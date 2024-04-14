

鮮少踏足東區品嘗美食，

卻品嘗到一家美味且值得再訪的Good Day Kitchen餐館。

這家Good Day Kitchen原來是早午餐、咖啡館，

且已是老字號的餐館，位在崇學路的巷弄轉角。



看了一些較早之前的食記，餐點跟店內的裝潢都有重新更動過。

但不變的初衷依舊是用製作給家人、孩子的心來完成每一道料理，

所以來這邊品嘗料理可以安心又放心^^

外觀的門面是明亮舒適的白色基調，甫入門是店家親切的問候、帶位，

一開始以為只有一樓的幾個少數位子，

原來2樓還別有洞天，提供包場、小團體、家庭聚餐的空間。



菜單部分-圖片載自Good Day Kitchen粉絲團

菜單的第一頁有店家用餐須知，建議先看過再行前往用餐尤佳，

餐點除了2-4人的分享餐組合外，均為單點，

Good Day Kitchen的供餐模式跟傳統的義式餐館有所差別，

餐點的特色也很有店家自己的風格，有些菜品不是常見的義式料理，

是很新穎又很有個人特色的餐點。



店內的裝潢很安靜且舒適，因為有提供紅白酒跟特色啤酒等，

非常適合小酌用餐、情人聚餐等。

2樓的座位雖不多，但也可以容納約莫20人，若需要包場跟配菜服務，可以洽詢店員。



Good Day Kitchen這裡提供多款酒類，

還有小黑板備註，日本酒類、生啤酒、紅白酒皆可選擇，

什麼樣的酒款適合搭何種料理也都有說明^^

喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒!!



Good Day Kitchen的固定餐點會列於菜單上，

但店內也有小黑板不定時提供一些限量的料理，

而且店家的食材皆為市場選購，漁獲也是新鮮現流魚貨，

像店家推薦的鮮魚料理-義式水煮蛤蜊石斑，就是鮮選魚貨製作。



多摩川の惠×明治復刻啤酒

以多摩川優質的水源釀造，又名「多摩之惠」，有著濃郁的杏桃&焦糖香氣，

入口有著豐厚的柑橘果香，尾韻有著迷人的焦糖甜香跟烘烤麥芽的獨特香味，

順口好喝，搭配今晚的餐點很適合。

喝酒不開車，開車不喝酒，未成年請勿飲酒!!



我跟小企鵝則是喝野莓泡泡蘇打&鮮奶茶

甜度固定，鮮奶茶的奶香濃厚，很對小企鵝的味蕾。

而野莓泡泡蘇打則是有著酸甜的莓果香，

氣泡感不會太厚重，甜度跟莓果酸剛好，我個人蠻喜歡也推薦的。



濃湯-玉米濃湯

湯品的部分大約1個月左右會更換口味，口味隨主廚挑選的當季食材熬煮，

今天品嘗的玉米濃湯喝得到細碎的玉米質地，

融合鮮奶或是鮮奶油等，濃厚卻不膩口，非常好喝！！



剝皮辣椒雞肉義大利麵

內容物是微微辣的剝皮辣椒、綜合蕈菇、溫體雞腿肉，

Good Day Kitchen的麵條選用義大利進口，麵體非常Ｑ彈有咬勁，

雞腿肉的彈牙加上剝皮辣椒的調味恰如其分，

鵝拔還跟我說這是他吃過最喜歡的義大利麵。



搞剛蝦汁燉飯－海大蝦

以自製火燒蝦汁、綜合蕈菇、大草蝦、帕瑪森起司製作而成。

燉飯的蝦味極濃，豐沛的海洋鮮美盈滿整個口腔，

喜歡海鮮的小企鵝吃得很開心，

加上肉質香Ｑ的蝦肉，超推薦給喜歡蝦料理的人。



小黑板不定時的料理－乾煎青花筍

外觀似綠色花椰菜，其根莖的口感似蘆筍，

才有此名稱。（產季約在11月至隔年3月左右)

主廚乾煎後並佐以簡單的香料調味，吃起來脆口清甜，

根莖部位似蘆筍的口感很細嫩，好吃！！



漁港海鮮烘蛋，這道我大推、必推！！

用鬆綿的烘蛋加入新鮮魚貨的美味料理，

雞蛋的口感很像蛋糕般鬆綿卻又很細嫩，

無法簡單形容這種想一吃再吃的美味，

裡面有大量的鮮美魚肉跟花枝等，整體口感很豐富。



義式水煮蛤蜊石斑

同樣也是小黑板上的料理，

不過今天據說主廚採買到的石斑（本來是寫石狗公）

這道菜跟多摩之惠非常搭配，

看起來很濃厚的醬汁卻出乎意料的清爽，蛤蜊每顆都大顆飽滿，

石斑肉質細緻嫩口，海鮮的鮮美跟義式醬汁很合，我很喜歡這道料理。



飯後完美的END-千層蛋糕

層層堆疊的蛋皮香軟綿密，中間夾雜的鮮奶油甜度適宜，

我個人不是偏愛千層蛋糕的那種口感，

但Good Day Kitchen不論是蛋皮呈現的口感跟內餡都很對我的味。



這一頓晚餐下來，不論是濃湯或是小黑板的特色料理、

義大利麵、燉飯到最後的甜點都讓我們回味再三，十分值得推薦與再訪^^

Good Day Kitchen

電話：06-2604782

地址：台南市東區崇學路230巷5號

營業時間：週一：11:00-13:00、

週三~週日：11:00-13:30、17:30-20:30

(供餐時間到20:00)

公休日：週一晚、週二（不定時粉絲團公告）

Good Day Kitchen粉絲團：點我