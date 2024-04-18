火鍋界的饗食天堂！「小福利麻辣鍋」全面升級！超強自助百匯包含台日式炸物、炙燒握壽司、和牛咖哩、金色三麥生啤酒、哈根達斯冰淇淋等等都是無限量供應！

火鍋界的饗食天堂，全新用餐型態的火鍋吃到飽！「小福利麻辣鍋」竹北遠百店超有感大升級！是我吃過自助吧最強的火鍋吃到飽！超強自助百匯包含台日式炸物、炙燒握壽司、開胃涼拌菜、和牛咖哩/手切滷肉、金色三麥生啤酒、復古創意飲品、哈根達斯冰淇淋、9種甜點水果，超豐盛又具創意的百匯！「小福利麻辣鍋」肉品部分提供和牛極霜、安格斯黑牛、究好豬梅花豬等10種肉品，也有天使紅蝦、干貝、軟絲、螃蟹數十種海鮮選擇，當然還有30多種新鮮時蔬、特色火鍋料，通通都是無限自取！「小福利麻辣鍋」以頂級麻辣鍋物結合自助百匯，無限享用的美味，絕對能滿足你的味蕾！

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「小福利麻辣鍋」位在遠百竹北店8F，同一層的旭集、果然匯都是隸屬於饗賓集團旗下品牌，每到用餐時段都有滿滿人潮，這次小福利麻辣鍋的大改版，把饗賓集團拿手的自助百匯結合火鍋吃到飽，搖身一變，就成了火鍋界的饗食天堂！

「小福利麻辣鍋」裝潢相當乾淨明亮！灰色磨石子地板，結合木質色調的餐桌，牆面上像素藝術風格的圖案，讓整個空間更增添文青感，內用座位以2-4人為主，一桌一鍋的方式供應，用餐空間一樣是寬敞又舒適。

．平日中餐 $898

．平日晚餐、假日全天 $998

．用餐限時120分鐘，酌收10%服務費。

「小福利麻辣鍋」讓你放心大口吃火鍋，可以自取可愛的「靠臉吃飯圍兜兜」，不怕弄髒衣服，很貼心的服務。

「職人炙燒握壽司區」有現場炙燒的和牛、鮭魚握壽司，以及兩款捲壽司，能在火鍋吃到飽能吃到如此精緻的壽司，而且還很好吃，我可以為了他，一個月來好幾次！

「開胃涼拌菜區」包含黃金泡菜、涼拌白蘿蔔、蒜香小黃瓜、流口水雞、拔絲地瓜、雲南大薄片、泡椒皮蛋豆腐、Q筋酸辣粉，都是以中式料理為主，選擇非常豐富。

吃鍋前先來自助吧墊墊胃，「炸物區」有多款台味十足的炸物點心，還附超台的炸物籃給你盛裝！

推薦必夾「花枝蝦油條」，酥脆油條咬下去是海味十足的花枝蝦漿，還吃得到蝦肉及花枝塊，真的很好吃！不能錯過的還有「搖搖薯條」，把薯條夾進紙袋裡，再撒上海苔粉、十八香辣粉，均勻搖晃後就能享用，口味相當涮嘴！不能錯過還有「十八香小酥肉」，以去骨豬肉添加18種辛香料、藥材下去醃漬，口感外酥Q彈，每一口香氣都好有層次，真的比外面很多炸物店還要好吃。沒想到火鍋吃到飽還能吃到現炸出爐的「炸蝦天婦羅」，這真的超級加分啊！

「和牛咖哩/手切滷肉」也都真心推薦！

「和牛咖哩」走的是日式奶油咖哩路線，咖哩香甜且奶香十足，還有滿滿和牛肉片，一不小心就會嗑掉一碗。「黏唇手切滷肉」肥瘦比例剛好，重點是非常香，吃得到黏純膠質感，又有瘦肉的口感，一定要來一碗！另外還有提供「麻辣豆腐」，如果有點麻辣鍋的話，可以丟進去煮。

「蔬菜火鍋料自助吧」有高達30多種食材選擇，而且很多是外面火鍋店少見又好吃的食材，像是手打川丸子、麻辣花枝丸、鈴鈴卷、水果玉米、栗子南瓜、炸魚皮等等，火鍋料都有精心挑選過，特別是丸子類，每一樣都很有特色又好吃。

