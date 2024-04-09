吃心絕對 6 天 ago 在〈高雄美食 – 一底夯燒肉專賣 x 高檔燒肉一底夯 | 台式燒烤巔峰之作〉中留言功能已關閉
- 關於一底夯燒肉專賣
- 一底夯燒肉專賣店內外環境
- 一底夯燒肉專賣菜單
- 一底夯燒肉專賣餐點介紹
- 一底夯燒肉評價
- 一底夯燒肉專賣營業資訊
關於一底夯燒肉專賣
知名火鍋店五鮮級新品牌燒肉，就在鳳山區寶陽路上，提供多樣的燒肉套餐，還有超澎湃的自助區，高貴不貴，是最近超夯的燒肉店！
隔壁就是五鮮級火鍋，店內環境高貴風雅，自助用餐區的餐點眾多，尤其超多生菜，醬料也有近二十種，好爽呀！
一底夯燒肉專賣店內外環境
地理位置
▲▼一底夯位於鳳山區的南成里，捷運草衙道開車過來七分鐘，位於88快速道路下，鳳山溪旁，這裡以前稱之為牛寮，現在大多是現代的建築，是紅毛港重劃區，附近的重要宮廟是代德宮。
▲門口可愛的標語。
▲進來後，左邊看到五鮮級。
▲右邊就是一底夯燒肉！
座位區
▲店內環境現代且時尚，桌上配有內置烤爐，豪華的灰色軟椅，以白色穿孔版隔間，讓空間不致視覺陝隘，但又保留包廂隱密感，上方則是黑金吊燈，為整個環境帶來溫馨的感覺。
▲座位區簡單大方，帶著大理石紋的桌面，使用的是日本進口的瓦斯爐，操作還滿方便的呢！
醬料區
▲▼醬料區的口味眾多。有香草、黑鹽、十三香、特別的有巴黎卡非醬等等，還有日的味噌醬、韓式辣椒醬。
▲醬料搭配教學。
自助區
自助區的品項眾多，讓我們一一看下去吧！
▲▼我愛吃的沙拉，種類很多耶，有美生菜、小蕃茄、玉米，這部份搭配的醬料有和風醬、凱撒醬等等。
▲▼吃燒肉也要配蔬菜，營養滿分！
▲冰沙果汁區。
▲▼霜淇淋跟他的DIY 小物。
▲▼綿花糖跟巧克力噴泉。
▲▼自取的小菜區囉。
▲雞骨高湯，還加入了白玉蘿蔔一起燉煮，我覺得很好喝，誠意滿滿的。
▲另有精緻的小菜招待，是和風的涼拌生洋蔥。
一底夯燒肉專賣菜單
豬肉
牛肉
海鮮
雞肉
▲雞肉的品項也很精采，有很多特殊的部位呢！例如橫隔膜、蝴蝶袖、雞頸肉等等~
熟食與酒類
一底夯燒肉專賣餐點介紹
飛天遁地幻翼板牛 398元
▲上桌時用類似珠寶盒的方式裝盛，還帶上煙霧效果，非常的壯觀呢！
▲▼翼板牛含有許多筋絡及油花，吃起來軟嫩適中，是牛肩唯一較軟的部位，這裡做成厚片的方式做燒烤，中間的肉稍微切開但不切斷，烤起來也較為方便。
▲▼看著爐火滋滋作響，肉也漸漸的熟了，記得要顧好熟度，不要烤的過熟呢！
▲▼烤好後，剪成方便入口的大小，趁熱快下肚，帶有豐富的風味還有軟嫩的口感，非常的美味！
單身貴族牛舌 198元
▲▼美味的牛舌是燒肉必吃的部位。
▲▼粉紅色澤帶濕潤的油脂，搭配著鹽蔥一起享用，一口咬下有爽脆的口感，緊接而來的是驚人的豐富肉汁。帶有微微的甜香，是燒肉店的固定先發。
SRF極黑和牛腹心肉 488元
▲SRF是Snake River Farms的縮寫，腹心肉的部位叫做Flap Meat，是日本和牛與美國安格斯黑牛的新品種，這牛的品種帶有日本和牛細緻的油花，也有美國安格斯牛的濃厚肉味，像網狀的紋理是是它的特性之一，肉味的濃郁度，算是數一數二的吧，我還是第一吃到這部位呢！
▲▼肉質細緻油花豐富，帶有濃郁的肉香，還有淡淡的甜味，有機會來用餐的朋友一定要試試喔！
法式極品厚切豬排 199元
▲▼帶骨的里肌肉，一次給上兩隻，看起來很霸氣！
