初次接觸到嵩山社區是2014年一則新聞，當時為了追花而認識這美麗的地方，同年又來到社區進行一場小旅行認識好吃的千歲米；今年又因花而來到這裡，主打著全台唯一梯田鳶尾花海，來到這的獵花者絡繹不絕



＊*全台唯一梯田鳶尾花海就在石門嵩山社區

認識石砌梯田

位於新北市石門區尖山湖附近的嵩山梯田，是全臺唯一用陽明山火山岩砌成的百年石砌梯田，三百年多年前，先民以三角鼎立法來堆砌田埂的邊坡石墻，一塊塊石頭層層交錯出美麗的幾何圖案，加上附近田間小徑相鄰別具美感



＊*擁有百年歷史的石頭

嵩山社區小故事

2014年時嵩山社區成功的提出農村再生計畫，成為新北市第七個完成農村再生的社區，梯田也重新栽植起農作物，引進日本越光米品種，在復育後的百年石梯田種植，因十二位參與的農民加起來逾千歲，又有「千歲米」之稱



＊*可以跟社區預約一場小旅行哦



＊*這裡環境很好，生氣盎然

如何到達梯田

這裡目前沒有大眾運輸可以到，只能騎車或開車前來；我的GPS是顯示石崩山路，但最好的定位可以用青山瀑布，到達青山瀑布後就順著路往前行，右手邊看到尖山湖步道紀念碑表示目的地快到了， 可以準備停車囉

觀景台

石砌梯田原則上挺集中的，不過還是有少部份在相近地方，自青山瀑布繼續往前行在左手邊有個觀景台，這裡可以遠眺梯田，站在這可以感受到眼前梯田壯闊的美



＊*遠眺百年石砌梯田

梯田鳶尾花海

看到尖山湖２號信箱，從這走下去即能抵達這全台唯一梯田鳶尾花海；藍紫、紫紅、白、黃及少許粉紅，多色鳶尾花將這擁有百年歷史的石砌梯田妝點得美輪美奐，再加上新聞的加持，假日人潮超多的，大家都來欣賞這獨特的梯田鳶尾花海



＊*隨便一角都美美的



＊*藍紫色的最多



＊*兩色交織很吸睛



＊*這個角度又是另一種美

新北最美綠抹茶千層派

目前休息中的梯田擁有新北最美綠抹茶千層派美名，認真說這真的很美，人氣不比鳶尾花海低哦



＊*雖然沒有花，但人氣依舊不減



＊*站在高處看，這綠抹茶千層更是美



＊*這個角度可見石砌牆

百年石頭屋

嵩山社區這怎麼什麼都是百年起跳，梯田是，就連石頭屋也有150年歷史，這石頭屋目前還有住人哦，看起來新新的不是翻新過，而是洗刷過，所以讓人有更新的錯覺



＊*擁有150年的石頭屋

順遊景點

距嵩山社區百年石砌梯田最近的景點就是尖山湖步道，最熱門就是青山瀑布步道，稍遠些還有土地公嶺步道，我想因為環山所以有很多步道吧；不想走步道的話下山後可去老梅走走，現還有石槽還綠著哦



＊*好可愛的形象入口



＊*這裡有好多鼠麴草，記得小時候家裡要做粿時都會去摘這個

遊玩心得

石門不只有往海邊走，往山裡走也有許多驚喜，嵩山社區這更是有很多故事，想要玩得更深入就跟社區預約一場農村小旅行吧



＊*鳶尾花花現場看範圍不小哦



＊*落羽松與鳶尾花



＊*隨處都是美景

嵩山社區發展協會資訊～～

Trip Date：2024.04.14

電話：02 2638 2012

地址：新北市石門區 北19鄉道（奎柔山路）6K處

ＦＢ：https://www.facebook.com/oldterracedfield

2014.06波斯菊花海石砌梯田 https://ber925.com/post-647896/

2014.08 https://ber925.com/post-649183/

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