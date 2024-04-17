台北燒肉吃到飽推薦【燒肉眾台北大安店】捷運忠孝復興站美食/燒肉眾13週年慶+50元銅板價海陸烤物大升級! 生日慶活動~用餐生日號碼對對碰現送手掌大扇貝 。週年慶期間消費滿額加送 燒肉撲克牌 !

生日壽星(4人同行)當月壽星打6折。VIP會員消費天天打9折(生日當天用餐送龍蝦)

素食友善燒烤店也有蔬食燒烤吃到飽

799方案+50元銅板價立馬升級(七品海陸)美食 北海道松葉蟹味噌湯! 必點

即日起優惠活動~4/28(止) 全台燒肉眾精緻炭火燒肉吃到飽! 消費 滿2500元 ~ 送燒肉主題撲克牌 (送完為止 )

用餐(每桌)均可和村長(服務生)玩遊戲(比大小)

若贏村長~送村長冰箱頂級烤物食材或酒飲(現場送~馬上兌換)。

有~日本和牛吃到飽、見島美和牛吃到飽、藍鑽蝦吃到飽、東石鮮蚵吃到飽等...吃喝好禮可挑選；我們拿的撲克牌花色『黑桃』選送乙隻『波龍』火烤二吃

台灣從南到北+花東地區都有燒肉眾店舖可享食 (全台分店資訊/ 點我 查看)

燒肉眾精緻炭火燒肉-台北大安店

電話: 02-2776-6650

營業時間:(一~五)17:00~24:00(六日假日)12:00~24:00(22:00最後入場)

地址:台北市大安區大安路一段51巷7號

粉專: 燒肉眾-精緻炭火燒肉(台北大安店)

官網: https://www.yuanchuang.com.tw/

IG: sioumazang_2011

原文網址 台北燒烤吃到飽/素食友善燒烤店/燒肉眾13週年慶【燒肉眾台北大安店】+50元銅板價海陸烤物大升級。玩遊戲有龍蝦二吃、見島和牛吃到飽。每人生日號碼對對碰現送手掌大扇貝

以前常聽堂妹聊到她與侄子(Q寶)超愛吃住家附近(燒肉眾炭火燒肉吃到飽)

最近發現侄子從小吃到大的(燒肉眾)13歲啦!

4月歡慶『燒肉眾生日月』優惠活動~4/28(止)

燒肉眾推出許多生日慶『好康』回饋饕客! 立馬揪排假妹妹來燒肉眾台北大安店吃燒烤(回味)+玩遊戲兌換極品烤物(波士頓龍蝦)

因妹妹最近剛搬家so我們直接相約交通方便(燒肉眾台北大安店)聚餐

捷運享食路線指引:

(板南線)下~忠孝復興站後有兩個較近出口可抵燒肉眾大安店

(一) 忠孝復興站4號出口，步行約350m-5分鐘

(二) 忠孝復興站(站內)東區地下街14號出口，步行約180m-2分鐘

我們在(忠孝復興站)站內直接從4號出口前方接著走(東區地下街) 從東區地下街(14號出口)往大安路一段到燒肉眾大安店

走出14號出口後跟著(下圖)地圖走~不用2分鐘即抵燒肉眾、吃飽還可順便在大安區逛街購物

燒肉眾付費方式: 現金/台灣Pay/刷卡

櫃檯前方候位區~美美打卡牆

2024-4月燒肉眾13週年慶期間

只要您的生日(月份或日期)有『01、03、13』3個號碼其中一號

於FB或IG拍照打卡分享粉專活動頁面or分享獲勝的獎品並標記『燒肉眾』現場送~手掌大扇貝乙顆!

朋友超幸運生日『日期』有『01』立馬兌換『手掌大』扇貝

我們吃過不少 燒肉吃到飽餐廳

第一次(看到) 這麼巨大的扇貝

隨機出餐(無法指定公母)朋友超幸運吃到母扇貝

服務生(西瓜) 忙錄穿梭各桌出餐、換烤網、代烤

看到我們放大扇貝燒烤時貼心的走過來指導烤法!

