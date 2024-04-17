此食記為花見團子造訪「醉焉樓」 (造訪日期 : 2023/03)
「醉焉樓-中式餐酒館」中式快炒、日式串燒
汐止餐酒館推薦、汐止聚餐推薦、汐止美食推薦
醉焉樓
地址 : 新北市汐止區大同路一段316號
電話 : 02-86421316
時間 : 17:00–03:00（六、日）
17:00–01:30（二、三、四、五）
愛吃餐酒館料理的朋友本次邀約團子吃美食，來到位於汐止的「醉焉樓」餐酒館。店家位在汐止樟樹灣大同路上，交通很便利。「醉焉樓」是由過去在信義區開餐廳及大飯店服務的料理主廚所開設，餐點種類多元，有中式快炒、日式燒烤，以及各國酒類、精緻調酒，是個人晚上打牙祭、多人聚餐的好地方。
店內佈置採中式風格點綴日式的藝術裝置，中式紅燈籠，喜氣昂昂，吧台擺滿各式酒品，也有多張單人的高腳椅可在這小酌，店內提供多組4人、6人、10人座位，多人聚餐也沒問題。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，有中式快炒、日式燒烤、搭配兩杯調酒，豐盛又澎湃，接下來就一一品嚐吧！
炒水蓮
「炒水蓮」以大火快炒，水蓮加上肉絲香氣四溢，鮮綠色澤水蓮爽脆清甜，讓我們一口接一口。
避風塘草蝦
「避風塘草蝦 」吃出主廚真功夫！選用新鮮草蝦，加入蒜酥、青蔥、辣椒快炒，大隻草蝦軟嫩彈牙，蒜酥鹹香好下飯，酥脆的口感讓團子都忍不住吮指回味。
四季肥腸
「四季肥腸」是熱炒店必點菜色！主廚特製的「四季肥腸」也是精心考究，肥腸滷過後再炸，搭配乾煸四季豆，堪稱「天作之合」，口感絕佳！
紹興醉雞腿 (小)
「紹興醉雞腿」是每桌必點，晚來恐吃不到！主廚刀工俐落，雞腿肉切得厚薄分明。雞肉肉質鮮甜Q彈，鹹香入味，還能品嘗到滲入肉裡的淡淡酒香。建議可先單吃雞腿原味，之後再搭配店家特製的海山醬、椒鹽、醬油辣椒，又是不同的好味道。
酥炸椒鹽廣島大牡蠣
「酥炸椒鹽廣島大牡蠣」澎湃吸睛！大牡蠣足足有成人半個拳頭大， 酥脆的外皮包裹著鮮嫩飽滿的牡蠣，一口咬下在口中大爆汁，吃得到大海原味，新鮮又肥美！
糖醋魚柳
「糖醋魚柳」涮嘴100％！精選魚肉去除魚刺切成魚條，油炸後增添酥脆口感，拌入糖醋醬快炒，酸甜有勁，魚肉鮮甜綿密，大人小孩一定都會喜歡。
除中式快炒外，這也有提供日式居酒屋的燒烤料理！採用現點現烤，以龍眼木燒烤能鎖住食材原味，將食材發揮至極致，加上主廚好手藝，食材、調味和烤功皆是一等一，深獲客人喜愛。
秘製塔香鹹豬肉
「秘製塔香鹹豬肉」鹹豬肉加入主廚特製醬料醃製而成，燒烤後豬肉Q彈，鹹香有味，一吃就上癮，團子推薦必點的單品，是別家吃不到的好味道！
義式松阪豬
「義式松阪豬」義式香料香料調味過的松阪豬嫩中帶脆，肉質甜美而不膩、吃起來有嚼勁，讓肉肉控的友人讚不絕口。
明太子雞肉串 \ 孜然羊肉串
「明太子雞肉串」一口放入嘴中雞肉滑嫩多汁，搭配辛辣濃郁的明太子醬，鹹甜交錯的滋味，幸福100％。「孜然羊肉串」羊肉柔嫩滑順，孜然濃郁辛香，大漠風情十足，越吃越涮嘴。
醬烤牛肉串
「醬烤牛肉串」牛肋條飽滿扎實，Q彈有勁，搭配上和風味的柴魚片，撞擊出不同滋味，吃過就一定會愛上。
明太子山藥 \ 蜜香蒜蓉貝柱
「明太子山藥」鹹香有味！口感清脆的山藥搭配經過炙燒過的明太子，保留山藥半生熟間、既脆又軟的口感，清爽又開胃。「蜜香蒜蓉貝柱」吃得到大海原味！大顆干貝Q彈有嚼勁，配上高麗菜絲、蔥花、辣椒，襯托出更豐富多元的味道及口感，完全擄獲我們的心。
不能梅有你
「不能梅有你」呈現浪漫橘紅色，調酒以白桃綠茶梅酒為基底，加入可爾必思、蔓越莓調製，喝起來酸甜清新、溫柔順口，很適合女生品嚐享用。
玫瑰花浴
「玫瑰花浴」高雅清新！以紅酒為基底，加入桃子酒、檸檬汁、柳橙汁 、酸檸檬片調製，喝起來醇厚濃香，酸甜口感更有勁。讓團子驚喜的是店家將紅酒放入浴缸器皿，加入玫瑰花瓣，彷彿公主的玫瑰浴。此款調酒喝法也很特別，要用吸管喝，讓你品嚐皇家的浪漫奢華。
整體而言，團子覺得「醉焉樓-中式餐酒館」是很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方。店家菜色種類超級多，中式快炒、日式燒烤應有盡有。主廚也會細心詢問客人口味，讓人倍感貼心。這裡的酒種豐富，調酒也極富創意特色。店家也有提供多種優惠，打卡、滿額送好禮，讓客人吃飽飽！喜歡吃快炒、燒烤、小酌的朋友，不妨晚間來這坐坐，享用店家美味料理與酒品，可以大口遍嚐美食也能小酌品悠閒。
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