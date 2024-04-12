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（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎餃！加蒜泥、加辣椒、加醬油更好吃～

2024-04-12 19:31:00 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：99
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1500篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：甜蜜餐飲屋
place台南市東區建東街73號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

GOOGLE上查到精忠三村超強煎餃，店名其實是甜蜜餐飲屋，主打的超大鍋貼，是一般連鎖的鍋貼1.5倍大

一咬下外皮脆脆的，裏頭的內餡有湯汁，一咬下相當有滿足感，帶點微微的甜味，加上特製的醬料跟辣椒更好吃

可惜這次來的時候，已經接近打烊，只剩下幾個冷的鍋貼，但冷的就超好吃，希望之後還有機會來常常其他的品項

（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

甜蜜餐飲屋位於眷村內，鄰近南紡購物中心，地點相當方便，這裡除了鍋貼店，附近還有米糕、3C咖啡廳等美食

（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

甜蜜餐飲屋的鍋貼一定要辣椒，看看這個特製的辣椒渣，加上一匙就超級香，不會嗆辣，反而能提升鍋貼的香氣~

（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

鍋貼底下脆皮卡滋，一咬下頗有層次感，鍋貼皮越嚼越香，非常有Q勁，口感相當的實在，我非常喜歡~

（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

完全不輸給台北的我愛的三大鍋貼名店， 內湖好餃子士林及品 、董記鍋貼 ，這家鍋貼跟我之前去排隊的台南王記鍋貼相比，

我比較喜歡精忠三村超強煎餃，不過王記鍋貼也是頗厲害，希望未來有機會可以再回訪！

（台南煎餃）甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃~隱藏版超大顆手工煎

💭店家資訊 甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃
🏠地址: 台南市東區建東街73號
☎️電話: (06)238-7279
⏰時間: 0545-1030
😪公休: 週一公休
💰消費: 現金
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883301
👇👇👇🗺地圖👇👇👇

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