這部份搭配的醬料有和風醬、凱撒醬等等。



▲▼吃燒肉也要配蔬菜，營養滿分！



▲冰沙果汁區。



▲▼霜淇淋跟他的DIY 小物。



▲▼綿花糖跟巧克力噴泉。



▲可樂、咖啡、其他飲料有冬瓜茶、無糖烏龍茶等等~



▲▼自取的小菜區囉。



▲雞骨高湯，還加入了白玉蘿蔔一起燉煮，我覺得很好喝，誠意滿滿的。



▲另有精緻的小菜招待，是和風的涼拌生洋蔥。

一底夯燒肉專賣菜單

豬肉



▲▼有套餐與單點

牛肉



▲▼牛肉一樣有套餐也有單點，品項非常的豐富！

海鮮

雞肉



▲雞肉的品項也很精采，有很多特殊的部位呢！例如橫隔膜、蝴蝶袖、雞頸肉等等~

熟食與酒類

一底夯燒肉專賣餐點介紹

飛天遁地幻翼板牛 398元



▲上桌時用類似珠寶盒的方式裝盛，還帶上煙霧效果，非常的壯觀呢！



▲▼翼板牛含有許多筋絡及油花，吃起來軟嫩適中，是牛肩唯一較軟的部位，這裡做成厚片的方式做燒烤，中間的肉稍微切開但不切斷，烤起來也較為方便。



▲▼看著爐火滋滋作響，肉也漸漸的熟了，記得要顧好熟度，不要烤的過熟呢！



▲▼烤好後，剪成方便入口的大小，趁熱快下肚，帶有豐富的風味還有軟嫩的口感，非常的美味！

單身貴族牛舌 198元



▲▼美味的牛舌是燒肉必吃的部位。



▲▼粉紅色澤帶濕潤的油脂，搭配著鹽蔥一起享用，一口咬下有爽脆的口感，緊接而來的是驚人的豐富肉汁。帶有微微的甜香，是燒肉店的固定先發。

SRF極黑和牛腹心肉 488元



▲SRF是Snake River Farms的縮寫，腹心肉的部位叫做Flap Meat，是日本和牛與美國安格斯黑牛的新品種，這牛的品種帶有日本和牛細緻的油花，也有美國安格斯牛的濃厚肉味，像網狀的紋理是是它的特性之一，肉味的濃郁度，算是數一數二的吧，我還是第一吃到這部位呢！



▲▼肉質細緻油花豐富，帶有濃郁的肉香，還有淡淡的甜味，有機會來用餐的朋友一定要試試喔！

法式極品厚切豬排 199元



▲▼帶骨的里肌肉，一次給上兩隻，看起來很霸氣！



▲▼這部位的口感脆嫩多汁，肌理細緻，靠近骨頭的脂肪還有著特殊的香氣。



▲▼美味的豬肉，搭配不同的醬料帶來異國的風味。



▲搭配生菜更是清爽解膩，很有韓式燒肉的感覺呢！

伊比利豬橫隔膜 188元



▲▼口感細緻，帶有豐富油脂，有著獨特的風味！也是人氣數一數二的肉臟部位，一頭豬只能取出200克，肉質柔軟，可以吃到濃縮的美味精華，而且熱量比五花肉低，在韓國稱為「海鷗肉」，在台灣稱之為「肝連」，讓人備感親切呢！

橫空出世橫膈膜 258元



▲▼位於骨骼肌部位，牛肉位十分濃厚，脂肪少，是日式燒肉不動如山的經典菜色，但數量稀少，很容易缺貨。



▲入口有豪邁的咬勁與多汁的程度，特有狂放咬勁，牙齒正感受到肉的纖維時，它就咔啦的在口中崩開，同時肉汁四溢，大大滿足了我的味蕾，有著脆脆的口感與恰到好處的油脂，我很喜歡呀。

伊比利豬肋條



▲▼來自西班牙的伊比利豬，使用橡果養殖，媲美和牛的豐富油花，並帶有堅果香氣的肉品。精選肋骨間的條狀肉，一面帶著筋膜，烤過後口感很juicy又crispy，有著迷人的嚼勁，燒烤後撒點鹽、胡椒就很美味。

台味多汁豚肉拼盤 298元



▲這拼盤有三種台灣經典的豬肉款式。

豬五花



▲▼位於腹部的五花肉切片，油脂豐富。



▲咀嚼後，美味在口中擴散開來囉。

梅花豬

▲▼位於肩胛肉部位，享受肉的香味與口感，吃這一味就對了，瘦肉中帶著恰到好處的脂肪，濃郁香醇的滋味。

里肌豬



▲▼里肌位於後腰肉部位，肉質結實有嚼勁。

頂級澳洲和牛拼盤 588元



▲愛吃牛肉的朋友，點這盤就對啦，一次可以吃到三種部位的牛肉哦！

澳洲M6和牛



▲▼稍微烤一下，低脂高蛋白，肌理纖細，帶有清爽的上等油花，搭配一點海鹽享用就很美味！

全修霜降牛



▲▼油脂分佈像雪一樣的霜降，位於胸腹部位，兼備腹肉與瘦肉優點的肉，口感鮮甜，肉質柔嫩，帶有適合的油脂。

美國板腱牛



▲▼位於肩胛骨內側、脂肪少，肉扎實有嚼勁。

金牌日澳美和牛 1188元

澳洲和牛

▲這款燒肉選用了澳洲M6等級的和牛，M6等級代表著優質的肉質和出色的油花分佈。這種和牛肉質鮮嫩，口感豐富，適合喜愛濃郁牛肉風味的人品嚐。

SRF極黑和牛板腱

SRF極黑和牛是美國Snake River Farms出產的頂級和牛，以其卓越的肉質和極高的油花含量而聞名。這款燒肉擁有深沉的牛肉風味，是真正的美味享受。

日本純血和牛

奧羽意指日本東北六縣，使用的是板腱部位，極度滑嫩的肉質和細膩的油花，肉質柔軟，很適合燒烤，稍微烤一下就放入口中，能體會到非常滑順的口感。

少女的蝴蝶袖 68元



▲▼位於肩關節下部位，口感軟嫩，一隻雞只有兩片，非常稀有，在日本稱之為振袖，吃下去有軟綿的口感，又有點翅腿的Q彈嚼勁，兩種口感，一次滿足。

愛裸奔的蝦蝦 128元



▲▼店家細心的撥好蝦殼，吃起來更為方便，他們家的蝦子也是無敵新鮮。

巨型扇貝 138元



▲▼共有三顆的巨型扇貝，可以吃到中間干貝口感，還有內臟部位及邊邊的裙帶，燒烤後的香氣令人垂涎，外層呈現金黃色，口感柔軟又多汁。

野生智利鮑魚 199元



▲▼第一次這樣子烤鮑魚耶，切成薄片進行燒烤，有點像章魚足的切片，雖然只是一小片，但鮑魚畢竟也是四大海味之首，一片入口，彷彿吃到了整個大海的滋味。

揪大尾的魷魚 199元



▲▼整隻的大魷魚，帶頭帶尾烤來吃。

一底夯燒肉評價

一底夯燒肉專賣營業資訊