彰化不只看大佛！復古咖啡廳、天空步道全要拍，一日遊6大打卡點攻略必看。

來彰化別再只衝大佛！跟著這份順遊路線，將童趣鐵道、復古咖啡廳與脆皮肉圓一次收藏。

誰說來到彰化只能看大佛？這座充滿歷史底蘊的城市，其實隱藏著許多迷人角落。從充滿童趣的鐵道園區、酥脆多汁的排隊肉圓，到隱身巷弄的文具房、復古老屋咖啡廳，所到之處皆是驚喜。無論想安排浪漫的週末約會，還是與親友的放鬆之旅，跟著這份順遊攻略，一起感受彰化獨有的慢活魅力！



▲彰化市區景點好玩又順路，從遊園小火車到純白天空步道，親子出遊或與長輩同行都能玩得盡興。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所、快門下的幸福）

▲彰化在地小吃同樣不能錯過！排隊名店肉圓與金黃酥香的蘿蔔糕，都是在地人從小吃到大的經典滋味。（部落客：大手牽小手。玩樂趣、57魔法Ling）

探秘戶羽園，鐵道迷小天地

若搭乘火車抵達彰化，行程首站，以車站後方的「戶羽機關車園區」開展再適合不過。由昔日台鐵宿舍重新活化的腹地，緊鄰扇形車庫，現場除佈滿精緻的文創裝置外，還能搭乘迷你列車繞行園區，童趣設施讓大人、小孩都能玩得盡興愉快，非常適合花上1.5小時拍照留念。





戶羽機關車園區

地址：彰化縣彰化市彰美路一段3巷83號

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：彰化景點/戶羽機關車園區，扇形車庫旁的文創園區，還可一探防空洞的面貌！



▲「戶羽機關車園區」不只能搭乘小火車穿梭園區，還能挖寶各式可愛火車文創，鐵道迷絕對不能錯過。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

朝聖阿三肉圓，人氣排隊小吃

午餐時段，前往周邊的三民路，朝聖超人氣的「阿三肉圓」！這間飄香近40年的肉圓老店，是彰化每日大排長龍的人氣小吃，甚至被老饕們譽為「肉圓界的天花板」。其特色在於將肉圓外皮炸得金黃酥脆，咬下時的卡滋聲響超級誘人，扎實的豬肉、香菇內餡更是香氣四溢，推薦點上一顆肉圓，搭配熱湯大快朵頤。





阿三肉圓

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：04-7240095

更多介紹可見「大手牽小手。玩樂趣」文章：阿三肉圓｜萬人朝聖！堪稱名產級肉圓老店，大排長龍香酥Ｑ皮肉圓



▲「阿三肉圓」將肉圓外皮炸得金黃酥脆、內餡飽滿多汁，作為排隊名店名不虛傳。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

▲「阿三肉圓」品項簡單卻樣樣經典，肉圓分為大、小兩種，搭配必點的龍骨髓湯堪稱絕妙。（部落客：大手牽小手。玩樂趣）

尋寶愛治房，質感文青選物

滿足味蕾後，記得來到前站的長安街巷弄，走進充滿質感的「愛治文具房」。以店主祖母「愛治」為名，由於奶奶喜愛大正昭和的美學氛圍，因此特意打造了這間復古風格的文具房。小巧空間流露著溫潤的極簡無印風，層架上陳列著精美的插畫明信片及手帳本。適合預留40分鐘，挑選幾樣充滿溫度的設計小物，作為彰化的獨特紀念品。





愛治文具房

地址：彰化縣彰化市長安街76巷7-2號

更多介紹可見「桃紅小姐的抖擻生活」文章：彰化縣彰化市彰化｜火車站附近特色文具小店：愛治文具房、青青的島



▲「愛治文具房」宛如文具控的天堂！店內充滿溫馨復古氛圍，從選物到設計小物都別具巧思。（部落客：桃紅小姐的抖擻生活）

▲「愛治文具房」選品豐富，從各式明信片、手帳到多彩墨水與鋼筆皆一應俱全。（部落客：桃紅小姐的抖擻生活）

沉醉紅葉食趣，復古老屋咖啡

帶著戰利品，步行幾步就能抵達隔壁的「紅葉食趣」。這棟超過60年歷史的紅葉大旅社，保留著當年的磨石子櫃檯、懷舊格局，彷彿將時間凝結在60年代。點杯拿鐵與香甜薄餅，在老派沙發上獨享迷人午後。



紅葉食趣

地址：彰化縣彰化市長安街100巷5號

更多介紹可見「藍色起士」文章：【彰化小西】紅葉食趣 - 紅葉大旅社變身親子童玩館.咖啡輕食童趣早午餐.彰化一日遊景點推薦之一.休星期一二



▲「紅葉食趣」前身為擁有60年歷史的紅葉大旅社，走進其中彷彿穿越時光，復古氛圍格外迷人。（部落客：藍色起士）

▲「紅葉食趣」的甜蜜蜜薄餅，以簡單食材堆疊出細膩風味，微酥餅皮搭配藍莓果香，清爽又不膩。（部落客：藍色起士）

漫步八卦山，純白天空步道

傍晚時分，最適合登上「八卦山」，漫步於全長約 1 公里的天空步道。純白色的高空木棧道在林間蜿蜒，走起來平緩舒適。遼闊的視野能將市區盡收眼底，是欣賞浪漫落日的絕佳地點。





八卦山天空步道

地址：彰化縣彰化市卦山路8-1號

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▲「天空步道」寬敞平緩的設計，無論親子或長輩同行都能輕鬆漫步，沿途還能遠眺山腳下的市區美景。（部落客：快門下的幸福）

尋味芳月亭，質感老台菜

行程最後，回到市區的「芳月亭食堂」享用晚餐。這間飄香逾60年的彰化傳奇老店，主廚將經典的辦桌台菜化作精緻餐點，招牌的黃金蘿蔔糕與特色湯品不容錯過，這頓高質感台味，定能洗去一整日的疲憊。





芳月亭食堂

地址：彰化縣彰化市中正路一段492號

電話：04-7234567

更多介紹可見「57魔法Ling」文章：芳月亭食堂。刻印在彰化人心中的滋味回來了。黃金蘿蔔糕的味道老彰化人都懂

▲「芳月亭食堂」是彰化在地人熟悉的老滋味，招牌蘿蔔糕外酥內嫩，搭配香氣濃郁的肉燥醬，讓人回味無窮。（部落客：57魔法Ling）

彰化慢旅超愜意！隱藏景點繼續玩：

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