劉家意麵是安平相當特色的小吃店，意麵、肉燥飯通通都有，餐點選擇豐富，價格相當平價，不論觀光客或在地人都很喜歡

超多口味的滷味選擇，想吃甚麼自己夾，夾了一大盤居然百元就吃得到，相當不錯的CP值，是台南絕佳的銅板美食

位於安平老街附近，地點相當的好，很多觀光客都會來這邊，這次來台南看台灣燈會，就選擇來劉家意麵飽餐一頓

劉家意麵滷味菜單

劉家意麵的滷味種蕾很豐富，價格只要5元起，多款肉類滷味也只要30元，價格相當划算，想吃甚麼自己夾

劉家意麵菜單

主食最便宜就是肉燥飯，內用只要20元，麵食類則是小的40元起，大的50元起，花個一百元就可以吃得很爽

滷味看起來都好入味，每一種都想夾一輪，其中豆皮類真的好便宜，15元就吃得到，夾了一大盤居然一百元而已

也有許多客人只買滷菜回家配，比起一般的滷味攤，劉家意麵的滷味價格真的好划算，完全不用擔心荷包會失血

豆皮、魯但、貢丸都好好吃，米血的軟Q度十足，豆干魯得很透，裏頭一顆顆的毛孔，不用沾醬直接吃就很好吃~

劉家意麵醬料

多樣化的醬料選擇，不論要辣一點、酸一點、鹹一點通通沒問題，不過要提醒辣椒非常辣喔，請斟酌使用

麻醬麵45元

這個麻醬麵我很喜歡，麵條有Q勁，麻醬不會太濃郁，吃起來相當順口，不會太苦太乾，一口接一口超涮嘴~

肉燥飯內用20元

肉燥飯肥瘦大約各半，滷汁不會太甜，米飯偏軟，整體來說蠻物超所值，現在要吃到20元的滷肉飯越來越少，來劉家意麵不只可以吃麵食，肉燥飯也挺不賴

燙青菜30元

吃這麼多好料，也別忘了點個青菜，補充纖維素，青菜上頭淋上特製肉燥，香氣十足，蔬菜相當爽口~

這家劉家意麵，價格真的很便宜，滿滿一桌也不用兩百元，推薦小資族來安平別錯過這家!!!!

💭店家資訊 劉家意麵

🏠地址: 台南市安平區運河路23巷23弄5號

🚌交通: 近安平老街

☎️電話: (06)223-5622

⏰時間: 1100-1930

😪公休: 週三、週四公休

💰消費: 現金

👛優惠: 請參考粉絲專頁活動資訊

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883153

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