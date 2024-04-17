近幾年，輕食文化正以前所未有的速度興起，而「Woopen木盆沙拉」便是這股風潮中的佼佼者。木盆沙拉連鎖美食，雖然遍布台北與南部，但還沒深耕台中，因此這次我特地拜訪了台中崇德的分店，來一探究竟。

Woopen木盆沙拉以新鮮多樣的食材和獨家的沙拉醬汁，提供了一個不但健康又美味的選擇。在這裡，每一份沙拉不僅色彩繽紛、吸引眼球，更重要的是，它們富含豐富的營養和纖維，滿足了現代人對健康飲食的追求。

Woopen木盆沙拉崇德門市在哪裡

Woopen木盆沙拉崇德門市位於台中市北屯區崇德路二段2-1號，如果是開車前來的朋友，可以將車停放於聖德禪寺停車場，店家會有20元的停車費折扣。

而且附近就是World Gym世界健身俱樂部 台中崇徳店、Curves可爾姿台中崇德店以及澳美伽24H健身會館 – 台中漢口店，很適合健身、運動完的朋友過來用餐喔！

Woopen木盆沙拉崇德門市用餐環境

WOOPEN木盆沙拉的裝潢，是樸素且清新的木質風格，營造出一種自然又放鬆的氛圍，讓人一踏入就感受到一股舒適迎面而來。

走進入餐廳內，這份簡約設計進一步的延伸，座位雖不算多，卻恰到好處的營造出一種愜意用餐環境。

不少顧客都會點上一份外帶，快速又方便。

順帶一提，用完餐後，餐具是要自己回收的唷！

Woopen木盆沙拉崇德門市最新菜單

菜單真上都有食材照片，讓人直接聯想到食材的新鮮度和菜色。

「木盆經典沙拉」提供了多樣的選擇，像是鮪魚沙拉、嫩煎雞腿沙拉、焗烤牛肉丸沙拉等，不但色彩繽紛，營養搭配也很均衡。

在「佛卡夏、貝果區」，他們提供了夾入各種餡料的佛卡夏及貝果，從經典鮪魚芝士貝果，到具有夏威夷風情的夏威夷焗烤焙果堡，每一款都是精心挑選的配料，看起來非常誘人。

「新鮮果汁」和「咖啡」，不論是想來一杯清新的檸檬蘋果汁，還是一杯香濃的拿鐵，Woopen木盆沙拉都能滿足你。

Woopen木盆沙拉崇德門市餐點介紹

五種特調沙拉醬

近幾年，台灣人越來越重視健康飲食，這股風潮從歐美蔓延而來，讓沙拉不只是一種食物，更是許多上班族對健康生活的追求。

WOOPEN木盆沙拉之所以能受到歡迎，關鍵在於他們如何挑選食材及嚴格的衛生管理。他們對沙拉的食材從清洗到處理，都是以手工處理，並在低溫環境下進行製作，來確保新鮮和衛生。

