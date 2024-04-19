高雄親子景點-千野村─高雄寵物友善景點，秒飛日本「和服免費穿」！從享受下午茶開始，一路玩到晚上：彩繪風鈴、搗麻糬、水燈祈福，還有超大份巨霸「日式辛口香辣烤魚」、溫度手作「日式糯米糰子」，一站式沉浸式旅遊體驗│千野村門票資訊，高雄一日遊景點、高雄寵物友善餐廳推薦、高雄一日遊行程、Dcard推薦高雄一日遊

目錄索引

1. 關於千野村

2. 千野村環境開箱/體驗開箱

2.1 交通指引│千野村

2.2 售票亭

2.3 祈願牆、燈籠牆

2.4 搗麻糬體驗區-免費搗麻糬體驗

2.5 日系小屋

2.6 風鈴河道

2.7 祈願湖-免費祈願飄飄燈

2.8 日系攤販街

2.09 鳥居長廊

2.10 空中酒吧

2.10 親子手繪區-免費手繪風鈴/扇子

2.10 預約-手作學堂-和菓子體驗

2.13 和服室-免費和服體驗

3. 千野村美食分享

3.1 千野喫茶餐點分享

3.2 空中酒吧下午茶分享

3.3 空中酒吧晚餐分享

4. 消費資訊

4.1 千野村景點美食體驗評價

4.2 優惠資訊

5. 高雄親子景點相關資訊

5.1 品牌資訊

關於千野村

「高雄親子景點」

「高雄寵物友善景點 x 高雄寵物友善餐廳推薦」

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千野村在哪裡？

千野村位於高雄市田寮區七星路80之20號，原高雄市燕巢區知名地標─麒麟山休閒園區，附設免費機車停車場、免費汽車停車場，方便停車，適合規劃半天全家旅遊。

千野村環境特色

「南台灣獨一無二 x 日式景觀園區」

「秒飛日本 x 和服體驗 x 彩繪風鈴 x 搗麻糬體驗 x 放水燈」

「空中酒吧 x 日式攤販街 x 下午茶 x 嚴選優質食材」

交通 / 停車資訊

機車：附設免費機車停車場

汽車：附設免費汽車停車場

千野村環境開箱/體驗開箱

交通指引│千野村

New！人氣高雄景點│座落於麒麟山休閒園區│附設免費機車停車場│免費汽車停車場

月底安排一趟高雄一日遊，從KLOOK入手一張Klook Pass 高雄玩樂通票，早上先到哈瑪星、棧貳庫走走 → 騎車到這趟高雄遊的重點：千野村，安排在開園時間14：00左右抵達。

附設免費汽車停車場

附設超~大的免費汽車停車場、免費機車停車場，免擔心找不到停車位，很~讚！

售票亭

沒有在千野村官網、KLOOK買暢遊高雄優惠券的朋友們，可以在售票亭購買。

全票：300元

學生票：250元

兒童票、敬老票：250元

>>> 每張門票均有包括：

1 │彩繪風鈴體驗 (也可以選擇彩繪紙扇)

