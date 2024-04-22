此遊記為花見團子造訪「十三行博物館」 (造訪日期 : 2023/04)
4/1~5/31「2024 新北考古生活節」
4/20-21「史前動物派對」奇幻探險、《新北市藝遊》景點推薦
2024 新北考古生活節
地址 : 新北市立十三行博物館(八里區博物館路200號)
時間 : 4月1日~5月31日
史前動物派對
地址 : 新北市立十三行博物館新北考古公園及陽光廣場
時間 : 4月20日~4月21日 10:00-17:00
從2012年開始，每年的「新北考古生活節」都吸引了無數國內外參觀者，一直是台灣最受期待的考古盛會。2024年「新北考古生活節」以「史前動物派對」為主題，於4/1~5/31規劃了一系列考古活動，包含「跨域連結」、「考古體驗」、「考古展演」及「考古市集」四大主題區域。4/20~4/21也特別於新北考古公園及陽光廣場舉辦「史前動物派對」，活動包括「全面齊動」、「藝起變獸」、「萬獸崛起」和「萬獸市集」，歡迎大小朋友一起前來參加享受這場獨一無二的「史前動物派對」，活動豐富又精彩絕對不能錯過。
四月份的《新北市藝遊》內頁也特別介紹了「新北考古生活節」活動。《新北市藝遊》是介紹新北市藝文活動的刊物，除實體刊物，也有電子版可下載，粉絲專頁也提供各項活動資訊。內容包含了新北市的各種藝術展覽、表演、音樂會、電影放映等活動藝文資訊。
八里擁有兩處國定考古遺址，大坌坑文化、十三行文化兩處國定考古遺址，著名的「新北市立十三行博物館」也在這裡，是許多對考古有興趣的朋友一定要來朝聖的地方。「2024 新北考古生活節」首波活動，4/2~4/3的「考古進校園」將考古知識進入校園。活動中學生從中學習到史前人類與動物的生活智慧，深化考古的理解，還製作了可愛「史前動物紙雕面具」和「史前動物DIY香包」，很多小朋友都開心的收到與眾不同的兒童節禮物。
另外最受大家期待的主活動「史前動物派對」會於4/20~4/21舉行，位於「新北市立十三行博物館」戶外的「新北考古公園」及「陽光廣場」將成為一個充滿活力熱鬧精彩的場所，活動主題包括「全面齊動」、「藝起變獸」、「萬獸崛起」及「萬獸市集」。
現場可免費體驗國內外超過40攤考古體驗活動、還有30攤美食文創、及臺灣知名戲劇小丑劇團「沙丁龐客劇團」化身動物帶來「互動劇場派對」表演，結合音樂與戲劇帶領現場民眾互動。民眾可變裝Cosplay各式各樣可愛的動物來參與這場盛會，現場也有動物面具彩繪活動可以參加。
「萬獸崛起」舞臺特別邀請「以動物為名」的6組知名樂團，來一起前所未有的動物大集合，包含曾入圍金曲獎的「青虫aoi」、「海豚刑警」，以及獨立樂團「貓咪庫瑪拉」、「魚條 Fish Stick」、「蛙雨電氣鼠」和「狗才樂團」，喜愛聽音樂的朋友千萬不可錯過。
今年的「新北考古生活節」特別盛大舉行，首次串聯全臺博物館及日韓姊妹館，參觀者只需在活動期間到合作場館參觀，即可參與抽獎，有機會贏取各種豐富的好禮。5月起，每個週末也都會舉辦不同主題的文創市集與音樂表演，無論是學術交流、文創市集，還是精彩的表演，都將為大小朋友帶來難忘的體驗。
週末假日不知何處去，快來參加「史前動物派對」，有美食、音樂、表演、體驗，還能探索古老文化背後的神秘世界，享受充滿活力的休閒時光！
【相關連結】
十三行博物館 官網 : http://www.sshm.ntpc.gov.tw
十三行博物館 粉絲團 : https://www.facebook.com/13hangmuseum
新北考古生活節 官網 : https://ntpcarchaeology.org/
新北市藝遊 粉絲團 : https://www.facebook.com/NTPC.CultureEvents/
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