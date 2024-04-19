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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗麻糬、水燈祈福，高雄寵物友善景點

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗麻糬、水燈祈福，高雄寵物友善景點

2024-04-19 17:02:00 冠婷｜生活趣 人氣：186
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窩客好文

冠婷｜生活趣

發表篇數：736篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 田寮區

造訪商家：千野村
phone09-09263105
place高雄市田寮區七星路80-20號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄親子景點-千野村─高雄寵物友善景點，秒飛日本「和服免費穿」！從享受下午茶開始，一路玩到晚上：彩繪風鈴、搗麻糬、水燈祈福，還有超大份巨霸「日式辛口香辣烤魚」、溫度手作「日式糯米糰子」，一站式沉浸式旅遊體驗│千野村門票資訊，高雄一日遊景點、高雄寵物友善餐廳推薦、高雄一日遊行程、Dcard推薦高雄一日遊

 

目錄索引

1. 關於千野村

2. 千野村環境開箱/體驗開箱

2.1 交通指引│千野村

2.2 售票亭

2.3 祈願牆、燈籠牆

2.4 搗麻糬體驗區-免費搗麻糬體驗

2.5 日系小屋

2.6 風鈴河道

2.7 祈願湖-免費祈願飄飄燈

2.8 日系攤販街

2.09 鳥居長廊

2.10 空中酒吧

2.10 親子手繪區-免費手繪風鈴/扇子

2.10 預約-手作學堂-和菓子體驗

2.13 和服室-免費和服體驗

3. 千野村美食分享

3.1 千野喫茶餐點分享

3.2 空中酒吧下午茶分享

3.3 空中酒吧晚餐分享

4. 消費資訊

4.1 千野村景點美食體驗評價

4.2 優惠資訊

5. 高雄親子景點相關資訊

5.1 品牌資訊

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 關於千野村

「高雄親子景點」

「高雄寵物友善景點 x 高雄寵物友善餐廳推薦」

「高雄一日遊景點 x 高雄一日遊行程 x Dcard推薦高雄一日遊」

 

千野村在哪裡？

千野村位於高雄市田寮區七星路80之20號，原高雄市燕巢區知名地標─麒麟山休閒園區，附設免費機車停車場、免費汽車停車場，方便停車，適合規劃半天全家旅遊。

 

千野村環境特色

「南台灣獨一無二 x 日式景觀園區」

「秒飛日本 x 和服體驗 x 彩繪風鈴 x 搗麻糬體驗 x 放水燈」

「空中酒吧 x 日式攤販街 x 下午茶 x 嚴選優質食材」

 

交通 / 停車資訊

機車：附設免費機車停車場

汽車：附設免費汽車停車場

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 千野村環境開箱/體驗開箱

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 交通指引│千野村

New！人氣高雄景點│座落於麒麟山休閒園區│附設免費機車停車場│免費汽車停車場

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

月底安排一趟高雄一日遊，從KLOOK入手一張Klook Pass 高雄玩樂通票，早上先到哈瑪星、棧貳庫走走 → 騎車到這趟高雄遊的重點：千野村，安排在開園時間14：00左右抵達。

 

附設免費汽車停車場

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

附設超~大的免費汽車停車場、免費機車停車場，免擔心找不到停車位，很~讚！【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 售票亭

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

沒有在千野村官網、KLOOK買暢遊高雄優惠券的朋友們，可以在售票亭購買。

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 全票：300元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 學生票：250元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 兒童票、敬老票：250元

>>> 每張門票均有包括：

1 │彩繪風鈴體驗 (也可以選擇彩繪紙扇)

2 │搗麻糬體驗

3 │祈福飄飄燈活動

憑門票在園區消費可折抵100元。

 

>>> 好康優惠報報

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 Google 五星評論，和服免費體驗一小時

喜歡拍照打卡的朋友們，拿出手機Google評論，即可到和服室兌換一小時的免費和服體驗，暢遊日式景觀園區、盡情美拍。【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 祈願牆、燈籠牆

