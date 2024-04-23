芋頭控的天堂「食芋堂」，主打各式各樣的芋頭甜點超過50種，綿密細緻的芋泥在口中散發超幸福！！每一樣都很好吃～完全無雷，真的是我近期吃過最好吃的芋頭甜點！必買超爆餡料的芋泥泡芙、純芋大福冰涼的麻糬皮搭配滿滿芋泥餡也很推。焦糖地芋蛋糕芋泥尬地瓜的絕佳組合帶回家不會後悔！

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環境介紹

▼芋頭控一定要知道的食芋堂！目前在台北和台中都有分店。今天是到台北的仁愛總店，近捷運忠孝敦化站大概走路十分鐘

▼店裡沒有座位區主要是以外帶為主，但是甜點品項真的超級豐富！看著琳瑯滿目的品項包准你踏進來就開始選擇障礙XD

▼芋頭蛋糕捲系列一直都是店裡人氣品項，買回家當下午茶就很幸福

▼下個月就是母親節了，絕對是要送一顆好吃的蛋糕給辛苦的媽咪～食芋堂一整顆的芋頭蛋糕外型都超級美！！

▼另外也有常溫系列的芋頭甜點，不論是買來自己吃還是當伴手禮都很適合

餐點介紹

▼身為一個超級大芋頭控，架上的每一個甜點真的都想要帶回家～恨不得自己有兩個胃啦XD 今天一次帶了快十種甜點來幫大家開箱！！看到整桌滿滿的芋泥簡直不要太幸福啦～

焦糖地芋 $850/ 8寸

▼先說結論：這個真的太～好～吃～啦！！非常可以買！！尤其下個月母親節就快到了，一定要買一顆送給愛吃芋頭的媽咪呀～我先準備下訂XD

▼層層分明的蛋糕看了就是療癒～表面晶瑩剔透的焦糖看起來就超欠吃啊！！

▼底層的芋頭泥香甜綿密、搭配台灣在地地瓜泥，口感香甜清新不甜膩，搭配中間夾層的戚風蛋糕，口感相當濕潤鬆軟。最上層覆蓋上焦糖和卡士達，味道層次相當豐富

▼芋泥尬地瓜泥真的很搭耶！兩者調味都相當濕潤、且甜度剛剛好，吃完一塊還有意猶未盡的感覺XD

純芋大福 $100 /2顆

▼芋泥控通通買起來啊👐🏻帶它走你絕對不會失望

▼冰涼軟Q彈牙的麻糬皮大口咬下是滿滿的芋泥餡～剛剛好的甜度是滿滿的濃郁芋頭香，幸福感爆棚啦！超級過癮的

芋泥泡芙 $65/個

▼這個完全有驚艷到我！也太讚了吧！！從店裡帶回家已經過了好幾小時，咬下去外皮還是酥脆到掉渣😍😍💜沒誇張這絕對是我吃過最好吃的芋泥泡芙

▼最狂的是裡頭的餡料擠好擠滿，咬下去真的是大爆餡超浮誇的，保證可以滿足芋頭控的胃

草莓芋泥泡芙 $140

▼季節限定款的草莓芋泥泡芙外型超美～芋泥尬草莓這是什麼夢幻神仙組合啦～

▼除了吃得到新鮮草莓之外，還有絲滑的卡士達醬，層次很豐富

塔羅杯杯 $175

▼一整杯滿滿的料，拿起來沈甸甸的，光看就知道這個用料是真材實料～

▼中間夾層很像提拉米蘇，挖到最下層是細緻香甜的滿滿芋泥，層次超級豐富但是不違和

焦糖芋頭片 $150/包

▼私心大推這個我真的超愛～包裝看起來雖然不起眼，但是強烈推薦一定要帶一包回家！！芋頭片烘烤到酥脆，表面沾上些許的焦糖。這個要小心絕對會上癮。

▼芋頭淡雅的香氣搭配焦糖微苦的香甜，越吃越涮嘴！看個電視整包都沒了🤣

芋見粿 $300

▼除了有各種芋泥甜點，芋頭做成鹹食也是有種魔力讓我愛死！尤其這個芋頭粿用料超級實在

▼切開還可以看到超大的整塊芋頭，口感鬆軟香氣十足。煎到表面恰恰的，不需沾醬就很夠味，這一條不用兩天就被家人掃光XD

▼還有芋頭蛋黃酥、芋頭太陽餅……多種芋頭甜點，只能說食芋堂真的是芋頭控的天堂吧

▼除了芋頭系列的甜點外，同場加碼推薦這個台式馬卡龍也很好吃～就是兒時回憶的那個味道，一口一個超涮嘴！！

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【食芋堂】資訊＆其他

IG：@taro_taro1985

官網：https://www.taro1985.com/

【仁愛總店】

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷5弄7號1 樓

交通：捷運忠孝敦化站

電話：(02) 7716-3336

營業時間：10:00-18:00（六日到17:00）

【行天宮店】

地址：台北市中山區松江路297巷5號

【台中店】

地址：台中市西區中興街142號

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