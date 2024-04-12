為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

2024-04-12 21:15:00 Cheng chun 人氣：104
share
窩客好文

Cheng chun

發表篇數：34篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：橡果
place基隆市仁愛區孝二路98號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

橡果咖啡位於市區中心地帶，距離基隆車站步行只要5分鐘，

開車的話建議停在博愛地下停車場，步行約7分鐘 。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

走進橡果，你會被其獨特的裝潢風格所吸引。

店內的裝飾充滿了現代感夾帶著一股淡淡文青，同時又不失溫馨舒適的氛圍 。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

冰拿鐵口感順滑，咖啡味道濃郁但不苦澀，非常適合夏天 。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

冰美式帶有深沉的咖啡香氣，不過，大叔對它有些意見，

放了5分鐘後，咖啡氣味便被融化的冰塊淡去許多，或許喝慣了咖啡與冰塊分離的三奇咖啡吧 。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

 

在叉子落下瞬間，扎實的手感...嘴角便帶起一抹微笑，頓時對這塊起司蛋糕期待不已....

果然，一入口就讓咱們夫妻倆瞪大著雙眼對看，

「很濃」、「好吃」! 叉子不約而同繼續對著起司蛋糕掠去...

底部餅乾的酥脆，完美彌補起司的單調，味道與口感更顯完美 。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

最後登場的是胖胖肉桂捲，在店員端上的瞬間香氣撲鼻，

烤過後外皮酥脆， 肉桂香更加放肆 !

內裡柔軟帶有老麵般的Q勁，核桃與杏仁片點綴下，更發誘人，太好吃了 !

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

在這裡，你會感受到員工們真誠且親切的服務 。

無論你有任何問題或需求，他們都會耐心地為你解答和提供幫助。

 

基隆美食甜點咖啡，橡果，胖胖肉桂捲、起司蛋糕...超驚豔 !

總結來說，基隆的橡果咖啡不僅提供美味的咖啡和點心，其舒適的環境和親切的服務也讓人留下深刻的印象 。

無論你是當地居民還是遊客，都值得來這裡享受一段美好的時光。

以上簡單圖文，各有興趣的朋友參考 。

 

  • google地圖連結 : 橡果
  • 地址 : 基隆市仁愛區孝二路98號
  • 電話 : 02-2426-1212
  • 營業時間 : 10:00–19:00

 

 

文章標籤
基隆美食 基隆咖啡推薦 基隆咖啡下午茶 肉桂捲 起司蛋糕 基隆吃甜點
創作者介紹
創作者 Cheng chun 的頭像
Cheng chun

Cheng chun旅人筆記




加入窩客島line好友搶看限時優惠
#基隆美食
morechevron_right
文章關鍵字
基隆美食 基隆咖啡推薦 基隆咖啡下午茶 肉桂捲 more
檢舉
share
chevron_left

基隆美食熱炒，阿布拉海鮮，巷弄裡享受漁港的新

基隆美食，阿惜仔古早味米粉湯，老司機帶路基隆

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up