GOOGLE上查到精忠三村超強煎餃，店名其實是甜蜜餐飲屋，主打的超大鍋貼，是一般連鎖的鍋貼1.5倍大

一咬下外皮脆脆的，裏頭的內餡有湯汁，一咬下相當有滿足感，帶點微微的甜味，加上特製的醬料跟辣椒更好吃

可惜這次來的時候，已經接近打烊，只剩下幾個冷的鍋貼，但冷的就超好吃，希望之後還有機會來常常其他的品項

甜蜜餐飲屋位於眷村內，鄰近南紡購物中心，地點相當方便，這裡除了鍋貼店，附近還有米糕、3C咖啡廳等美食

甜蜜餐飲屋的鍋貼一定要辣椒，看看這個特製的辣椒渣，加上一匙就超級香，不會嗆辣，反而能提升鍋貼的香氣~

鍋貼底下脆皮卡滋，一咬下頗有層次感，鍋貼皮越嚼越香，非常有Q勁，口感相當的實在，我非常喜歡~

完全不輸給台北的我愛的三大鍋貼名店， 內湖好餃子、士林及品 、董記鍋貼 ，這家鍋貼跟我之前去排隊的台南王記鍋貼相比，

我比較喜歡精忠三村超強煎餃，不過王記鍋貼也是頗厲害，希望未來有機會可以再回訪！

💭店家資訊 甜蜜餐飲屋/精忠三村超強煎餃

🏠地址: 台南市東區建東街73號

☎️電話: (06)238-7279

⏰時間: 0545-1030

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883301

👇👇👇🗺地圖👇👇👇



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