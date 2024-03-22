因為老家在彰化，所以每逢過年的大節日都會返鄉。走出彰化火車站，覺得彰化是台灣數一數二，改變非常緩慢的城市，每次返鄉感覺沒有太大的變化，其實愛治文具房和青青的島兩家店，在文具迷界早已是朝聖之地。而每次返鄉的時候，我都會特別繞過去拜訪這兩家店，嘻嘻。

兩家店在同一條巷子裏，在彰化車站對面的摩斯漢堡旁邊巷子。

1.愛治文具房

走出火車站，過馬路往右前方的摩斯漢堡走，就可以看到愛治文具房。摩斯漢堡旁邊的愛治文具房，有著大片玻璃窗和黑胡桃色的木門，玻璃窗上有著文具房老闆畫的女孩側臉，作為文具店的標記。

愛治是老闆奶奶的名字，小小的店面賣的是老闆精心挑選明信片、書籤、鋼筆、墨水、筆記本等文具，由於老闆本職是插畫家，所以店裡面也可以買到老闆設計的明信片和書籤。

店門口旁邊一大面牆，上面貼了很多客人寫給愛治文具房的明信片和各式漂亮的文宣。

文具迷不陌生的Traveler’s Notebook系列手帳本，還有老闆親自示範使用手帳的範例。除了TN，還有其他各式各樣的手帳，在這裡都可以找到，讓住在彰化的文具迷省下尋找手帳的時間(?)，因為在這裡真的會逛到忘記時間，有沒有省下時間需要待確認。XD

各種顏色的墨水和各種款式的鋼筆，在這裡看到喜歡的都可以用新台幣帶回家。

我最喜歡店裡面的明信片牆， 看到很多很可愛的明信片，內心覺得十分療癒，這裡是我停留這家店最長的時間。愛治擺設明信片的方式，給我在Postcrossing和陌生人交換明信片的收納靈感。

小小的店，裡面還隔出一個小咖啡廳的空間「愛治寫作室」，這裡提供了飲料和輕食。這裡的低消是一杯飲品，因為我常常在這裡逛完就離開，還沒進去品嘗這裡的餐點。

在寫作室，可以帶上自己的手帳、筆記本在這裡書寫、塗鴉，也可以在文具房買好所有東西，直接在寫作室點個飲品，坐著發呆、寫字或是帶自己喜歡的書來讀，都很不錯。老闆在這個空間，提供鉛筆和印章可以使用，跟文具房之間的牆上有郵箱，可以直接投遞，郵票另外跟文具房買就可以了囉。

寫作室旁邊還有一小區是店裡面最大的特色，愛治展覽室。我覺得愛治文具房老闆真的很厲害，小小一間的文具房，設計了不同的空間。

每一次去都有不同的展覽，碰到三貓俱樂部正在愛治展覽室展覽。之前還有以手帳為主題和美好文具室合作，以女孩子手帳為主題的「她們的手帳展」和不認真生活合作的展覽，每次來訪的時候，不特別看愛治的文具房臉書公告，這裡成為我到訪的彩蛋之一。哈哈！

2.青青的島

逛完愛治文具房，青青的島在愛治文具房的後面，往前走就抵達青青的島，為了讓來的客人好好逛，店內不能拍照。

外牆上畫的鮮綠山脈Logo，青青的島與旁邊的愛治文具房是姊妹店，這裡是姊姊的自創選物店品牌，與愛治的風格大不同，青青的島是以旅行為主題的雜貨店，裡面賣了各式各樣的書籍、衣服、包包和明信片等，這裡只賣老闆喜歡的。

我很喜歡老闆的手寫字和小詩，過了一段時間，在臉書上得知青青的島休息了一段時間，現在選了一個新地點重新開放！現在，青青的島需要脫鞋入內，少了鞋子，讓人跟土地的關係更親近！

這幾年，彰化的小巷弄間，有著屹立不搖的老店，也有默默開著，享受著歲月靜好的特色小店。每回返鄉，逛起來總是特別開心！

愛治文具房

地址：彰化縣彰化市長安街76巷7-2號

營業時間：週三至週五中午12點~晚上7點、週六及週日延長至晚上8點(週一、二休息)

店家粉專：愛治文具房

青青的島

地址：彰化縣彰化市長安街76巷8號

營業時間：依臉書公告的時間為主，下午1點~晚上6點

店家粉專：青青的島

*兩家店在同一條巷子裏，在彰化車站對面的摩斯漢堡旁邊巷子。