人氣打卡點

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

從入口往內走遇到的第一個人氣打卡點─祈願牆、燈籠牆，白天、晚上點燈都很~好~拍！

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 搗麻糬體驗區-免費搗麻糬體驗

搗麻糬 / 吃麻糬

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

定時定點的搗麻糬體驗活動，當天參加的是17：00整的場次，是可以免費參加的！

 

搗麻糬體驗

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

一個人搗麻糬、一個人取麻糬。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

每天提供的麻糬口味不同，依據當天提供的為主，當天吃到的是草莓口味的。

 

日式麻糬

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

在古早味麻糬的基礎上添加不同創意新口味，增添吃麻糬的趣味。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 日系小屋

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

日系小屋這區有販售茶飲的千野喫茶舖；也有，販售日系點心的千野菓子舖、販售伴手禮的千野禮品舖。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

太陽下山後點燈，欣賞日夜交換不同的美。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

以千野村吉祥物為主角設計的一系列紀念品、千野村明信片，可以入手幾張明信片寄給家人們、朋友們，分享千野村的美。

 

環保提袋

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

御守 / 零錢包 / 吊飾

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 風鈴河道

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

人氣拍照打卡點

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

超~日的拍照打卡點，站在橋上跟映照在水裡的月亮倒影、河道美拍一張。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 祈願湖-免費祈願飄飄燈

18：30免費領取飄飄燈

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

每天的18：30到千野禮品舖領取免費的飄飄燈。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

寫上心願，一共有4面可以寫。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

跟隨著千野村夥伴們的指引，默念願望、將祈願飄飄燈放入河道中。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 日系攤販街

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

左側為販售各式日式便當的食堂；右側為，日系攤販街入口。

 

食堂

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

憑門票在園區消費可折抵100元。

 

日系攤販街入口

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

在日系風格，有各式美食攤位的街道裡走走逛逛，尋找喜歡吃的。

 

串燒攤

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

現點現煎的串燒有4種口味選擇，有：

椒鹽、明太子醬、日式照燒、柚子胡椒，單串70元；三串180元。

 

現點現煎

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

盒底鋪上洋蔥 → 盛裝點的串燒。

每一串串燒得烹調時間掌控得宜，可以吃到口感是軟嫩、不乾硬的，細嚐化在嘴裡的肉鮮味。

 

串燒攤價格表

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

遊戲攤-彈珠台

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

遊戲規則參考

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鯛魚燒攤

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

鯛魚燒口味選擇 / 價格

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霜淇淋攤

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

章魚燒攤

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

用餐座位

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

在寬闊的日系景觀園區裡，設置多個可以坐著享用日系攤位美食的用餐座位、垃圾桶。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

桌面上都有放置衛生紙，方便用餐時取用。

 

尿布台

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

在日系攤販街的洗手間設置尿布台，方便攜帶幼兒前往的朋友們使用。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 鳥居長廊

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

入夜點燈後的鳥居長廊，美~炸~了~！【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

沿著長廊向上走 → 走至空中酒吧 → 鳥瞰整個日系景觀園區入夜點燈後讓人心醉的絢爛。【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 空中酒吧

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

好吃、好玩、好逛的千野村，較炎熱的下午2~4點可以到有設置冷氣的舒適空間裡享用下午茶；入夜走累了，也可以到這裡享用現點現做、料多多的酸菜魚。

 

大面窗戶

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

從大面窗戶向外看，享受美景佐餐。

 

4人桌

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

用餐座位以4人桌為主，桌間距離蠻寬闊的，不會覺得擁擠。

 

半露天用餐區

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

喜歡親近自然、擁抱自然的朋友們，可以選擇在此區用餐。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 親子手繪區-免費手繪風鈴/扇子

