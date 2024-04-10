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汐止宵夜居酒屋推薦 今天來跟大家分享全新開幕的「海神熱炒」，這裡可以吃到澎湖直送的新鮮海產，曾經在澎湖待過的老闆，將澎湖的海味都搬來台北了！澎湖特色的「紅新娘魚」和「海鮮小管」都是招牌必點的美食喔！各位喜歡吃海鮮的朋友們，千萬不能錯過，食物新鮮好吃，真的超喜歡呀！

海神熱炒｜汐止宵夜居酒屋首選

海神熱炒是四月份新開幕的熱炒店，位在汐科火車站步行10分鐘即可抵達，是我心目中第一名的汐止熱炒店，尤其是愛吃海鮮的我們，在台灣都會想念澎湖的海鮮，沒想到免飛澎湖，在台北就能吃到了！

海神熱炒的老闆在澎湖的餐廳待過三年，將澎湖的海味搬來台北，許多澎湖特色海產，還有各式熱炒、串燒都超美味，非常推薦大家聚餐、小酌、宵夜都可以來吃海神唷！

海神熱炒｜店內環境介紹

海神熱炒的店內環境很舒服，不像其他熱炒店、居酒屋，店內乾淨衛生，而且光線明亮，還有許多乾燥花作點綴，用餐環境很不錯。

店內有大圓桌，很適合聚餐，也有四人桌，晚餐、朋友小酌都推薦！

大食量的朋友們，我也很推薦海神熱炒，這邊每一道菜份量都很「大」，上桌都嚇到我們，一不小心就點太多吃不完！而且內用還有白飯可以自取享用，老闆很貼心呢！

海神熱炒｜菜單MENU

海神熱炒｜必點美食推薦

馬上來看看海神熱炒有哪些好吃必點的美食吧！我今天會推薦海神的「澎湖海味」，還有好吃的串燒，每一道都表現得很不錯，海鮮很鮮甜，調味很好吃，超喜歡！

澎湖干貝醬炒飯

老闆使用來自澎湖的干貝醬，超大一份上桌，這絕對可以三個人分食，會吃得超滿足！炒飯粒粒分明，每一口都可以吃到XO干貝醬的香氣，還有一絲一絲的干貝，裡面餡料豐富，非常好吃！

炒飯是有「鍋氣」唷！一吃就能吃出老闆的廚藝，是我喜歡的粒粒分明，不油膩但很夠味的炒飯！必點！

就是這一瓶澎湖干貝醬，吃完炒飯還覺得意猶未盡，馬上問老闆可不可以買干貝醬，一瓶只要160元，直接打包兩罐回家！

酥炸紅新娘魚

海神熱炒必點！必點！必點！

之前在澎湖吃過「紅新娘」就念念不忘，這絕對是我吃過最好吃的炸魚，沒想到讓我在台北找到了！不用飛洋過海，現在在海神熱炒就能吃到，每次來用餐都看到每一桌都有點，果然大家都是老饕呀！

酥炸紅新娘真的是外酥內嫩、皮薄肉多，讓人忍不住一口接著一口，真的太太太好吃了！紅新娘裡面的魚刺很大根，不用擔心魚刺很多，很好食用，幾乎一整隻魚都可以吃唷！

澎湖海鮮小管

你沒看錯！就是澎湖必吃的海味「鮮燙海鮮小管」，這也是海神熱炒必點的招牌菜，老闆選用澎湖新鮮直送的澎湖小卷，簡單的川燙，保留食材本身的鮮甜！

每一隻都好肥美的澎湖小管，老闆建議直接吃不用沾醬油，搭配點薑絲，可以吃到小卷本身的甜度，非常脆口Q彈的小卷，一吃就知道很新鮮！真的必點喔！

酒香蛤蜊

每次吃熱炒、居酒屋，我都會點「酒香蛤蜊」，既是一道菜也是一道湯，滿滿一鍋的蛤蜊每一顆都很飽滿，讓人吃得好滿足！

老闆堅持不添加味素，用高麗菜帶出蛤蜊的鮮甜海味，每次都一定整晚喝光光，湯實在是太鮮甜，非常解膩又暖胃喔！

雞膝軟骨

喝酒當然配串燒呀！海神熱炒有超特別的「雞膝軟骨」，同時可以吃到雞肉和啃軟骨的雙重享受，雞皮烤到黃金酥脆口感，吃起來不油膩又涮嘴！

培根干貝

我最愛的串燒非「培根干貝」莫屬！中間的干貝吃起來很Q彈，搭配培根一起吃口感很棒，而且吃起來鹹甜鹹甜，是大人小孩都會愛的串燒！

美國牛肋條

肉肉控不能錯過！他們家的串燒都烤得不錯，火候掌控的剛剛好，不會過乾，剛上桌熱熱吃很美味！我個人推薦美國牛肋條，可以吃到牛肉的香氣和豐富的咀嚼感，越嚼越香呢！

汐止的朋友們，新開幕的海神熱炒真的推推，可以在台灣吃到新鮮的澎湖海味太幸福了，而且整體吃下來CP值很不錯，份量多價格又合理，真的是宵夜聚餐的好選擇喔！

海神熱炒｜店家資訊