▲▼這部位的口感脆嫩多汁，肌理細緻，靠近骨頭的脂肪還有著特殊的香氣。
▲▼美味的豬肉，搭配不同的醬料帶來異國的風味。
▲搭配生菜更是清爽解膩，很有韓式燒肉的感覺呢！
伊比利豬橫隔膜 188元
▲▼口感細緻，帶有豐富油脂，有著獨特的風味！也是人氣數一數二的肉臟部位，一頭豬只能取出200克，肉質柔軟，可以吃到濃縮的美味精華，而且熱量比五花肉低，在韓國稱為「海鷗肉」，在台灣稱之為「肝連」，讓人備感親切呢！
橫空出世橫膈膜 258元
▲▼位於骨骼肌部位，牛肉位十分濃厚，脂肪少，是日式燒肉不動如山的經典菜色，但數量稀少，很容易缺貨。
▲入口有豪邁的咬勁與多汁的程度，特有狂放咬勁，牙齒正感受到肉的纖維時，它就咔啦的在口中崩開，同時肉汁四溢，大大滿足了我的味蕾，有著脆脆的口感與恰到好處的油脂，我很喜歡呀。
伊比利豬肋條
▲▼來自西班牙的伊比利豬，使用橡果養殖，媲美和牛的豐富油花，並帶有堅果香氣的肉品。精選肋骨間的條狀肉，一面帶著筋膜，烤過後口感很juicy又crispy，有著迷人的嚼勁，燒烤後撒點鹽、胡椒就很美味。
台味多汁豚肉拼盤 298元
▲這拼盤有三種台灣經典的豬肉款式。
豬五花
▲▼位於腹部的五花肉切片，油脂豐富。
▲咀嚼後，美味在口中擴散開來囉。
梅花豬
▲▼位於肩胛肉部位，享受肉的香味與口感，吃這一味就對了，瘦肉中帶著恰到好處的脂肪，濃郁香醇的滋味。
里肌豬
▲▼里肌位於後腰肉部位，肉質結實有嚼勁。
頂級澳洲和牛拼盤 588元
▲愛吃牛肉的朋友，點這盤就對啦，一次可以吃到三種部位的牛肉哦！
澳洲M6和牛
▲▼稍微烤一下，低脂高蛋白，肌理纖細，帶有清爽的上等油花，搭配一點海鹽享用就很美味！
全修霜降牛
▲▼油脂分佈像雪一樣的霜降，位於胸腹部位，兼備腹肉與瘦肉優點的肉，口感鮮甜，肉質柔嫩，帶有適合的油脂。
美國板腱牛
▲▼位於肩胛骨內側、脂肪少，肉扎實有嚼勁。
金牌日澳美和牛 1188元
澳洲和牛
▲這款燒肉選用了澳洲M6等級的和牛，M6等級代表著優質的肉質和出色的油花分佈。這種和牛肉質鮮嫩，口感豐富，適合喜愛濃郁牛肉風味的人品嚐。
SRF極黑和牛板腱
SRF極黑和牛是美國Snake River Farms出產的頂級和牛，以其卓越的肉質和極高的油花含量而聞名。這款燒肉擁有深沉的牛肉風味，是真正的美味享受。
日本純血和牛
奧羽意指日本東北六縣，使用的是板腱部位，極度滑嫩的肉質和細膩的油花，肉質柔軟，很適合燒烤，稍微烤一下就放入口中，能體會到非常滑順的口感。
少女的蝴蝶袖 68元
▲▼位於肩關節下部位，口感軟嫩，一隻雞只有兩片，非常稀有，在日本稱之為振袖，吃下去有軟綿的口感，又有點翅腿的Q彈嚼勁，兩種口感，一次滿足。
愛裸奔的蝦蝦 128元
▲▼店家細心的撥好蝦殼，吃起來更為方便，他們家的蝦子也是無敵新鮮。
巨型扇貝 138元
▲▼共有三顆的巨型扇貝，可以吃到中間干貝口感，還有內臟部位及邊邊的裙帶，燒烤後的香氣令人垂涎，外層呈現金黃色，口感柔軟又多汁。
野生智利鮑魚 199元
▲▼第一次這樣子烤鮑魚耶，切成薄片進行燒烤，有點像章魚足的切片，雖然只是一小片，但鮑魚畢竟也是四大海味之首，一片入口，彷彿吃到了整個大海的滋味。
揪大尾的魷魚 199元
▲▼整隻的大魷魚，帶頭帶尾烤來吃。
一底夯燒肉評價
一底夯燒肉專賣營業資訊
- 地址：鳳山區南成里寶陽路236號
- 營業時間：17:00–02:00
- 電話號碼：07-796-5721
- 粉絲團：https://www.facebook.com/p/100054383325874/
- 線上訂位：https://reurl.cc/WRj4K7