「禾光同晨」位在宜蘭三星鄉楓林五路，民宿附有專屬停車格，不怕愛車沒地方停。

還有電動車充電樁真方便！

庭園整理的綠意盎然

「禾光同晨」管家們熱情親切，可協助代訂賞鯨船、登龜山島、烤肉食材。

「禾光同晨」入住時間為下午15:00，退房時間為隔天11:00

提早抵達民宿，可以到2F景觀餐廳喝杯咖啡看看風景。

這區玻璃屋我很喜歡！很適合旅人愜意發呆或帶筆電洽公～

「禾光同晨」也適合多人包棟住宿，和親友一起烤肉絕對熱鬧有趣，建議提前事先預訂喔～

進當天入住「禾光同晨」檜木四人房，門前有小凳子讓人坐著穿脫鞋子很貼心。

民宿主人本身是建設公司起家，整體裝潢設計特別有品味

房間看起來超有質感，無論是地板牆面還是傢俱燈飾的搭配

建材部分使用一些檜木和樟木，房客在房間就能感受天然芬多精！

兩張雙人床其中一張靠牆壁，有帶孩子的爸媽就不用擔心小孩會掉下去～

兩床之間有小桌子可放置物品，上方有插座可充電，電源開關也不會離床太遠。

標準雙人床躺起來很舒服，枕頭床墊躺起來軟硬適中，棉被的厚薄度也很剛好。

牆上有掛勾還有衣架可掛衣物

防滑拖鞋外觀不俗氣還很止滑呢！

早上用牆上可伸縮雙面鏡化妝，不用跑浴室真便利！

提供快煮壺煮水

打開抽屜迷你吧點心通通免費

有小冰箱可以冰東西，礦泉水準備很多，有大罐小罐不怕喝不夠， 像我們帶小孩有泡奶需求，用量就會比較兇～

大大落地窗採光非常好！望出去是綠色植栽和藍天，給人感覺超讚～

每間房桌椅色彩不盡相同，個人覺得這張黃沙發特別顯色，拍起照很好看餒～

獨立陽台有兩張椅子還有一個戲水池，很適合炎炎夏日爸媽帶小朋友親子玩水！

家長可慵懶地在椅子上同時照看小孩安全，而小孩也能盡情玩樂不受限～

一趟舟車勞頓，能夠舒舒服服泡澡再享受不過了～

簡單淋浴把身體洗淨，就可以進入浴缸啦！浴缸上方還有花灑呢～

非固定式踩椅踩踏的時候要小心，建議可以扶牆上把手更安全。

浴缸旁強化玻璃正好隔開，讓外面地板不會被水噴得濕搭搭～

泡澡池看似擁擠，實際上還蠻大的耶欸！我們一家三口都泡得進去～

民宿提供的是高級茶籽堂沐浴露和洗髮露，洗起來味道很舒服。

洗手台下方平台很寬，可放置髒衣物及換洗衣物

浴室有氣窗泡澡的時候不會太悶熱，四條大浴巾和四條小毛巾

現場提供漱口杯，因應環保牙刷牙膏沒有供應，要自己攜帶唷！

吹風機放在竹籃裡

浴室有三合一冷暖風機

早晨來到景觀餐廳用餐，窗戶望出去是綠油油的稻田，讓人心曠神怡好放鬆啊！

早餐是套餐形式，簡單的清粥小菜，味道爽口不油膩～搭配水果和豆漿營養滿分！

白粥剛好可以讓小寶寶一起吃！

鹽可頌深得我心，外酥內軟很好吃耶！

小寶寶也好奇的想嚐嚐看～

吃完早餐很幸運地剛好遇到民宿主人帶萌寵來民宿

牠們是小黃狗『將將』和金剛鸚鵡『樂樂』。

據說金剛鸚鵡『樂樂』專挑戴眼鏡男子的肩膀降落，老公馬上被鎖定！(大笑)

民宿主人說：只要拿出蒼蠅拍，鸚鵡便會乖乖不敢調皮，萌寵與主人間互動十分逗趣～

成功幫父女倆捕捉與金剛鸚鵡同框的畫面，小寶寶表情好淡定啊～

宜蘭三星民宿「禾光同晨」寂靜又舒適的休憩好去處，推薦大家加入口袋名單囉！

寶寶親子景點推薦：星夢森林劇場、五結親子館

YouTube影片有更多介紹~

禾光同晨

地址：宜蘭縣三星鄉楓林五路130巷2號

電話：0958783442

官網：https://www.goldeninglenook.com/

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100089598422148

ＩＧ：https://www.instagram.com/heguang._____/

☆歡迎加入金亮亮社群☆

YouTube：https://www.youtube.com/c/pickupuu/videos

Instagram：https://www.instagram.com/pickupuuu/

Facebook：https://www.facebook.com/pickupuu/

文章標籤