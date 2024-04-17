此食記為花見團子造訪「醉焉樓」 (造訪日期 : 2023/03)



「醉焉樓-中式餐酒館」中式快炒、日式串燒

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醉焉樓



地址 : 新北市汐止區大同路一段316號

電話 : 02-86421316

時間 : 17:00–03:00（六、日）

17:00–01:30（二、三、四、五）



愛吃餐酒館料理的朋友本次邀約團子吃美食，來到位於汐止的「醉焉樓」餐酒館。店家位在汐止樟樹灣大同路上，交通很便利。「醉焉樓」是由過去在信義區開餐廳及大飯店服務的料理主廚所開設，餐點種類多元，有中式快炒、日式燒烤，以及各國酒類、精緻調酒，是個人晚上打牙祭、多人聚餐的好地方。

店內佈置採中式風格點綴日式的藝術裝置，中式紅燈籠，喜氣昂昂，吧台擺滿各式酒品，也有多張單人的高腳椅可在這小酌，店內提供多組4人、6人、10人座位，多人聚餐也沒問題。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，有中式快炒、日式燒烤、搭配兩杯調酒，豐盛又澎湃，接下來就一一品嚐吧！

炒水蓮

「炒水蓮」以大火快炒，水蓮加上肉絲香氣四溢，鮮綠色澤水蓮爽脆清甜，讓我們一口接一口。

避風塘草蝦

「避風塘草蝦 」吃出主廚真功夫！選用新鮮草蝦，加入蒜酥、青蔥、辣椒快炒，大隻草蝦軟嫩彈牙，蒜酥鹹香好下飯，酥脆的口感讓團子都忍不住吮指回味。

四季肥腸

「四季肥腸」是熱炒店必點菜色！主廚特製的「四季肥腸」也是精心考究，肥腸滷過後再炸，搭配乾煸四季豆，堪稱「天作之合」，口感絕佳！

紹興醉雞腿 (小)

「紹興醉雞腿」是每桌必點，晚來恐吃不到！主廚刀工俐落，雞腿肉切得厚薄分明。雞肉肉質鮮甜Q彈，鹹香入味，還能品嘗到滲入肉裡的淡淡酒香。建議可先單吃雞腿原味，之後再搭配店家特製的海山醬、椒鹽、醬油辣椒，又是不同的好味道。

酥炸椒鹽廣島大牡蠣

「酥炸椒鹽廣島大牡蠣」澎湃吸睛！大牡蠣足足有成人半個拳頭大， 酥脆的外皮包裹著鮮嫩飽滿的牡蠣，一口咬下在口中大爆汁，吃得到大海原味，新鮮又肥美！

糖醋魚柳