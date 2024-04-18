Ruby在貓空吃了滿多間有名的餐廳，
這間光羽塩 Lytea真的是意外發現的寶藏餐廳，餐點好吃服務也很好，
但價位就是景觀餐廳的價位，這就是看每個人接受的價位程度囉~
比起陽明山貓空也算是Ruby假日滿常來吃美食和活動的地方，
貓空交通便利搭公車；貓空的纜車都會到達，
或者是在山下也可以搭共乘計程車到。
如果沒訂位一定要先去櫃台候位喔，
假日生意是非常好的。
一進入餐廳映入眼簾的是寬敞的用餐環境和親切的服務人員。
也有沙發區的用餐這區域的低消是3000元
這裡可以看到美景不過就是用餐的話感覺會不太舒適。
如果天氣微涼不會太熱，
外面的用餐區基本上都是滿位狀態。
他們家廁所的是感應燈，如果真的在裡面待太久會熄燈
只要揮一下手就會在亮了喔，滿特別的。
菜單上的美食種類多，都能滿足不同口味的饕客。
和風過貓 $220
每一口都帶著清爽的和風醬汁，過貓的獨特口感真的是回味無窮。
白斬雞 $520
雞肉鮮嫩滑順，口感細膩，外皮帶有微微的彈性，
每一口都充滿了濃郁的雞肉香氣，
配上特製的醬汁，更加美味。
糖醋魚片$300
魚片炸的外酥內嫩，糖醋的酸甜恰到好處，
帶來一種獨特的口感和風味。
茶香炒飯 $200
炒飯散發著淡淡的茶香，每一粒米都吸收了茶香的滋味，
吃起來香氣四溢。
鹹蛋苦瓜 $240
苦瓜的苦味與鹹蛋的鹹香完美結合，鹹蛋的香味瞬間爆發
喜歡鹹蛋料理的絕對必點起來。
茶油麵線 $130
麵線每一口都充滿了茶油的香氣，讓人感受到一種純樸的美味。
除了精緻的料理外，光羽塩 Lytea還提供各種茶葉茶品，
Ruby點了鐵觀音 $550 ，茶資一人$80。
泡茶的器具也都準備得很齊全，如果是第一次前往泡茶用餐的客人，
店員也會快速又仔細地講解泡菜的步驟，在這還可以體驗泡茶的樂趣。
如果是自帶茶葉就是每人茶資200元，鐵觀音茶清新甘甜，茶香甘甜，
帶來一種舒適的放鬆感，茶資精心挑選的茶葉更加豐富了茶的層次感。
香蕉巧克力鬆餅 $250
香蕉的甜味和巧克力的濃郁完美融合，
唯一可惜的一點是鬆餅烤的不夠酥脆，
中間搭配的冰淇淋味道還不錯，與鬆餅的搭配更豐富了口感。
鐵觀音重乳酪 $150
鐵觀音重乳酪口感濃郁細膩，乳酪的香氣搭配著茶的清香，
一口咬下去有如在茶園之中，清新怡人。
焦糖泡芙塔 $130
焦糖的甜味與泡芙的鬆軟完美融合，
一份有四顆泡芙真的是不夠吃。
竹炭花生 $95
雖Lytea的價位偏高，但每道菜的份量和品質以及風景都滿值得的，
服務也算還滿周到，讓人感受到物超所值的用餐體驗。
每人基本消費NT$200元，另外還有10%的服務費，
雖然價位較高，但在這樣的環境中享受美食也是一種享受。
整體來說Ruby滿推薦Lytea的，Lytea絕對是貓空的一顆隱藏美食寶藏，
無論是和家人朋友一起用餐，或是獨自來放鬆身心，
都能享受到店家的料理和舒適愉悅的用餐體驗。
下次來貓空遊玩時，記得到Lytea品味這份美味喔！
【店家資訊】
👉光羽塩 Lytea
🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此
🏠台北市文山區指南路三段38巷14之2號
☎️0229394050
⏰AM11:00~PM23:30 (周一二公休)
此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，
而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，
Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。
圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌
RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐
Ruby很愛吃美食、👩🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，
目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，
想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。
要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。
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