「調味料區」有14種醬料，其中很多都是自家特色特調醬料，像是「十八香特製沙茶」，是以18種天然食材手工製作，真功夫沙茶醬沾肉必備！「香個臭皮醬」是香菜加上皮蛋，兩個讓很多人害怕的食材，負負得正的香氣意外合拍，很適合搭配豬肉片或是炸物享用，來 「小福利麻辣鍋」一定要試試！另外還有提供免費生雞蛋，這點也很加分，拌入調味料中，沾肉片更過癮好吃。

這比臉大豆皮，真的有夠誇張，超適合打卡拍照！而且沒什麼油耗味，吸飽湯汁的豆皮真的有夠香、有夠好吃！

肉片點餐方式是把餐桌上的四個夾子，丟入想吃的肉盒中，接著師傅就會現點現切，再由服務人員幫你送上桌！

肉片種類有澳洲熟成和牛極霜、美國無骨牛小排、美國CAB安格斯黑牛、美國Prime頂級霜降牛、美國Choice嫩肩牛、美國特選牛五花、伊比利豬五花、究好豬豬梅花，另外還有滷牛肚、牛百葉、滷大腸、雞腿肉、花雕雞腿肉，放置在海鮮區，可以自行夾取。

這次小福利麻辣鍋的升級還吃得到澳洲和牛！「澳洲熟成和牛極霜」紅白相間的油花真的超級美，大概涮個5秒就能起鍋享用那粉紅色澤的軟嫩口感，一定要沾「十八香特製沙茶」，真的很好吃。

鍋底以鴛鴦鍋方式供應，有經典麻辣、鮮香汕頭、輕舒番茄、日式昆布四種湯頭選擇～

推薦一定要點「經典麻辣」，以20多種中藥材下去熬煮，辛、香、麻、辣底蘊豐富多層次，是很有自家特色的麻辣湯底，如果覺得不夠辣可以額外加點麻辣牛油磚，另一個湯底是古早味的「鮮香汕頭」，以豬大骨、多種蔬菜、海鮮下去熬煮的，喝起來扁魚香氣十足，拿來涮肉、蘸「十八香特製沙茶」超對味。

豬肉竟然有台灣在地頂級豬肉品牌「究好豬梅花肉」，是台灣很多高級餐廳甚至米其林餐廳在使用的肉品，油花肥美程度完全不輸牛肉，滋味香甜且無腥味，而且市售價格也不便宜，來「小福利麻辣鍋」能無限享用，真的是太有口福啦！

「小福利麻辣鍋」以前肉片、海鮮都是掃QR Code點餐，現在換成自助取餐方式，一整排的海鮮餐檯，包括干貝、軟絲、烏鱧魚片、小卷、文蛤、東石蚵仔、特選白蝦、澳洲白玉蝦、天使紅蝦、蟹腳、扇貝、花枝漿、 蝦仁漿，整個升級超有感！推薦必夾「澳洲白玉蝦」，肉質緊實且口感脆甜，當天一不小心就吃了10幾隻，「東石蚵仔」、「文蛤」、「扇貝」也都有挑選過，都很肥美大顆，品質新鮮沒話說。

飯後點心有六種當季水果、芋頭西米露、冰糖燉梨甜湯，選擇好多元！

當然「小福利麻辣鍋」的冰品也是本店重點，Haagen-Dazs冰淇淋、冰淇淋 No.24濃作一次滿足，一個濃郁、一個清爽！

冰淇淋超級推他們家的自有品牌「冰淇淋 No.24濃作」，口感濃郁又滑順，真材實料且無化學添加，味道不會太甜，吃多也不膩口。

「飲料區」包含罐裝汽水、咖啡機、冰沙機、冷泡茶花椒白桃烏龍、山楂玫瑰洛神，還有復古創意飲品早餐店奶茶、山楂烏梅汁、梅子綠茶，酒類有金色三麥生啤酒，值得一提的是這裡提供不少零卡汽水，還有零酒精海尼根，這點真的超加分！

「小福利麻辣鍋-竹北遠百店」這次大改版搖身一變成火鍋界的饗食天堂！最引人矚目的是自助吧的升級，提供了頂級鍋物百匯，選擇更加豐富多元，從台日式炸物、炙燒握壽司到開胃涼拌菜，以及特色飲品和甜點水果，應有盡有，仿佛來到自助百匯一樣。火鍋部分肉品海鮮也一起升級，提供了和牛霜降、究好豬等高品質肉品，還有10多種海鮮、新鮮蔬菜以及特色火鍋料，全新吃鍋體驗，絕對是新竹火鍋吃到飽的新亮點！

下次來遠東百貨竹北店不知道吃什麼嗎？來「小福利麻辣鍋」就對啦！