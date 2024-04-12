其實去年我就想來 曾家豆漿 了，

因為當時他們的店是從半夜開到隔天早上的，

那時就有葡式蛋塔了，

我在想如果能在半夜吃到葡式蛋塔對於我這種愛吃蛋塔的實在是一種幸福，

但後來因為有些事情耽擱了然後就忘了它的存在，

直到前幾個禮拜看到電視新聞說 曾家豆漿 因為生意太好忙不過來而關店了，

這時心裡真是晴天霹靂沒想到還沒吃到就關了，

直到這禮拜看到新聞他們又重新營業了，

真是太開心了！

這時候不衝甚麼時候才衝呢？！

吃到蛋塔之後發覺他們家的真的很不錯，

皮酥內餡很香而且甜而不膩，

也不會像肯Ｘ雞的蛋塔那麼油，

喜愛葡式蛋塔的朋友真的要衝一下很值得～

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曾家豆漿 店家環境

▲ 大排長龍其實嚇退很多人，

不過好像這個情況也不會太久了，

聽說老闆已經買了號碼機，

之後就可以先拿號碼再來買～

▲ 現在豆漿店自己炸油條的已經不多了

▲ 以前他們是做到隔天早上，

現在只有做到凌晨兩點喔～

▲ 排到烤爐旁邊的時候正在烤葡式蛋塔，

現烤的就是香～

▲ 剛好出爐了喔！

不過還是需要放一下讓皮更酥脆～

▲ 生意真的太好只能限購兩顆

▲ 排隊的時候還是要留給空間給路人走

▲ 小小的櫃台擠了好多人生意真的很好

▲ 最後這邊有可以加料和餐具

曾家豆漿 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/04/10，一切以現場為主喔！)

他們家的價格在台北真的算是不貴的，

我覺得今天吃到的品項都很不錯，

下次可以再來～

曾家豆漿 餐點推薦

葡式蛋塔 NT.40

他們家的葡式蛋塔真的很不錯，

皮酥內餡很香而且甜而不膩，

也不會像肯Ｘ雞的蛋塔那麼油，

如果有開放在店內用的話我覺得現吃會更好，

喜歡葡式蛋塔的人絕對不要錯過～

燒餅沙拉 NT.50 & 燒餅+油條 NT.25+NT.25

我吃的是燒餅沙拉朋友吃的是整組的燒餅油條，

可能是年紀大了覺得那麼多的油條現在真的很難吞下，

所以我點了燒餅沙拉，

燒餅酥又香還有上面的芝麻真的好好吃，

裡面的蔬菜脆又有點水都很新鮮，

而且整組50我個人覺得很划算，

有機會還會來買～

韭菜煎包 NT.20 & 鮮肉煎包 NT.20

他們家的煎包就比包子小一點點，

我個人覺得還算不錯，

朋友的韭菜內餡也非常的多，

喜歡韭菜的可以吃這一款，

我個人就是愛吃鮮肉的，

他這裡面肉餡很Q而且裡面很多汁，

建議要邊咬邊吸湯汁，

不然可能會流的到處都是，

好吃！鮮肉煎包也推！

曾家豆漿 店家資訊

曾家豆漿

營業時間：週三到週日 17:00–02:00​

店家電話：02 25601927

店家地址：104台北市中山區錦州街123號

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