奢華飯店新標竿！臺北嘉佩樂酒店煥活旅程住房專案登場，結合漢方療癒與無重力飄浮冥想。

臺北嘉佩樂酒店正式揭幕，其標誌性的Capella Wellness為奢華旅宿定義新高度 。資深編輯李維唐表示，當代高端旅遊已從物質享受轉化為「舒療活旅」的身心修復，嘉佩樂巧妙結合AI科技與月相節律，成功在喧囂都市中打造出一座能與內在共鳴的恬靜綠洲，是追求精緻生活者的首選 。

隨著當代品味人士對健康生活的追求從單純的健身轉向內在節律的回歸，「舒療活旅」已成為旅行的新顯學。坐落於臺北市敦化北路林蔭大道的臺北嘉佩樂酒店，自2026年3月25日起正式推出全新「煥活旅程」住房專案。這場旅行不僅僅是空間的位移，更是一場關於重新發現自我與探索內在平衡的深度沉浸式體驗。酒店由國際知名大師André Fu設計事務所操刀，以「當代藝術雅居」為核心靈感，將傳統人文藝術與現代都市活力完美揉合，讓賓客在俯瞰臺北101大樓與城市天際線的86間典雅客房中，感受遠離塵囂的從容與平靜 。

▲全新「煥活旅程」住房專案，以沉浸式五感體驗，引領賓客回歸身心平衡 。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



順應宇宙律動的月相芳療，Auriga水療中心建構五感靜謐之境

本次住房專案的核心亮點，莫過於Capella Wellness團隊精心策劃的療程。水療中心由André Fu操刀，運用拱形天花板的建築語彙營造出神聖且寧靜的空間感，彷彿引領賓客步入一處積極向上的能量聖殿 。其核心理念源於古老的月相週期，將自然界的新月、上弦月、滿月與下弦月轉化為對應身體能量的修復旅程。每一場療程皆是專屬儀式，賓客抵達後將品啜依月相選配的中草藥迎賓茶，隨後透過嘉佩樂複方精油的聞香，並依直覺選擇對應新月能量的祕魯黃鐵礦、代表滿月純淨的喜馬拉雅白水晶，或是上弦月生長動力的印度紅玉髓 。透過礦石的溫度與重量，讓能量在體內重新流動，找回深層平衡 。

▲臺北嘉佩樂水療以拱形天花板延展空間，鋪陳靜謐悠然的意境 。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

科技與靜謐的交會，AI智能訓練與無重力飄浮冥想

除了傳統芳療，臺北嘉佩樂酒店更引進了尖端科技完善全方位煥活計畫。健身中心配備Technogym Biostrength AI智能訓練系列，能透過人工智慧精準優化個人方案，提升訓練效率達30%，並自動設定最佳重量與姿勢，確保每一滴汗水都發揮最高價值 。對於渴望極致放鬆的賓客，專案中提供的飄浮冥想療法是一大亮點，賓客可沉浸於高濃度瀉鹽的水池中，在無重力狀態下讓大腦進入深層放鬆 。療程後更能於碧璽紅外線能量墊上靜心，品味草本茶與小點，並獲贈針對月相策劃的音樂卡，將這份寧靜延續至日常生活中 。

▲透過嘉佩樂複方精油聞香體驗為療程開啟序幕 。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



從味蕾到睡眠的細膩款待，專屬晚安儀式雕琢傳奇體驗

煥活旅程的體驗亦延伸至餐飲與住宿細節。預訂此專案的賓客可於大廳酒吧「鵲羽軒」享用期間限定的舒活輕食，落實飲食與健康的深度連結 。當夜幕降臨，服務團隊更貼心準備了結合臺灣高山薑與檜木芬多精的森林浴晚安儀式，搭配月相晶石薰香組，引領賓客進入深層修復睡眠 。作為連續3年榮膺Travel + Leisure「全球最佳酒店品牌」的嘉佩樂集團，臺北嘉佩樂酒店透過高度個性化的服務與細緻的匠心藝術，讓每一次停留都成為啟發心靈的典藏時刻 。

▲以Technogym Biostrength AI智能訓練系統，實現精準且高效的個人訓練 。圖／臺北嘉佩樂酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

臺北嘉佩樂酒店「煥活旅程」住房專案

活動時間：2026年3月25日起

活動內容：

入住臺北嘉佩樂酒店典雅客房或套房

包含Capella Wellness團隊策劃之60分鐘療程（如直覺式按摩或飄浮冥想）

享用大廳酒吧「鵲羽軒」舒活輕食與客製化月相迎賓茶

使用Technogym Biostrength AI健身設備及專業教練Wellness Age™量測

提供專屬晚安儀式：包含臺灣高山薑與檜木芬多精森林浴、月相晶石薰香組

附贈專屬草本茶包及新月/滿月專屬音樂卡

臺北嘉佩樂酒店

地址：臺北市松山區敦化北路139號

電話：+886-2-7709-6868

官方網站：https://capellahotels.com/zh-tc/capella-taipei/offers/wellness-journey