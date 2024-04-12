橡果咖啡位於市區中心地帶，距離基隆車站步行只要5分鐘，

開車的話建議停在博愛地下停車場，步行約7分鐘 。

走進橡果，你會被其獨特的裝潢風格所吸引。

店內的裝飾充滿了現代感夾帶著一股淡淡文青，同時又不失溫馨舒適的氛圍 。

冰拿鐵 口感順滑，咖啡味道濃郁但不苦澀，非常適合夏天 。

冰美式 帶有深沉的咖啡香氣，不過，大叔對它有些意見，

放了5分鐘後，咖啡氣味便被融化的冰塊淡去許多，或許喝慣了咖啡與冰塊分離的三奇咖啡吧 。

在叉子落下瞬間，扎實的手感...嘴角便帶起一抹微笑，頓時對這塊起司蛋糕期待不已....

果然，一入口就讓咱們夫妻倆瞪大著雙眼對看，

「很濃」、「好吃」! 叉子不約而同繼續對著起司蛋糕掠去...

底部餅乾的酥脆，完美彌補起司的單調，味道與口感更顯完美 。

最後登場的是 胖胖肉桂捲 ，在店員端上的瞬間香氣撲鼻，

烤過後外皮酥脆， 肉桂香更加放肆 !

內裡柔軟帶有老麵般的Q勁，核桃與杏仁片點綴下，更發誘人，太好吃了 !

在這裡，你會感受到員工們真誠且親切的服務 。

無論你有任何問題或需求，他們都會耐心地為你解答和提供幫助。

總結來說，基隆的橡果咖啡不僅提供美味的咖啡和點心，其舒適的環境和親切的服務也讓人留下深刻的印象 。

無論你是當地居民還是遊客，都值得來這裡享受一段美好的時光。

以上簡單圖文，各有興趣的朋友參考 。

google地圖連結 : 橡果

地址 : 基隆市仁愛區孝二路98號

電話 : 02-2426-1212

營業時間 : 10:00–19:00

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