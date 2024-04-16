桃園區有新的無菜單日式料理要來啦! 喜歡日料的朋友請務必關注!

沒錯!就是4/12開始試營運，從新竹來的【宗初食堂】

粉專上的品牌故事寫道

【阿宗師傅用最初的心帶給各位最真實的料理，所以我們叫宗初食堂，用最簡單的方式呈現料理給各位，用平易近人的價位讓各位輕鬆體驗高檔的食才!】

主打1380就有十道料理，其中一品還是超厲害的活龍蝦

【宗初食堂 日式無菜單料理】桃園分店

店址: 桃園市桃園區民有三街483號 (附近就有停車場，停車不用愁)

預約電話: 0932-037117

營業時間: 中午 11:30~15:30 晚上 17:30~21:30

線上訂位 : https://inline.app/booking/-MjX79iI9VsmK0M_wekD:inline-live-2/-NtF-VkPXANMpmN9cl7M

先來看看店裡的環境吧!挑高的空間感覺十分大器

座位跟桌面也十分寬敞，不會有擠在一起的感覺,裝潢餐具也是走個質感簡約風

最搶眼的當然就後面的這些活龍蝦們 :)

店裡還有一個包廂，裡面也非常漂亮而且寬敞，很適合聚餐呢!!

欣賞完環境，接下來就入座開始一場美食的饗宴囉!!

店員會送上熱茶一壺，喝杯熱茶準備上菜囉! 來為您揭開十品料理的神秘面紗

首先上桌的是【綜合野菜沙拉】

酸酸甜甜的油醋醬拌著沙拉，再加上酥脆的炸玉米，竟然還搭配了海鮮，一開始就有驚喜

第二道是一端出來就氣勢十足的【當季現流生魚片刺身】

這天提供的是【鮭魚鮪魚海鱺跟紅甘】，上桌之後店員還會來淋上乾冰，視覺效果滿分

生魚片吃起來真的新鮮!! 而且這個厚度也很有誠意，同行的朋友是生魚片專家，新鮮度她有認證，

我是生魚片小白兔，平常不太吃，可是這個一吃真的口感扎實,完完全全沒有腥味，很好入口，吃起來是清爽的!好吃可以推，不敢吃生魚片也可以試試看喔!

接著為您上第三道【稻香鮪魚下巴】，這道真的很特別，一上我以為是炭烤豬肋排呢!

一吃這個煙燻味好香，鮪魚下巴的肉吃起來豬肋排細緻多了，再配上蘿勒跟檸檬，增添了一份清爽的感覺!

這道好吃!我跟朋友都努力吃得好乾淨!這個烹調方法很可以喔!

第四道來囉!無菜單料理就是這樣，一道接著一道的驚喜上桌

這個用著美麗器皿裝著的是什麼呢?

一打開，哇是【蟹肉茶碗蒸】，滑嫩的蒸蛋搭配蟹肉高湯

仔細一看，上面有天使紅蝦肉和蟹膏，這個茶碗蒸太奢華了啦!

第五道是【炸蝦小漢堡】，小漢堡當然不只小漢堡那麼簡單，裡面可是有酪梨醬上面有鮭魚卵呢!

炸蝦一樣不油膩，蝦肉十分鮮甜

第六道,大菜又要來了!!【清蒸龍蝦】而且還搭配【松露高湯】

這個龍蝦肉真的很Q彈，從第一口Q彈到最後一口，完全不會粉粉的感覺，新鮮度一吃就知道! 一口咬下，滿滿的松露味和龍蝦肉的鮮甜，好享受!

是不是用看的就覺得很豐盛!可是這只是第六道喔! 無菜單料理要給你的驚喜不只有這樣啦!

第七品來了!【醬烤雞腿肉】，這可不是只有雞腿肉那麼簡單，用蘑菇高湯當底

配上一個溫泉蛋，淋上花椒油，雞腿肉上面還有奶油茄子來提味點綴，口味很豐富

重點 雞腿肉好嫩好好吃 !

第八道來個創意料理【鰻魚手卷和蛋糕玉子燒】，這個小手捲好吃!

蛋糕玉子燒我一開始以為是巴斯克蛋糕，沒想到超特別是玉子燒

吃起來真的很像很綿密的蛋糕!

吃到這邊也差不多好飽了!最後兩道就來個小品收尾吧!

第九道是【特製味增湯】，味噌湯頭濃郁很不錯

最後一品是甜品【黑糖豆腐花】，這根本是藝術品啊! 真的很佩服師傅的刀工!

看著豆腐花在黑糖湯裡飄啊飄的好療癒喔!

十品到這裡告一段落，也吃得夠飽了!而且經歷了一場視覺和味覺的饗宴!!

服務人員的態度也很好，上菜都會介紹菜色，用餐環境舒適，適合朋友家人聚餐

帶員工帶老闆帶長輩來吃都有很有面子的!!

服務人員說將來也會有酒水單，也可以來這邊小酌一番喔!

【宗初食堂無菜單料理桃園分店】跟大家分享!!