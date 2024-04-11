中壢有多樣特色早餐

緣生緣早餐就在華勛市場旁邊

最特別的就是酥脆的新疆蛋餅

招牌上還寫有漢堡96變

當然就要來試試看緣生緣的早餐了喔

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

緣生緣早餐位於中壢區的華勛附近

對面就是華勛市場

吃完早餐之後去買菜走走也是很方便

招牌非常的明顯

前面還有賣雙胞胎之類的炸物攤

看來要吃傳統美食到華勛市場這也會有很多選擇

首先可以看到招牌的菜單價格不算太貴

就是一般早餐店的價格

從菜單上其實看不出來所謂的漢堡96變

比較特別的是這邊有可可亞以及咖啡牛奶可以點

現在早餐店反而不常見這兩項

週日早上約七點出頭到

這時店內都沒人，也因為還早所以我們把車停在自由聯盟停車場

走過來也算蠻方便的

等候約十分鐘後新疆蛋餅就上桌啦!

今天第一次來當然就試試起司蛋餅

上面有撒不少的辛香料增添風味

吃起來比較酥脆

裡面融化的起司讓人感到滿足

辛香料則是鹹味來源

是可以感覺跟一般的蛋餅不同

反而比較像炸彈蔥油餅之類的

漢堡則是真的大推

雖然漢堡麵包本身還是從外面叫的

裡面則是有高麗菜絲

以及漢堡肉本身比較有厚度

醬料也會比較溼

所以雖然是早餐店漢堡

卻可吃出美式餐廳肉料要爆出來的感覺

要下結論了喔!

緣生緣的早餐有多樣選擇

新疆蛋餅也的確酥脆及有獨到之處

不過整體當然偏油一點

拿來當早餐不如當早午餐會更適合一點

店家基本資料=>

地址 : 桃園市中壢區華勛街161號

電話 : 03 466 5859

營業時間 : 5:30~12:00(週一公休)