2 │搗麻糬體驗

3 │祈福飄飄燈活動

憑門票在園區消費可折抵100元。

>>> 好康優惠報報

Google 五星評論，和服免費體驗一小時

喜歡拍照打卡的朋友們，拿出手機Google評論，即可到和服室兌換一小時的免費和服體驗，暢遊日式景觀園區、盡情美拍。

祈願牆、燈籠牆

人氣打卡點

從入口往內走遇到的第一個人氣打卡點─祈願牆、燈籠牆，白天、晚上點燈都很~好~拍！

搗麻糬體驗區-免費搗麻糬體驗

搗麻糬 / 吃麻糬

定時定點的搗麻糬體驗活動，當天參加的是17：00整的場次，是可以免費參加的！

搗麻糬體驗

一個人搗麻糬、一個人取麻糬。

每天提供的麻糬口味不同，依據當天提供的為主，當天吃到的是草莓口味的。

日式麻糬

在古早味麻糬的基礎上添加不同創意新口味，增添吃麻糬的趣味。

日系小屋

日系小屋這區有販售茶飲的千野喫茶舖；也有，販售日系點心的千野菓子舖、販售伴手禮的千野禮品舖。

太陽下山後點燈，欣賞日夜交換不同的美。

以千野村吉祥物為主角設計的一系列紀念品、千野村明信片，可以入手幾張明信片寄給家人們、朋友們，分享千野村的美。

環保提袋

御守 / 零錢包 / 吊飾

風鈴河道

人氣拍照打卡點

超~日的拍照打卡點，站在橋上跟映照在水裡的月亮倒影、河道美拍一張。

祈願湖-免費祈願飄飄燈

18：30免費領取飄飄燈

每天的18：30到千野禮品舖領取免費的飄飄燈。

寫上心願，一共有4面可以寫。

跟隨著千野村夥伴們的指引，默念願望、將祈願飄飄燈放入河道中。

日系攤販街

左側為販售各式日式便當的食堂；右側為，日系攤販街入口。

食堂

憑門票在園區消費可折抵100元。

日系攤販街入口

在日系風格，有各式美食攤位的街道裡走走逛逛，尋找喜歡吃的。

串燒攤

現點現煎的串燒有4種口味選擇，有：

椒鹽、明太子醬、日式照燒、柚子胡椒，單串70元；三串180元。

現點現煎

盒底鋪上洋蔥 → 盛裝點的串燒。

每一串串燒得烹調時間掌控得宜，可以吃到口感是軟嫩、不乾硬的，細嚐化在嘴裡的肉鮮味。

串燒攤價格表

遊戲攤-彈珠台

遊戲規則參考

鯛魚燒攤

鯛魚燒口味選擇 / 價格

霜淇淋攤

章魚燒攤

用餐座位

在寬闊的日系景觀園區裡，設置多個可以坐著享用日系攤位美食的用餐座位、垃圾桶。

桌面上都有放置衛生紙，方便用餐時取用。

尿布台

在日系攤販街的洗手間設置尿布台，方便攜帶幼兒前往的朋友們使用。

鳥居長廊

入夜點燈後的鳥居長廊，美~炸~了~！

沿著長廊向上走 → 走至空中酒吧 → 鳥瞰整個日系景觀園區入夜點燈後讓人心醉的絢爛。

空中酒吧

好吃、好玩、好逛的千野村，較炎熱的下午2~4點可以到有設置冷氣的舒適空間裡享用下午茶；入夜走累了，也可以到這裡享用現點現做、料多多的酸菜魚。

大面窗戶

從大面窗戶向外看，享受美景佐餐。

4人桌

用餐座位以4人桌為主，桌間距離蠻寬闊的，不會覺得擁擠。

半露天用餐區

喜歡親近自然、擁抱自然的朋友們，可以選擇在此區用餐。

親子手繪區-免費手繪風鈴/扇子

參考千野村園區地圖，往和服區的方向走，即可抵達兌換手繪風鈴或扇子的攤位。

手繪風鈴/扇子

拿著入園的門票給千野村工作人員，即可兌換風鈴一個或扇子一支。

攤位旁有備有彩繪用品的座位可使用。

將獨一無二的彩繪風鈴帶回家做紀念。

預約-手作學堂-和菓子體驗

預約制體驗-和菓子、日式壽司體驗

需先到千野村官網預約體驗，選擇：和菓子或日式壽司。

和菓子體驗

由千野村擅長製作和菓子的老師，負責準備製作和菓子的食材 → 教學。

每一個步驟，老師都會確認每一個人的進度，再進行下一個步驟。

食用色素

自製減糖版和菓子餡料

塑型

一份兩顆

每一份和菓子體驗均可製作兩顆和菓子，可選擇在現場享用或者帶回家。

附茶飲

在現場享用，會附上一杯無糖茶飲。

和服室-免費和服體驗

和服體驗區 / 達摩牆

從彩繪風鈴區向內走，即抵達和服體驗區。

人氣拍照打卡點-達摩牆

換上和服後，再到這裡跟超~可愛的達摩們合照。

置物櫃

和服體驗區的各式和服、道具眾多，避免隨身攜帶的物品、包包與之碰撞，需先暫時放置於此區。

付款方式

除了Google評論兌換的一小時，還想體驗更久或租借其他配飾的朋友們，可使用：現金、台灣Pay付款。

專人協助

和服體驗區有工作人員協助穿和服，免擔心沒有穿著和服經驗無法完美展現和服的美。

免費妝髮區

設置幾張附帶鏡子的化粧桌，提供給和服體驗的朋友們綁頭髮、化妝使用。

化妝桌裡有提供：小黑夾、髮圈、梳子。

款式多樣化

備有不同風格、花色的女生和服、男生和服、小朋友和服，可以挑選到自己喜歡的。

男生和服區

女生和服區

和服展示區有大面的穿衣鏡，方便比對跟自己喜歡的風格有無吻合，再到更衣室換上和服。

更衣室

更衣室備有穿衣鏡、衣架、椅子。

和服配件租借

配件種類蠻豐富的，每一樣租金都是50元，價格蠻親民的。

千野村美食分享

千野喫茶餐點分享

點心時間

點了：

雲窖烏龍青茶

日式糯米糰子

日式糯米糰子-黑糖蜜 80元

現點現炸的日式糯米糰子，淋醬有：黑糖蜜、煉乳、草莓，三擇一。

酥炸起鍋 → 淋上黑糖蜜 → 灑上花生粉，稍微吹涼後入口，嚐嚐微酥外層、口感軟糯吃得到米香的糰子，搭上黑糖蜜的甜香、花生粉的香氣，風味層次蠻豐富的，甜度不會太高。