烤到扇貝出水(湯汁滾)即可翻面續烤一下下就可以開吃! 千萬 不要烤到扇貝殼內無湯汁時才享用，那樣會太乾喔!

略帶湯汁『大扇貝』口感最鮮甜

燒肉眾台北大安店用餐環境

店址位在(大安區)東區商圈內(大安店)座位和其它分店相比比較沒那麼多，約聚吃燒肉(尤其是假日)若不想現場候位等候~記得先預約訂位!

方型沙發椅內部可放包包或外套

燒肉眾台北大安店消費方式:

分成599元/799元/999元~3種精緻日式吃到飽價位

100cm以下兒童 免費

100cm~120cm $199元/人

120cm~140cm $299元/人

599元 頂級饗宴( 限~平日 )

用餐時間: 2小時+10%服務費

同行者需消費相同價位燒烤方案

酒類 商品無打折

自備酒飲另收 開瓶費200元

VIP會員另有優惠

燒烤素食友善(提供)蔬食烤物、甜點吃到飽299元/人

警語: 燒肉眾(非)素食專賣店、生產線、餐具會與肉類相關產品共同使用(避免爭議)純素食朋友(介意者)請自行斟酌是否用餐！

想吃燒烤撿便宜或晚下班、比較晚吃晚餐朋友 (好康報您知 )

平日晚上8:30以後『宵夜場時段』

點599元/799元方案(打卡或google評論)主動出示給服務生核對確認！即可免加價『免費升級』該吃到飽方案特色食材!

加碼~單點台啤享半價優惠!

(未成年勿飲酒/喝酒不開車/安全有保障)

最後我們選799豪華饗宴吃到飽! 每人+50元升級七品海陸烤物美食

聽服務生說: 燒肉眾大約每半年會更新一次菜單內容、不定期推出優惠好康活動(店家粉專 點我 /關注GO)

燒肉眾各價位吃到飽完整菜單(小紫等等放文末分享 )

您也可以直接( 點我 )查看燒肉眾粉專最新菜單

無論選哪種吃到飽價位! 均享(下圖) 主食/沙拉/解膩小菜/蔬菜/甜點~無限吃到飽

生日優惠報報

生日(慶生) 4人同行、當月壽星打6折 (8人同行可享2位壽星6折)以此類推

兒童與素食友善方案 (已是優惠價)生日壽星~不再做折扣!

燒肉眾VIP會員~享消費天天打9折優惠

VIP會員 (生日當天 用餐 ) 送 壽星波士頓龍蝦 乙隻

VIP怎申請？

申請VIP卡需付500元工本費(用餐當日現場辦理/現享優惠)

用餐前 須主動出示卡片 ，同桌友人均享9折優惠!

VIP優惠(無法)與酒類(一代店)999元以上方案及(二代店)1488元以上方案、優惠活動併用

VIP生日月全桌打9折優惠與當日壽星送龍蝦(VIP好康)兩者只能擇1

其它規定! 請詳閱下圖說明並依店家當下公告為準!

點餐方式

劃單點餐 (每張單可選10項)每項最多點2份(以"正"字符號劃記)

入座後會出基本燒烤盤

若怕店家出的基本盤不是您喜歡吃的食材! 可以和我們一樣(直接告知)請服務生『 不出~基本盤』

799元燒肉吃到飽(含飲料吧+Niseko冰淇淋)超過80種餐食

酒精飲品需另外(加價)單點

除了KIRIN一番搾啤酒、金牌台啤也有適合女孩們喝的台啤水果啤酒 (未滿18歲勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障)

(下圖) 飲料~自助無限暢飲

外食吃到飽! 我習慣喝雪碧~其它飲品幾乎很少喝 就沒和大家分享軟性飲料滋味了嘿!

先吃沙拉開胃一下!

