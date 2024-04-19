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台中的「中央公園遊客中心」應該算是全台最酷的遊客中心之一了吧，因為這裏的前身是水湳機場，所以遊客中心以飛航為主題，設計出有特色的「特色飛航館」，來這裏除了可以讓遊客回顧過去水湳機場風采，還特別營造出搭乘飛機的過程，從入關到登機，航廈大廳、出境報到櫃台、實體737客機機艙~~~提供遊客有趣的體驗，還沒出過國或想讓孩子體驗搭飛機的過程，很推薦來走上一遭，體驗一下登機的臨場感 ! 當然也可以安排一日遊好好逛遍超大的台中中央公園

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台中中央公園遊客中心 資訊

台中中央公園遊客中心 交通停車

自行開車： Google導航輸入台中中央公園遊客中心即可到達

Google導航輸入台中中央公園遊客中心即可到達 停車場：有附設免費及付費停車場，開車來很方便，更多停車場資訊

台中中央公園遊客中心有汽機車停車格，目前還未收費

台中中央公園遊客中心 空間環境

台中中央公園佔地非常廣大，但這次先鎖定遊客中心!!因為遊客中心本身也很好玩啊

臺中中央公園，位於臺中市西屯區水湳經貿園區裡的大型公園。總面積約67公頃，啟用後成為臺灣面積第四大之公園。基地前身為水湳機場，內留有歷史建築水湳機場營舍與原日軍臺中飛行場機槍堡、老樹公園等歷史遺跡。(內容引自維基百科)

遊客中心的外觀也滿有時尚感、滿吸睛的

遊客中心正對面有一間全家便利商店，真的太方便了。可以買點東西吃吃喝喝休息一下

台中中央公園的遊客中心真的很厲害，把內部打造成航廈大廳、出境報到櫃台！

一入門就好像要通關一樣，還設有閘門呢

中央公園遊客中心內有仿真的報到櫃檯、飛機跑道還有候機室 !

當然也有提供沙發座椅讓遊客短暫休息，另外也有提供手機充電！天氣熱也有冷氣吹呢，很棒!!

這部份也有報到掛行李的意象呢

自助報到機、時空旅廊，搭配裝置藝術，真的把登機的過程通通搬進來了

準備通過造型迴廊進入沉浸之旅

沉浸式的影片欣賞，主要是播放水湳機場啟航到世界各地的影片，影片每15分鐘會輪播一次

想看的就自由入場就可以了

整個過程還滿精采的

感覺真的來看極光了，超有臨場感，真的是人生必遊清單之一阿!

這部份是介紹水湳機場的歷史和模型機展示，同時陳列了各時期的歷史照片，讓遊客更加認識水湳機場

有飛機模型展示，可以搭配搜尋搜尋平台認識各種飛機

1F電梯口設有變裝拍照機，遊客可選擇想扮演的角色，合成完畢還可下載留念。

空姐、機師、空少，滿足對航空業的想像

合成完畢還可下載留念

一樓還有個亮點，就是直接把整台飛機搬過來啦

這當然是模擬的機艙，但透過這樣的體驗， 觀賞機艙內陳設，也很有趣哦，難怪這裏是整個遊客中心中最棒的打卡點！

加點想像力，可以體驗自己開飛機真的太酷了!

餐車!!! 這台也很酷!! 可以推推看哦，模擬一下空姐送餐的感覺

還有乘客座椅區

窗戶還能打開非常有真實的搭飛機感

這個當然是空姐的專屬座位區囉

戶外區還有機場跑道呢 !

二樓有冰原劇場，採用高科技智能玻璃螢幕，目前影片為介紹大台中之美，只要不超過草皮區都可以舒服的觀賞影片

中央公園遊客中心展區雖不大，卻非常有意思，適合親子同樂，也是廣闊的中央公園中有冷氣吹的室內景點

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