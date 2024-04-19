【新竹食記】大樂之野景觀餐廳

新竹關西去過很多次，完全不知道這裡藏了一間超美的餐廳，大樂之野景觀餐廳擁有自己的小池塘，池塘周圍都被落羽松所圍繞，到了秋天觀賞變紅的落羽松非常美，餐廳提供多人平價套餐組合桌菜，從2人到8人套餐都有，道地的關西客家料理仙草雞湯極具特色一定要試試看。

▲餐廳提供寬廣的停車場，自行駕車前往非常方便。

▲下了車，沿著石板步道就可抵達餐廳和池塘。

▲池塘周圍都被落羽松和草皮所圍繞，不管從哪個角度看都超美，吃飽飯後到此走走散步超享受阿！

▲餐廳周圍都被大片落地窗所圍繞，從外部就能一窺內部的裝潢擺設。

▲櫃檯後方的牆面有滿滿的簽名，有多個電視節目媒體採訪過，說是關西當地的名店一點也不為過。

▲餐廳內部用餐空間寬闊乾淨，有提供私人小包廂和多人座座位區，很適合家族或公司部門多人聚餐。

▲靠窗的座位區緊鄰大片落地窗，窗外就是池塘和落羽松的view，在這裡用餐配著景觀絕對是頂級享受。

▲大樂之野菜單：餐廳的菜色皆是多人套餐沒有單點，從2人套餐到8人套餐都有，我們這次點了4-5人合菜 2200元+10%服務費，4大1小這樣吃剛剛好。

▲白飯可免費續碗不用加錢，無疑是大飯桶的福音阿。

▲飯前按照慣例來杯熱茶暖暖胃，揭開這頓飯局的序幕。

▲田園蔬果沙拉：有生菜、蘋果、山葡萄、番茄、小黃瓜等等，淋上酸酸甜甜的果醋醬汁吃起來超開胃，其中山葡萄是餐廳庭院自己種植的，又大又甜品質很不錯。

▲香烤雙併(鹹豬肉、高粱香腸)：這道同時可以吃到客家鹹豬肉和高梁香腸，鹹豬肉層次分明的五花肉，鹹度適中完全不會死鹹，肉質也相當不錯沒有乾柴感，香腸肉質緊實，高梁香氣不明顯但醃製得非常入味。

▲宮保雞丁：有小朋友廚房可幫忙調整不辣，雞丁切得非常大塊厚實，肉質軟嫩，醬汁有九層塔和花生的香氣，這道絕對是白飯殺手。

▲月亮蝦餅：小份的蝦餅有五片，表面煎得香香脆脆，內餡的蝦餅塞得滿滿的有Q彈口感，搭配酸酸甜甜的泰式沾醬，整個超級match。

▲醬燒豆腐：豆腐外層裹上粉煎得金黃，配上帶有微甜的醬汁非常入味，豆腐口感極為嫩口，嚼在嘴中有淡淡的黃豆香氣。

▲關西仙草雞湯：來到關西一定要品嘗一下在地的仙草，這道菜巧妙融合雞湯與仙草的元素，湯頭能喝到仙草的甘甜與雞湯的香濃。

▲清炒時蔬：今天的時蔬是高麗菜，整體份量中等，保有高麗菜的脆甜。

▲四季水果：飯後水果為紅心芭樂，芭樂甜度高品質很不錯，為這天晚餐畫下完美的ending。

雞蛋糕短評：餐廳花園有個大池塘周圍是落羽松，吃飽飯很適合散步走走，店員親切服務好，菜色有水準每道都很下飯，宮保雞丁還能為小朋友調整到不辣很貼心，月亮蝦餅有脆度口感Q彈，仙草雞湯也是關西名產一定要試試。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★☆

CP值★★★★



【大樂之野景觀餐廳美食資訊】

地址：新竹縣關西鎮新富里老社寮15-8號

電話：035878088

官網：facebook

營業時間：11:00–14:30、16:30–20:00 (周一周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：有

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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