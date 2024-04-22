此遊記為花見團子造訪「十三行博物館」 (造訪日期 : 2023/04)



4/1~5/31「2024 新北考古生活節」

4/20-21「史前動物派對」奇幻探險、《新北市藝遊》景點推薦







2024 新北考古生活節



地址 : 新北市立十三行博物館(八里區博物館路200號)

時間 : 4月1日~5月31日



史前動物派對



地址 : 新北市立十三行博物館新北考古公園及陽光廣場

時間 : 4月20日~4月21日 10:00-17:00

從2012年開始，每年的「新北考古生活節」都吸引了無數國內外參觀者，一直是台灣最受期待的考古盛會。2024年「新北考古生活節」以「史前動物派對」為主題，於4/1~5/31規劃了一系列考古活動，包含「跨域連結」、「考古體驗」、「考古展演」及「考古市集」四大主題區域。4/20~4/21也特別於新北考古公園及陽光廣場舉辦「史前動物派對」，活動包括「全面齊動」、「藝起變獸」、「萬獸崛起」和「萬獸市集」，歡迎大小朋友一起前來參加享受這場獨一無二的「史前動物派對」，活動豐富又精彩絕對不能錯過。

四月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「新北考古生活節」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。

八里擁有兩處國定考古遺址，大坌坑文化、十三行文化兩處國定考古遺址，著名的「新北市立十三行博物館」也在這裡，是許多對考古有興趣的朋友一定要來朝聖的地方。「2024 新北考古生活節」首波活動，4/2~4/3的「考古進校園」將考古知識進入校園。活動中學生從中學習到史前人類與動物的生活智慧，深化考古的理解，還製作了可愛「史前動物紙雕面具」和「史前動物DIY香包」，很多小朋友都開心的收到與眾不同的兒童節禮物。