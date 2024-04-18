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【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃，還能看到101，貓空心中第一名的景觀餐廳｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-04-18 11:32:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：109
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：442篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 文山區

造訪商家：光羽塩 LYTEA
phone02-2939-4050
place台北市文山區指南路三段38巷14-2號
作者本次評價：
3.50
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg

Ruby在貓空吃了滿多間有名的餐廳，

這間光羽塩 Lytea真的是意外發現的寶藏餐廳，餐點好吃服務也很好，

但價位就是景觀餐廳的價位，這就是看每個人接受的價位程度囉~

 

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

比起陽明山貓空也算是Ruby假日滿常來吃美食和活動的地方，

貓空交通便利搭公車；貓空的纜車都會到達，

或者是在山下也可以搭共乘計程車到。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

如果沒訂位一定要先去櫃台候位喔，

假日生意是非常好的。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

一進入餐廳映入眼簾的是寬敞的用餐環境和親切的服務人員。

也有沙發區的用餐這區域的低消是3000元

這裡可以看到美景不過就是用餐的話感覺會不太舒適。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

如果天氣微涼不會太熱，

外面的用餐區基本上都是滿位狀態。

他們家廁所的是感應燈，如果真的在裡面待太久會熄燈

只要揮一下手就會在亮了喔，滿特別的。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

菜單上的美食種類多，都能滿足不同口味的饕客。

線上菜單請點此

和風過貓 $220
每一口都帶著清爽的和風醬汁，過貓的獨特口感真的是回味無窮。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

白斬雞 $520

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃
 

雞肉鮮嫩滑順，口感細膩，外皮帶有微微的彈性，

每一口都充滿了濃郁的雞肉香氣，

配上特製的醬汁，更加美味。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃
 

糖醋魚片$300
魚片炸的外酥內嫩，糖醋的酸甜恰到好處，

帶來一種獨特的口感和風味。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

茶香炒飯 $200
炒飯散發著淡淡的茶香，每一粒米都吸收了茶香的滋味，

吃起來香氣四溢。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

鹹蛋苦瓜 $240
苦瓜的苦味與鹹蛋的鹹香完美結合，鹹蛋的香味瞬間爆發

喜歡鹹蛋料理的絕對必點起來。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

茶油麵線 $130
麵線每一口都充滿了茶油的香氣，讓人感受到一種純樸的美味。

 

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃
 

除了精緻的料理外，光羽塩 Lytea還提供各種茶葉茶品，

Ruby點了鐵觀音 $550 ，茶資一人$80

泡茶的器具也都準備得很齊全，如果是第一次前往泡茶用餐的客人，

店員也會快速又仔細地講解泡菜的步驟，在這還可以體驗泡茶的樂趣。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

如果是自帶茶葉就是每人茶資200元，鐵觀音茶清新甘甜，茶香甘甜，

帶來一種舒適的放鬆感，茶資精心挑選的茶葉更加豐富了茶的層次感。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

香蕉巧克力鬆餅 $250
香蕉的甜味和巧克力的濃郁完美融合，

唯一可惜的一點是鬆餅烤的不夠酥脆，

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

中間搭配的冰淇淋味道還不錯，與鬆餅的搭配更豐富了口感。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

鐵觀音重乳酪 $150
鐵觀音重乳酪口感濃郁細膩，乳酪的香氣搭配著茶的清香，

一口咬下去有如在茶園之中，清新怡人。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

焦糖泡芙塔 $130
焦糖的甜味與泡芙的鬆軟完美融合，

一份有四顆泡芙真的是不夠吃。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

竹炭花生 $95

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃


雖Lytea的價位偏高，但每道菜的份量和品質以及風景都滿值得的，

服務也算還滿周到，讓人感受到物超所值的用餐體驗。

每人基本消費NT$200元，另外還有10%的服務費，

雖然價位較高，但在這樣的環境中享受美食也是一種享受。

【文山區餐廳】光羽塩 Lytea，中式餐點、品茶、甜點都好吃

整體來說Ruby滿推薦Lytea的，Lytea絕對是貓空的一顆隱藏美食寶藏，

無論是和家人朋友一起用餐，或是獨自來放鬆身心，

都能享受到店家的料理和舒適愉悅的用餐體驗。

下次來貓空遊玩時，記得到Lytea品味這份美味喔！


 

【店家資訊】
👉光羽塩 Lytea
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠台北市文山區指南路三段38巷14之2號
☎️0229394050
⏰AM11:00~PM23:30 (周一二公休)


 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

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