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【電影首映會】改編自韓國話題小說 #神鬼對決，是企業洗白？還是媒體操弄？或網軍部隊？真相是什麼？【電影推薦】韓國電影

2024-04-19 08:53:00 Phyllis 17 人氣：105
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窩客好文

Phyllis 17

發表篇數：355篇

文章類別：娛樂-戲劇電影

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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #神鬼對決

【電影首映會】改編自韓國話題小說 #神鬼對決，是企業洗白？還2-神鬼對決_多人版海報_4月19日在臺上映

劇情：記者林商鎮（孫錫求 飾），在揭發大企業的不當行為後，被認為是誤報而遭停職。某天他接獲名為車塔卡（金東輝 飾）情報，得知這世上竟存在著操控網路輿論的組織，便決定開始調查此事……

原來存在著謊言的真相，才令人相信

3-神鬼對決_新聞稿照01_《神鬼對決》以兩倍票房成績擊退《哥吉拉與金剛：新帝國》空降韓國票房冠軍！4-神鬼對決_新聞稿照03_《晝盲神探》金聖哲、《奇怪的數學家》金東輝、《惡鬼》洪慶精彩共演！

隨著網路的發展，自媒體的崛起，每天接觸的訊息，包含很多是捏造假編為了博取眼球，取得流量，有的更甚者引起偏頗的輿論，造成社會的不安！

網路輿論的威力很大，更需要用聰明成熟的心智去判斷！

5-神鬼對決_新聞稿照07_出道10年的金聖哲以電視劇《你喜歡布拉姆斯嗎》、《那年，我們的夏天》為臺灣觀眾熟知6-神鬼對決_新聞稿照06_《惡鬼》洪慶飾演操控輿論上癮的鍵盤俠

虛實難分的 #神鬼對決，4月19日（五）全台上映！

7-神鬼對決_新聞稿照08_金聖哲透露和金東輝、洪慶變的很親近！8-神鬼對決_前導海報_4月19日在臺上映

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #神鬼對決

祝福好人一生平安

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