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

參考千野村園區地圖，往和服區的方向走，即可抵達兌換手繪風鈴或扇子的攤位。

 

手繪風鈴/扇子

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

拿著入園的門票給千野村工作人員，即可兌換風鈴一個或扇子一支。

 

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

攤位旁有備有彩繪用品的座位可使用。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

將獨一無二的彩繪風鈴帶回家做紀念。【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 預約-手作學堂-和菓子體驗

預約制體驗-和菓子、日式壽司體驗

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

需先到千野村官網預約體驗，選擇：和菓子或日式壽司。

 

和菓子體驗

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

由千野村擅長製作和菓子的老師，負責準備製作和菓子的食材 → 教學。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

每一個步驟，老師都會確認每一個人的進度，再進行下一個步驟。

 

食用色素

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

自製減糖版和菓子餡料

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

塑型

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

一份兩顆

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

每一份和菓子體驗均可製作兩顆和菓子，可選擇在現場享用或者帶回家。

 

附茶飲

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

在現場享用，會附上一杯無糖茶飲。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 和服室-免費和服體驗

和服體驗區 / 達摩牆 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

從彩繪風鈴區向內走，即抵達和服體驗區。

 

人氣拍照打卡點-達摩牆

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

換上和服後，再到這裡跟超~可愛的達摩們合照。

 

置物櫃

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

和服體驗區的各式和服、道具眾多，避免隨身攜帶的物品、包包與之碰撞，需先暫時放置於此區。

 

付款方式

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

除了Google評論兌換的一小時，還想體驗更久或租借其他配飾的朋友們，可使用：現金、台灣Pay付款。

 

專人協助

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

和服體驗區有工作人員協助穿和服，免擔心沒有穿著和服經驗無法完美展現和服的美。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

免費妝髮區

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

設置幾張附帶鏡子的化粧桌，提供給和服體驗的朋友們綁頭髮、化妝使用

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

化妝桌裡有提供：小黑夾、髮圈、梳子。

 

款式多樣化

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

備有不同風格、花色的女生和服、男生和服、小朋友和服，可以挑選到自己喜歡的。

 

男生和服區

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

女生和服區

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

和服展示區有大面的穿衣鏡，方便比對跟自己喜歡的風格有無吻合，再到更衣室換上和服。

 

更衣室

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

更衣室備有穿衣鏡、衣架、椅子。

 

和服配件租借

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

配件種類蠻豐富的，每一樣租金都是50元，價格蠻親民的。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 千野村美食分享

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 千野喫茶餐點分享

點心時間

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

點了：

雲窖烏龍青茶

日式糯米糰子

 

日式糯米糰子-黑糖蜜 80元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

現點現炸的日式糯米糰子，淋醬有：黑糖蜜、煉乳、草莓，三擇一。

酥炸起鍋 → 淋上黑糖蜜 → 灑上花生粉，稍微吹涼後入口，嚐嚐微酥外層、口感軟糯吃得到米香的糰子，搭上黑糖蜜的甜香、花生粉的香氣，風味層次蠻豐富的，甜度不會太高。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄親子景點-千野菓子物語菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄親子景點-千野菓子物語菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄親子景點-千野喫茶菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 空中酒吧下午茶分享

下午茶時間

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

下午茶點了：

洛詩花坊

巧克力乳酪蛋糕

 

洛詩花坊 每壺 250元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

甜菊葉 + 檸檬片 + 洛神，可以喝到隨著溫熱口感化在嘴裡酸甜檸檬的清香、洛神的獨特香氣，尾段甜菊葉的甘潤，無加糖洛詩花坊蠻好喝的。

 

附堅果餅乾

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

跟著花草茶一同上桌的還有兩盤：Lotus餅乾 + 堅果，甜口味的餅乾、微鹹帶有馥郁堅果香氣、細膩油脂感的腰果，搭配茶飲一起享用蠻不錯的。

 

