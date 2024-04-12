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喜歡記得收藏『王媽媽法式溫馨酥』 港澳台超人氣伴手禮推薦ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ᑋᵉᑊᑊᵒ

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吃得出百分之百純手工的精緻溫馨酥～王媽媽在6旬之餘，因為喜愛烘焙做給家人吃～進而口耳相傳，變成左鄰右舍知道的好口味！

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手工非常精緻～而且入口即化喔！超級好吃的！『王媽媽法式溫馨酥』很適合自己買回來吃，也很適合送人喔～～

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酥皮的口感不太像完全台式，加上法式的烘焙技巧，更鬆軟～更酥香，採用100%的安佳奶油喔！完全沒有反式脂肪，也是因為選用100%的紐西蘭奶粉，難怪吃起來如此香醇濃郁。

𓎩𓌉 奶香十足，入口即化，是我吃到的第一口的感受🥧🥧

超好吃😋





營業了28多年，王媽媽的鳳梨酥也都始終謹記著大家的反饋，調整出現在受大家所喜愛甜度適中的口味 𐂐𓂃 𓈒𓏸 已經熱銷20餘年到香港澳門的台法混搭風格鳳梨酥～













裡面有四種口味，有鳳梨酥、鳳凰酥、土鳳梨酥、抹茶酥，每一款都獨具特色～～⸝⸝⸝♡

另外還有抹鳳口味，但這次沒有吃到😋😋









鳳梨酥是人氣第一名🥇搭配台式的內餡，是冬瓜醬添加了鳳梨果肉～Q彈的感覺不甜膩，微酸微甜，甜而不膩，搭上外皮的奶香，真的太誘人美味了！ꕀ 𖠿𖥧𖥣｡









土鳳梨酥的鳳梨酸度比較提高，更顯風味～～而且吃得到

鳳梨纖維及果肉顆粒，口感很有層次，柔韌香甜，配上酥鬆的法式外皮，香氣的層次很豐富！









鳳凰酥是鳳梨酥加上鹹蛋黃～鹹香甜酸，是完整的半粒鹹蛋黃，跟外面的碎鹹蛋黃不一樣。口感差很多！

有鹹蛋黃的奶香和外皮的奶味，蛋黃不會很乾，有著濃郁豐厚的香氣，一入口真的令人難忘～～









抹茶酥香醇可口，喜愛抹茶的你不能錯過～微苦甜的風味，加上濃醇的外皮～～這款我也很喜歡喔！𓇥 ˖⁺













鳳梨酥的外皮真的是做的很四方很漂亮，硬紙盒也很有質感。而且四種顏色分類也能一目了然～黃、紅、橘、綠。

黃：鳳梨酥

紅：鳳凰酥

橘：土鳳梨酥

綠：抹茶酥













我覺得整體真的品質好好👍而且味道非常讚～風味一絕，不論伴手禮或者自己買回家吃都超有面子的！





⚠️ 堅持非機器每日限量手工製作 因此建議3至5日提前預訂！

若遇特殊佳節 就建議更早20天前預訂比較保險～





常溫 20日





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IG👉 @ wangmama1995

店家資訊





🏠地址：新北市新莊區後港一路168號3樓

☎️聯絡電話：02-29013388、02-29083388、0988822228

🔗網站：

Www.wangmama1995.com





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