南投卡爾小鎮對於露營小白來說是個不錯的選擇！來到這裡享受露營樂趣只是標配，免搭帳篷的房型設計更讓這裡成為南投懶人露營的首選。AsiaYo 現在就帶你解索這個網路討論度超高的南投營地，開啟你的第一場戶外旅行體驗。

卡爾小鎮介紹

鄰近清境農場的南投露營園區—卡爾小鎮，為不同需求想露營的朋友們客製化的房型，更準備了乾濕分離、男女分隔的公共衛浴。從現在開始，露營不用再大包小包，來露營的朋友只要抱著輕鬆的心情來享受就可以了！

🚩適合群眾廣：卡爾小鎮多樣化的房型，即使有各式各樣需求，卡爾小鎮也一定適合你！

🚩地理位置佳：卡爾小鎮就位在清境農場旁，交通方便，更能夠欣賞滿天的星星。

🚩設施完善：除了露營裝備之外，卡爾小鎮在像是公共衛浴、插頭、熱水器的建置都非常完善，讓露營也能和住在飯店一樣的方便。

🏕卡爾小鎮房型

⭐ 【懶人露營】星空夢幻帳

星空夢幻帳免搭帳棚，考量到營區天氣和兼顧舒適度，也準備了大床以及電熱毯，貼心的服務讓露營再也不是件難事！

⭐ 【露營車】星空體驗車

露營不想受到天氣影響嗎？位在室內空間的星空體驗車帶給你如同住在家中溫暖舒適的露營體驗~

⭐ 【自搭帳】平面營位 7.5m*8m

平面營位相較其他房型提供的雖然物件較少，頗具挑戰性，但一走出露營帳篷便能快速欣賞滿天的星斗，對於想從零開始露營的你，趕緊試試看吧！

🏕卡爾小鎮評價

📍 有車位，有舒服的床(含電熱)，衛浴共用可。可到暗空公園看星星。

📍 非常棒的觀星住宿點。門禁管制很安全。推薦給想看星空滿天的同好。

📍 星空露營車有獨立衛浴，床睡起來軟硬適中，旁邊有個棚子可以用餐看星星。

📍 整體來說都很棒，去的那時是4月好冷帳篷內還有暖氣整個超讚！服務區的服務人員也都很有耐心有很貼心，忘記帶鍋子還能跟他們租！

🏕卡爾小鎮預訂資訊：

📍 地址：南投縣仁愛鄉仁和路235號

📍 入住／退房時間：15:00 入住／隔日11:00 退房

📍 立即預訂：卡爾小鎮

看完今天的介紹，相信你對多元的南投住宿有更多的認識！如果想開始規畫一場親近大自然的旅行，不管是免裝備的懶人露營，還是要有渡假風格的豪華營地，AsiaYo 上絕對能找到你喜歡的~

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