高雄親子景點-千野菓子物語菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

高雄親子景點-千野菓子物語菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

高雄親子景點-千野喫茶菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

空中酒吧下午茶分享

下午茶時間

下午茶點了：

洛詩花坊

巧克力乳酪蛋糕

洛詩花坊 每壺 250元

甜菊葉 + 檸檬片 + 洛神，可以喝到隨著溫熱口感化在嘴裡酸甜檸檬的清香、洛神的獨特香氣，尾段甜菊葉的甘潤，無加糖洛詩花坊蠻好喝的。

附堅果餅乾

跟著花草茶一同上桌的還有兩盤：Lotus餅乾 + 堅果，甜口味的餅乾、微鹹帶有馥郁堅果香氣、細膩油脂感的腰果，搭配茶飲一起享用蠻不錯的。

巧克力乳酪蛋糕 120元

空中酒吧供應的甜點蠻讓人驚豔的，沒想到深山裡也可以吃到美味分數如此高的精緻甜點！

軟綿細膩的口感中，可以吃到相當濃郁的乳酪香氣、可可香，整體甜度控制得很嘟賀，不會讓人覺得甜膩。

高雄寵物友善餐廳-千野村空中酒吧下午茶菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

P.S.未滿18歲禁止飲酒，飲酒請勿開車騎車，理性飲酒

空中酒吧晚餐分享

晚餐跟朋友們一起點了一套最近推出的新品：酸菜烤魚，分食。

酸菜烤魚 880元

每份酸菜烤魚都有附上4人份白飯，可供4人分食。

老甕酸菜 / 高麗菜 / 紅蘿蔔 / 金針菇 / 甜玉米 / 香菜 / 豬肉片 / 大尾烤魚 / 蛋餃 / 燕餃 / 黃金魚蛋 / 鑫鑫腸 / 寬粉 / 油條

沒有看錯！

酸菜烤魚的內容就是那麼豐富，以老甕酸菜為主角燉煮的酸菜魚湯底，加入多種食材堆疊，最後放上刷滿存在感的大尾烤魚 → 加點香菜點綴 → 蓋上鍋蓋 → 開火 → 燜煮大約15~20分鐘開吃。

煮熟的烤魚有一重烤過的迷人香氣，魚肉口感蠻細緻得不會覺得乾乾沒有水分，搭配吸附湯頭精華的甜嫩高麗菜、滑口金針菇、自然甜度高的甜玉米，多種火鍋食材，好~滿足。

日式香鬆飯

隨著酸菜烤魚上桌的日式香鬆飯，不馬虎！

白飯煮製的水米比、烹調時間掌控得宜，灑上香鬆、白芝麻、海苔絲增加香氣，口感軟Q不軟爛，白飯的口感有在水準線上。

高雄寵物友善餐廳-千野村空中酒吧菜單 (來源：千野村FB粉絲頁，2024/04月)

消費資訊

旅遊日期：2024/04月

付款方式：現金、台灣Pay

千野村景點美食體驗評價

高雄親子景點，高雄一日遊其中一站規劃到擁有超人氣的高雄寵物友善景點─千野村走走、拍拍、享受美食。

從入場 → 搗麻糬體驗 → 日式點心 → 彩繪風鈴體驗 → 下午茶 → 和服體驗 → 酸菜烤魚 → 祈福飄飄燈體驗，感受到整個千野村日系景觀園區的動線規劃蠻流暢的，整個街道維持得相當整潔，加上注入滿滿用心營造的氛圍，享受置身日本街道一般的沉浸式體驗；園區裡的餐食在價格、美味程度的指標上也是有在水準線上的，日式點心、下午茶、日系美食攤、晚餐，有美景佐餐、從早吃到晚超幸福。

優惠資訊

Google 五星評論，和服免費體驗一小時

高雄親子景點相關資訊

千野村

類型：高雄親子景點 / 高雄寵物友善景點 / 高雄一日遊景點 / 千野村門票 / 高雄寵物友善餐廳推薦 / 高雄一日遊行程 / Dcard推薦高雄一日遊

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~五 14：00~21：00

六、日 09：00~21：00

📍 地址：高雄市田寮區七星路80之20號

📞 電話：0909-263-105



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品牌資訊

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