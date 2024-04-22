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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「檜木四人房」，天然檜木樟木香芬芳療癒！房內有浴缸及戲水池，有機會還能與「金剛鸚鵡…

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「檜木四人房」，天然檜木樟木香芬芳療癒！房內有浴缸及戲水池，有機會還能與「金剛鸚鵡」近距離接觸～親子休閒度假最佳選擇！

2024-04-22 18:39:00 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：108
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：464篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：宜蘭縣 > 三星鄉

造訪商家：禾光同晨villa休閒會館
place宜蘭縣三星鄉楓林五路130巷2號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

「禾光同晨」位在宜蘭三星鄉楓林五路，民宿附有專屬停車格，不怕愛車沒地方停。

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

還有電動車充電樁真方便！

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庭園整理的綠意盎然

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「禾光同晨」管家們熱情親切，可協助代訂賞鯨船、登龜山島、烤肉食材。

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「禾光同晨」入住時間為下午15:00，退房時間為隔天11:00

提早抵達民宿，可以到2F景觀餐廳喝杯咖啡看看風景。

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這區玻璃屋我很喜歡！很適合旅人愜意發呆或帶筆電洽公～

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「禾光同晨」也適合多人包棟住宿，和親友一起烤肉絕對熱鬧有趣，建議提前事先預訂喔～

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進當天入住「禾光同晨」檜木四人房，門前有小凳子讓人坐著穿脫鞋子很貼心。

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民宿主人本身是建設公司起家，整體裝潢設計特別有品味

房間看起來超有質感，無論是地板牆面還是傢俱燈飾的搭配

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建材部分使用一些檜木和樟木，房客在房間就能感受天然芬多精！

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兩張雙人床其中一張靠牆壁，有帶孩子的爸媽就不用擔心小孩會掉下去～

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兩床之間有小桌子可放置物品，上方有插座可充電，電源開關也不會離床太遠。

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標準雙人床躺起來很舒服，枕頭床墊躺起來軟硬適中，棉被的厚薄度也很剛好。

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牆上有掛勾還有衣架可掛衣物

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防滑拖鞋外觀不俗氣還很止滑呢！

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早上用牆上可伸縮雙面鏡化妝，不用跑浴室真便利！

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提供快煮壺煮水

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打開抽屜迷你吧點心通通免費

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有小冰箱可以冰東西，礦泉水準備很多，有大罐小罐不怕喝不夠，像我們帶小孩有泡奶需求，用量就會比較兇～

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大大落地窗採光非常好！望出去是綠色植栽和藍天，給人感覺超讚～

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每間房桌椅色彩不盡相同，個人覺得這張黃沙發特別顯色，拍起照很好看餒～

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獨立陽台有兩張椅子還有一個戲水池，很適合炎炎夏日爸媽帶小朋友親子玩水！

家長可慵懶地在椅子上同時照看小孩安全，而小孩也能盡情玩樂不受限～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

一趟舟車勞頓，能夠舒舒服服泡澡再享受不過了～

簡單淋浴把身體洗淨，就可以進入浴缸啦！浴缸上方還有花灑呢～

非固定式踩椅踩踏的時候要小心，建議可以扶牆上把手更安全。

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浴缸旁強化玻璃正好隔開，讓外面地板不會被水噴得濕搭搭～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

泡澡池看似擁擠，實際上還蠻大的耶欸！我們一家三口都泡得進去～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

民宿提供的是高級茶籽堂沐浴露和洗髮露，洗起來味道很舒服。

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洗手台下方平台很寬，可放置髒衣物及換洗衣物

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浴室有氣窗泡澡的時候不會太悶熱，四條大浴巾和四條小毛巾

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現場提供漱口杯，因應環保牙刷牙膏沒有供應，要自己攜帶唷！

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吹風機放在竹籃裡

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浴室有三合一冷暖風機

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早晨來到景觀餐廳用餐，窗戶望出去是綠油油的稻田，讓人心曠神怡好放鬆啊！

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

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早餐是套餐形式，簡單的清粥小菜，味道爽口不油膩～搭配水果和豆漿營養滿分！

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

白粥剛好可以讓小寶寶一起吃！

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

鹽可頌深得我心，外酥內軟很好吃耶！

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小寶寶也好奇的想嚐嚐看～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

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吃完早餐很幸運地剛好遇到民宿主人帶萌寵來民宿

牠們是小黃狗『將將』和金剛鸚鵡『樂樂』

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

據說金剛鸚鵡『樂樂』專挑戴眼鏡男子的肩膀降落，老公馬上被鎖定！(大笑)

民宿主人說：只要拿出蒼蠅拍，鸚鵡便會乖乖不敢調皮，萌寵與主人間互動十分逗趣～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

成功幫父女倆捕捉與金剛鸚鵡同框的畫面，小寶寶表情好淡定啊～

【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

宜蘭三星民宿「禾光同晨」寂靜又舒適的休憩好去處推薦大家加入口袋名單囉！

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【禾光同晨villa休閒會館】宜蘭三星民宿推薦！高時尚品味「

禾光同晨

地址：宜蘭縣三星鄉楓林五路1302

電話：0958783442

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