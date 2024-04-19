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車庫娛樂邀約搶先看首映場 #神鬼對決

劇情：記者林商鎮（孫錫求 飾），在揭發大企業的不當行為後，被認為是誤報而遭停職。某天他接獲名為車塔卡（金東輝 飾）的情報，得知這世上竟存在著操控網路輿論的組織，便決定開始調查此事……

原來存在著謊言的真相，才令人相信

​

隨著網路的發展，自媒體的崛起，每天接觸的訊息，包含很多是捏造假編為了博取眼球，取得流量，有的更甚者引起偏頗的輿論，造成社會的不安！

網路輿論的威力很大，更需要用聰明成熟的心智去判斷！

虛實難分的 #神鬼對決，4月19日（五）全台上映！

感謝 #GaragePlay #車庫娛樂 #MAGICHOUR邀約搶先看首映場 #神鬼對決

祝福好人一生平安

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