凱薩沙拉

和風沙拉 和風醬酸酸甜甜~吃完食慾大開

799方案！每人銅板價+加價50元即享升級『七品海陸美食』

北海道松葉蟹味噌湯 (可再續1次)

碗裡除了松葉蟹，還有一隻天使紅蝦

煮蝦蟹後的味噌湯(湯頭)特別鮮甜! 尾韻回甘

松葉蟹腳 肉質好甜

每根蟹腳~肉飽滿(吮指海味)

東石鮮蚵、北海道扇貝

椒鹽豚大腸

今晚服務生(西瓜) 服務熱情又親切!

不忙時! 竟然還主動代烤+指導我們如何烤海鮮!

東石蚵~ 鮮! 入口帶著鹹甜海味!

北海道扇貝 出餐時有灑辛香料與白芝麻，直接吃香氣足(又續了一次)

醬燒金針菇？ MENU內寫奶油金針菇~出餐時是醬燒口味! 可能是新餐(菜單未更新？) 這道下飯菜餚

紐西蘭香烤嫩牛排 (有先醃漬過)

牛排烤好可拿桌上的料理剪刀(剪成)好入口大小!牛排嫩香很啾C

椒鹽豬大腸 滷的相當入味、無論吃QQ嚼感or烤較乾的脆脆口感都愈嚼愈香(無腥味)

北海鮮干貝

天使紅蝦

鮮甜美白蝦

白蝦Q彈! 天使紅蝦嫩甜

北海道干貝 很大顆!入口帶著椒鹽香;烤5分熟多汁(很甜)

歡聚燒烤時光! 烤不停。。。

服務生突然拿了一個『燒肉眾13週年慶』

村民挑戰賽遊戲板來到我們餐桌前!

詢問: 想不想與村長(服務生)來場撲克牌比大小(挑戰賽)？

以桌為單位，一桌派一位村民(客人)代表與村長一較高低

如果『贏』村長現場馬上送『村長冰箱內美食/酒飲/頂級烤物吃到飽/波龍一隻....等美食好禮(擇1)』

燒肉眾13週年慶限定免費好康! 當然要博看看、若贏村長(同桌)均享好康

撲克牌比大小 派堂妹出賽

村長、村民各選一張牌放在自己額頭上(讓村民)自己決定與村長『比數字大？』或『比數字小？』

此遊戲只比數字大或小；不比撲克牌花色

若『贏』村長要兌換獎品時再看您拿的(撲克牌花色)現換『村長冰箱』限定美食

選的撲克牌放額頭前方，此時(您可以看到對方的數字)但看不到自己的；村長會『先讓村民』決定比大或比小？

村長拿了『數字7』後來妹妹決定與村長『比小』

YA！ 妹妹『贏』啦!

挑戰成功『贏了』兌換獎品時再依(村民)拿的撲克牌『花色』挑選該花色限定美食(免費兌換)

黑桃可選: 一番搾啤酒乙瓶/日本和牛吃到飽/龍蝦乙隻(3選1)

我們選波龍乙尾

廚房出餐時將我們加點的海鮮放一起(看起來真澎湃)

服務生說:玩遊戲贏的波龍出餐讓我(客人)拍照打卡後會送再進廚房做『龍蝦二吃』

『龍蝦頭』師傅等等煮成『龍蝦味噌湯』出餐

龍蝦身體與蝦螯則是(分切、處理過)再讓客人自烤龍蝦吃

對了~店齡近9年『燒肉眾大安店』扛棒寫精緻『炭火燒肉』

但此分店是使用『下吸式瓦斯烤爐』喔!

妹妹說: 她在舊家吃的燒肉眾分店是以炭火燒烤。可能...每間分店的設備略有不同(僅供參考) 下吸式烤爐雖少了炭香! 卻能讓等等吃飽需趕場續攤饕客(身上)不會殘留炭火烤肉味! 回家家人不會發現您來吃燒烤

這是熟凍波龍 放烤爐上只須烤一下下(雙面烤熱) 即可開剝開吃

烤波龍不宜烤太久喔！若烤過熟~肉會縮變太乾~那就可惜了

龍蝦頭味噌湯出餐啦!

龍蝦味噌湯和剛剛一開始喝的799元吃到飽+50元銅板價升級『北海道松葉蟹味噌湯』湯韻很相似

(應該是同鍋味噌湯底)加食材現煮!