說到他們的沙拉醬，也是特色之一：

凱撒醬：經典選擇，帶有濃郁的乳酪味和微微的蒜香，口感濃厚，非常適合與羅美生菜等爽脆蔬菜搭配，為沙拉增添層次。

和風油醋汁：口感清爽，酸酸甜甜，融合了日式的細膩和油醋的醇厚，特別適合海鮮或者清淡的蔬菜沙拉，並增加了提味效果。

日式胡麻醬：有著濃厚的芝麻香和稍甜的口感，吃起來很滑順，適合搭配肉類。

梅子醬：味道酸甜帶點果香，梅子的獨特風味能為沙拉增添一股清新口感，很適合夏天，給人清涼解膩的感覺。

優格醬：味道溫和帶有優格的酸味，能為沙拉帶來清爽不膩的食感，適合想要低卡低脂控制熱量攝取的朋友。

對於喜歡吃傳統沙拉的朋友，「凱撒醬」是不錯的選擇；而追求清新口感的，可以選擇「和風油醋汁」或「優格醬」。

至於像我喜歡濃郁風味的，「日式胡麻醬」是我的最愛，雖然熱量比較高，但厚重的香氣讓我難以抗拒。

田園鮮蔬沙拉

每一種蔬菜都保持著新鮮的脆度，一點也不苦澀。當中還加入的紅藜麥，不僅多了些營養，還多了點口感。

酥脆的法國麵包丁點綴其中，增添了額外的咬勁，讓沙拉的每一口都變得更加立體。

沙拉中的生菜、蘿蔓以及歐式生菜，與牛蕃茄的多汁、彩色甜椒的微甜、小黃瓜的清脆相融合，吃起來像是夏日田野的清風。

玉米的香甜、紫衣甘藍的微妙苦甜對比，以及台農57號黃地瓜帶來的自然甘甜，這些蔬菜合奏出一曲色彩斑斕的田園交響曲。

上面還撒上加州葡萄乾，它的甜味恰到好處的提升了整體的風味，非常好吃～

挪威煙燻鮭魚沙拉

煙燻鮭魚沙拉，這道的主角是煙燻鮭魚，不僅柔軟還入口即化，帶著微微的煙燻香氣和天然的油脂光澤。

魚肉上撒的辛香料與碎黑胡椒不僅增添了微妙的辣感，更帶來了層次分明的口感和香氣。

搭配鮭魚的，同樣是多樣化且大份量的蔬菜。

夏威夷焗烤焙果堡

夏威夷焗烤貝果堡，莫札瑞拉和帕瑪森的濃郁、德國香腸的鹹香、還有鳳梨和蕃茄的酸甜，在貝果堡中完美融合，創造出清爽又濃郁的獨特風味。

外酥內軟的貝果，吃起來口感很棒，焗烤貝果的關鍵在於那滿滿的起司，一個整味道濃郁，熔化後的起司覆蓋在其他食材上，讓整體風味更加突出。

德國香腸切片，鹹香中帶有特有的煙燻味，烘托出其他食材的甜，新鮮的洋蔥和牛蕃茄，更是增添了一絲清新，尤其是蕃茄的汁在口中爆開，與鳳梨的酸甜相遇，讓人完全停不下來啊！！！

蘿勒烤雞腿佛卡夏

他們的佛卡夏保持了傳統酥脆外皮的同時，內部卻是軟綿綿、充滿彈性的，實在是太迷人了！

蘿勒烤雞腿經過低溫慢烤，保留了肉汁與嫩度，外層則是烤至金黃酥脆，再加上自製的蘿勒醬，蘿勒與香脆的雞皮完美結合，每一口都回味無窮。

裡頭還加入了新鮮的牛番茄和水耕有機蘿蔓，當你咬下這個佛卡夏時，首先是麵包的酥脆，接著是雞肉的多汁與蘿勒醬的清香，最後是才是蘿蔓的爽口。

烤佛卡夏麵包

麵包的外皮變得金黃酥脆，而內部則保持了一種軟綿和濕潤。

蘿勒番茄蔬菜湯

套餐還包含了蘿勒蕃茄蔬菜湯和一杯飲品。

蘿勒蕃茄蔬菜湯，以番茄為基底，加入了蔬菜和蘿勒，蘿勒的微妙香氣與蕃茄的酸甜，喝起來相當清爽開胃。

芒果鳳梨特調

新鮮的芒果、鳳梨和蘋果，每一種水果都經過精挑細選。

不僅能感受到芒果的濃郁香氣，還有鳳梨與蘋果的甜，讓人在炎熱的夏日中瞬間感受到清涼。

Woopen木盆沙拉崇德門市心得評價

Woopen木盆沙拉崇德門市，這裡不僅僅是一家輕食沙拉店，更像是一個充滿生活品味的小空間，讓人在忙碌的都市生活中，找到了一處可以短暫休憩的綠洲。

沙拉食材的新鮮度毋庸置疑，你都能感受到蔬菜的鮮甜和果物的自然香氣，而且，他們家的沙拉醬選擇多樣，從經典的凱撒醬到特色的日式胡麻醬，都是那麼的與眾不同。

另外，他們對顧客的親切服務也是一大亮點，無論是餐點推薦還是用餐環境的維護，都能感受到Woopen木盆沙拉的專業與熱情。

整體來說，不論是想要尋找一個安靜的角落享受一個人的午餐，還是與家人朋友分享健康美食，Woopen木盆沙拉都能滿足你的需求。以上，這間北屯輕食沙拉，推薦注重健康飲食的你囉。

Woopen木盆沙拉崇德門市店家資訊

Woopen木盆 崇德加盟門市

評分： / 4.7

地址：406台灣台中市北屯區崇德路二段2-1號( 地圖 )

電話：04 2236 4243

營業時間

星期一: 10:30 – 20:30,

星期二: 10:30 – 20:30,

星期三: 10:30 – 20:30,

星期四: 10:30 – 20:30,

星期五: 10:30 – 20:30,

星期六: 10:30 – 20:30,

星期日: 10:30 – 20:30

星期一: 10:30 – 20:30, 星期二: 10:30 – 20:30, 星期三: 10:30 – 20:30, 星期四: 10:30 – 20:30, 星期五: 10:30 – 20:30, 星期六: 10:30 – 20:30, 星期日: 10:30 – 20:30 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

更多網美、聚餐餐廳