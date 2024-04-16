宜蘭羅東宵夜美食推薦這家可口點心，當觀光客都都往羅東夜市覓食時，殊不知在羅東鎮上還有很多在地人推薦的隱藏版宵夜美食，例如今天介紹的這家可口點心，可口點心主要供應肉粽、刈包、苦瓜排骨湯跟金針排骨湯，對！就只有四樣！據說光賣這四樣就已經超過40年歷史，不少羅東鄉親們可是從小吃到大呢！

可口點心｜交通方式、停車資訊

可口點心就位在羅東火車站前五叉路口顯眼處，不過到了晚上這裡比較少觀光客會來，可口點心日前好像有重新裝潢過，整個店面看起來很有懷舊的文青感，而且生意真的很好，決大部分都是在地人

可口點心｜菜單

可口點心就賣肉粽、刈包、苦瓜排骨湯跟金針排骨湯這四種，堪稱宵夜四天王，基本上就是這四樣的隨意組合搭配，而且很多在地人就是四種全包，重點它也不貴！四個都買剛好200元

可口點心主要座位區就是攤位前跟旁邊的桌子，通常很容易就客滿，但翻桌率很快，大家吃完就走，更多的是外帶的人潮，內用反而少，後方則是蒸排骨湯的料理區，有時候湯賣完來不及蒸，就要等湯出爐才有得買

前面的位置有兩個大蒸籠，一個是肉粽、一個是刈包的蒸籠，點了老闆才會從蒸籠裡拿出肉粽跟刈包來料理

刈包點了才會現包，好像可以選肥瘦，有聽到在地人說要肥一點的

可口點心｜肉粽、刈包、苦瓜排骨湯、金針排骨湯

久久來一次就全包吧，200元吃這樣的宵夜可真滿足啊！

刈包，肥瘦各半的爌肉，裡面再加上滿滿的酸菜與大量的花生粉，刈包皮白白嫩嫩吃起來有鬆軟還有甜味，肉本身有夠軟，但還不至於到入口即化，酸菜跟花生粉的量是剛剛好，去油解膩，會讓人一直想吃下去的那種，有夠好吃啦！

肉粽，跟刈包比起來人氣就沒那麼好，一顆五十元裡面卻沒什麼料，但肉粽的米粒吃起來很有味道跟彈性，香氣十足，肉也是偏瘦的，算是比較清爽版的肉粽，可以加點辣醬會更好吃

苦瓜排骨湯，這裡的湯都是一盅一盅各別蒸煮，碗裡有燉軟嫩的排骨跟大量的苦瓜，苦瓜很水嫩而且幾乎沒有苦味，加上排骨的肉香，清甜好喝

金針排骨湯，苦瓜換成了金針，口感風味完全不一樣，如果喜歡喝口味稍重的湯品，就點金針排骨湯吧，金針口感爽脆不軟爛，風味清香甘美

可口點心雖然只提供四種小吃肉粽、刈包、苦瓜排骨和金針排骨，但每種都各具特色，深受顧客喜愛，更值得一提的是店家的營業時間。他們從中午12:00營業至凌晨2:00，這樣不僅可以滿足客人的中餐和下午茶需求，還能提供豐盛的宵夜，讓人們在夜深人靜時也能享受美食呢

可口點心

地址：宜蘭縣羅東鎮大同路1之1號

電話：03 955 0072

營業時間：12:00-02:00

店家/景點資訊

店家名稱：可口點心

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮大同路1之1號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-02:00

店家電話：03 955 0072

評價：★★★★★





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