這碗龍蝦味噌湯甜度與鮮度表現更讚！

因為裡頭加了鮮菇、玉米、柴魚片多了蔬菜甜與柴魚香且蝦頭的『蝦膏』鮮味已釋放於湯內

喝的時候帶著超鮮『蝦膏鮮滋味』好好喝

燒肉眾肉類燒烤食材大都有灑辛香料或淋醬居多。比較少(原汁原味燒烤肉品)

味噌雪花牛

燒醬小肥牛

美國特級雪花牛肉(原肉切片) 有厚度且肥瘦適中(不肥膩)

燒醬極上霜降牛

每桌桌上有放日式味噌醬/和柚水果醬/玫瑰鹽/芥末椒鹽粉

若您無辣不歡~可點(點餐單)裡的(韓式香辣醬)沾佐

我去上洗手間時~服務生(西瓜) 出餐來我們這桌!

妹妹說:服務生幫換烤網後竟然還桌邊服務幫烤牛肉片(真貼心)

回到座位~小紫直接開吃

小肥牛沾和風柚香水果醬~好吃

味噌雪花牛烤好! 沾佐日式味噌醬、醬香更濃郁

墨西哥薄餅 1份有2片(又稱口袋餅)

烤好趁熱可以手剝成(中空)三角口袋餅形狀，再將烤好的肉片+解膩小菜一起包夾進『薄餅內吃』

解膩小菜:

涼拌醃蘿蔔~酸酸甜甜(糖醋味蕾)很解膩

韓式辣泡菜~不會酸! 單吃或包在生菜包肉內當配菜超夠味

戀愛情人果~ 酸甜開胃

我們的墨西哥薄餅! 烤好忘了先包肉吃

沒有趁熱將餅皮一分為二(讓其呈現中空口袋餅形狀)餅皮微涼微變硬!若硬扯(薄餅皮)會破掉，最後...只好直接將燒醬霜降牛肉片放餅皮上方包夾小菜(捲起來)吃墨西哥捲餅

飯食控(我)! 正餐沒吃飯~總覺得有一點兒空虛感

主食除了白飯

還有牛/豬壽喜燒丼與牛/豬泡菜丼可點

泡菜牛肉丼

壽喜牛肉很入味搭配韓式泡菜與椒鹽香油蔥~可口

蔬菜烤物MENU

點了~新鮮嫩香菇/切片杏鮑菇/黃金烤玉米/波浪洋芋片

檸香厚切豚五花、梨醬厚切豚五花、脆口黃金豚

梨醬厚切豚五花 不會肥!油花比例~美美的!

我們最怕吃到肥滋滋豬五花，燒肉眾的醃漬豬五花(入味不肥膩)

黑醬嫩雞丁、義式香草雞

服務生出餐時都會順便巡桌! 主動幫我們更換烤網 (烤網換很勤)

忙碌中服務態度依舊nice，不會不耐煩!

杏鮑菇烤微軟後沾味噌醬微烤收汁 Q香啾C

波浪洋芋片 (烤馬鈴薯片) 我喜歡吃微焦酥脆口感

黃金玉米 餐時已是熟玉米，烤熱就可以開啃(很甜多汁)

梨醬豬五花、烤香菇

香菇大又厚實、慢慢烤口感Q香

檸香豬五花 五花肉烤好! 記得拿剪刀、剪成一片片好入口大小。單吃或包夾生菜都很涮嘴

雞丁烤物口感很像選用去骨腿肉切丁醃漬？ 肉質嫩口、醃漬風味鹹度嘟嘟好，甜適中(不搶肉甜)

味噌黃金豚

BBQ香豬排

味噌松板肉 我喜歡吃雙面烤焦黃焦黃脆脆口感! 妹妹烤微溼潤也挺好吃的

BBQ香豬排 烤好切長條共享! 和剛剛的香烤嫩牛排一樣都很入味! 不會硬柴

我愛啃雞翅兩種口味雞翅各來一支

煙燻香烤豚

香烤豚燒烤時空氣中飄著迷人煙燻肉香

點太多肉食! 可以點一份包肉美生菜(包夾肉片或豬五花)吃！

包夾~煙燻香烤豚+泡菜或醃蘿蔔吃(爽口) 不油膩

也可包夾大大塊梨醬厚切豚五花+泡菜+煙燻豬肉+酸酸甜甜醃蘿蔔片

生菜包肉! 吃的到脆口多汁爽脆蔬菜甜又可品嘗美味燒肉香。我們超喜歡這樣吃

香烤牛肋條

牛肋條有先醃過! 略帶嚼勁! 愈嚼愈香

烤三節翅比較不好控制熟度!