巧克力乳酪蛋糕 120元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

空中酒吧供應的甜點蠻讓人驚豔的，沒想到深山裡也可以吃到美味分數如此高的精緻甜點！

軟綿細膩的口感中，可以吃到相當濃郁的乳酪香氣、可可香，整體甜度控制得很嘟賀，不會讓人覺得甜膩。【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄寵物友善餐廳-千野村空中酒吧下午茶菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

P.S.未滿18歲禁止飲酒，飲酒請勿開車騎車，理性飲酒

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 空中酒吧晚餐分享

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

晚餐跟朋友們一起點了一套最近推出的新品：酸菜烤魚，分食。

 

酸菜烤魚 880元

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

每份酸菜烤魚都有附上4人份白飯，可供4人分食。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

老甕酸菜 / 高麗菜 / 紅蘿蔔 / 金針菇 / 甜玉米 / 香菜 / 豬肉片 / 大尾烤魚 / 蛋餃 / 燕餃 / 黃金魚蛋 / 鑫鑫腸 / 寬粉 / 油條

沒有看錯！

酸菜烤魚的內容就是那麼豐富，以老甕酸菜為主角燉煮的酸菜魚湯底，加入多種食材堆疊，最後放上刷滿存在感的大尾烤魚 → 加點香菜點綴 → 蓋上鍋蓋 → 開火 → 燜煮大約15~20分鐘開吃。

煮熟的烤魚有一重烤過的迷人香氣，魚肉口感蠻細緻得不會覺得乾乾沒有水分，搭配吸附湯頭精華的甜嫩高麗菜、滑口金針菇、自然甜度高的甜玉米，多種火鍋食材，好~滿足。

 

日式香鬆飯

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

隨著酸菜烤魚上桌的日式香鬆飯，不馬虎！

白飯煮製的水米比、烹調時間掌控得宜，灑上香鬆、白芝麻、海苔絲增加香氣，口感軟Q不軟爛，白飯的口感有在水準線上。

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

高雄寵物友善餐廳-千野村空中酒吧菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 消費資訊

旅遊日期：2024/04月

付款方式：現金、台灣Pay

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 千野村景點美食體驗評價

高雄親子景點，高雄一日遊其中一站規劃到擁有超人氣的高雄寵物友善景點─千野村走走、拍拍、享受美食。

從入場 → 搗麻糬體驗 → 日式點心 → 彩繪風鈴體驗 → 下午茶 → 和服體驗 → 酸菜烤魚 → 祈福飄飄燈體驗，感受到整個千野村日系景觀園區的動線規劃蠻流暢的，整個街道維持得相當整潔，加上注入滿滿用心營造的氛圍，享受置身日本街道一般的沉浸式體驗；園區裡的餐食在價格、美味程度的指標上也是有在水準線上的，日式點心、下午茶、日系美食攤、晚餐，有美景佐餐、從早吃到晚超幸福。【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 優惠資訊

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 Google 五星評論，和服免費體驗一小時

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 高雄親子景點相關資訊

千野村

類型：高雄親子景點 / 高雄寵物友善景點 / 高雄一日遊景點 / 千野村門票 / 高雄寵物友善餐廳推薦 / 高雄一日遊行程 / Dcard推薦高雄一日遊

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五  14：00~21：00

六、日 09：00~21：00

📍  地址：高雄市田寮區七星路80之20號

📞 電話：0909-263-105

 


檢視較大的地圖

 

【千野村】秒飛日本「和服免費穿」，高雄親子景點，彩繪風鈴、搗 品牌資訊

千野村官網

千野村FB粉絲頁

千野村IG

 

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文章標籤
千野村 高雄親子景點 高雄寵物友善景點 高雄一日遊景點 高雄寵物友善餐廳推薦 高雄一日遊行程 高雄一日遊 高雄一日遊dcard 千野村門票
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創作者 冠婷｜生活趣 的頭像
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