我後來將雞翅剪成兩塊再燒烤(吮指香雞翅)色澤超美!

推~檸香烤雞翅! 味道較香、卡厚呷! 檸檬香氣很迷人

海鮮類! 妹妹喜歡吃蝦! 我們點蝦居多

後來又加點了日式蒲燒鯛、椒鹽小花枝、椒鹽柳葉魚

柳葉魚偏瘦(無蛋) 蠻香的

蒲燒鯛(已熟) 加熱微烤一下下就可以吃了~甜甜蒲燒醬香香配飯吃!棒棒

服務生出餐時提醒+詢問: 我們最後加點時間已到~是否有要加點的烤物？

有! 有有~我們甜點還沒吃到捏!

妹妹趕緊劃單拿給服務生!

甜點品項MENU

假如您吃燒肉眾燒肉、海鮮烤物已吃很飽! 卻又想吃一些甜點

怕該甜點品項一份的數量太多(會吃不完) 點餐時可以備註(幾個)請廚房出餐時少出!

吃燒烤(甜品)我喜歡吃冰心甜地瓜(妹妹不愛)一份有4塊(我吃不完)so劃單時有將單子數量刪除，自填2塊

妹妹是蛋糕甜點控! 每次吃燒烤吃到飽她幾乎都會點千層一口酥、奶油小鬆餅，我則是特愛冰火布朗尼

最後到自助區挖幾球Niseko北海道十勝乳源冰淇淋來個完美的聚餐ending(有4種冰淇淋口味)

燒肉眾台北大安店MENU

2024-4月拍攝 避免未來菜單內容更新或吃到飽價格調整(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準! 或直接( 點我 )查看燒肉眾粉專最新菜單明細

燒肉眾素食友善299元+10%燒烤吃到飽MENU

任一價位均可點食此頁餐點

燒肉眾(平日限定) 599元+10% 頂級饗宴吃到飽MENU

燒肉眾799元+10%豪華饗宴吃到飽MENU

燒肉眾999元+10%奢華饗宴吃到飽MENU

自助吧冰品、飲料MENU 目前沒有熱飲品項

櫃檯前方有一面許願小卡牆! 滿滿客人寫下的心願或話語(好溫馨) 希望大家願望成真!(工作/感情/學業/家庭....諸事都順心)包含我自己

吃完燒肉眾大安店(下吸式烤爐)燒肉海鮮餐食~身上無異味! 如果您仍擔心續攤或回家被發現偷偷吃燒烤~櫃檯有『衣物清新噴霧』讓饕客使用

正在找尋台北燒烤吃到飽4月優惠好康餐廳嗎？

快趁燒肉眾精緻炭火燒肉13年週年慶吃一波! 每人『生日』月份與日期若有數字『01。03。13』加碼送手掌大扇貝，每桌與村長玩遊戲挑戰勝利美食美酒立刻送給您。消費滿2500元加送週年慶限定『噗克牌』

當月生日壽星(4人同行)壽星打6折~慶生約聚吃起來!

台灣從南到北+花東地區都有燒肉眾店舖可享食 (全台分店資訊/ 點我 查看)

燒肉眾精緻炭火燒肉-台北大安店

電話: 02-2776-6650

營業時間:(一~五)17:00~24:00(六日假日)12:00~24:00(22:00最後入場)

地址:台北市大安區大安路一段51巷7號

粉專: 燒肉眾-精緻炭火燒肉(台北大安店)

官網: https://www.yuanchuang.com.tw/

IG: sioumazang_2011

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